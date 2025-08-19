Новые выставки в Иерусалимском Доме художника.

Вера Гуткина: «Ее Вселенная»

В рамках выставки также будет показан фильм Тамар Рачковски, дочери художницы, «Русское лицо», посвященный ее матери и ее творчеству

Куратор: Янив Шапира

Открытие: суббота, 23 августа 2025 года, в 12:00

Закрытие: 25 октября 2025 года

📍 Дом художника, Иерусалим

Адрес: ул. Шмуэль ха-Нагид, 12.

Вера Гуткина была художницей, писательницей и поэтессой. В 1982 году она репатриировалась из Москвы в Израиль, обосновалась в Иерусалиме и стала одной из ключевых фигур в среде художников, прибывших из бывшего Советского Союза. Испытанное ею напряжение при столкновении с культурными и языковыми расстояниями между там – Москвой – и здесь – Иерусалимом – нашло отражение и в переменах, произошедших в её живописи. Если её художественное становление, формировавшееся под влиянием таких наставников, как Константин Коровин и Роберт Фальк, было укоренено в традициях русского модернизма и в практике непосредственного наблюдения природы, то созданные ею в Израиле работы тяготели к внутреннему созерцанию и духовному опыту, что привело к рождению нового живописного языка. Человеческая чуткость Гуткиной и ее неизменная преданность делу искусства представлены в данной выставке через три живописных цикла, составляющих сердцевину её творчества – «Ангелы», «Монахи» и «Птицы» – посредством которых она создала собственную вселенную, отражающую и её как художницу целостного склада, и её место в окружающем мире.

Серия «Ангелы» начала складываться во время её пребывания в Международном городке художников (Cité internationale des arts) в Париже в конце 1980-х годов, став фундаментальной и необычайно обширной частью её наследия. Это крылатые портреты человеческих фигур, тела которых исполнены плотности, а лица встречают взгляд зрителя прямо и открыто. В некоторых из них включены ткани и элементы одежды, придающие образам личную окраску, а вместе с тем отсылающие к христианской иконописи, к еврейским иллюминированным рукописям и к египетским мумиям. Гуткина называла их «моей армией ангелов», выражая тем самым ощущение защиты, которое они ей дарили; в то же время, своей глубоко человеческой природой они свидетельствовали о её доверии к людям, становясь своеобразной заменой семьи и общины, собеседниками, с которыми она могла делиться мыслями о принадлежности, справедливости и нравственности.

Примерно два десятилетия спустя рядом с ангелами – посланниками божественного на земле – начали появляться монахи, олицетворявшие обращение человека к Богу, а также птицы, которые были неотъемлемой частью её внутреннего мира. Гуткина учила их произносить слова, читала им вслух русскую поэзию и позволяла свободно разгуливать по комнатам своего дома. Птицы, встречающиеся в десятках её полотен, нередко рядом с её собственным образом, открывали ей возможность вообразить иной, лучший мир — сотканный из свободы, братства и красоты. В финальной сцене фильма «Русское лицо», который также включён в экспозицию, Гуткина видна, обучающей свою дочь Тамар петь птице:

«Луна уже взошла над садом.

Все деревья спят.

И мы пойдём ко сну,

Но прежде споём песенку одну».