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Гастроли

«Виртуозы Киева» выступят в Израиле

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В начале марта 2023 года в Израиль с гастролями приезжает один из самых востребованных и популярных камерных оркестров мирового уровня «Виртуозы Киева». Пять концертов оркестра пройдут с 4 по 10 марта на лучших сценах Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы, Нес-Ционы и Герцлии.

Главный дирижер и художественный руководитель оркестра Дмитрий Яблонский – всемирно известный дирижер и виолончелист, обладатель внушительного списка международных наград, премий, должностей, организатор многих музыкальных фестивалей по всему миру.

Photo by Pino Giannini

Создание в 2016 году Национального камерного оркестра «Виртуозы Киева» стало осуществлением давней мечты известного скрипача, профессора Богодара Которовича (1941-2009), единственного в мире музыканта, которому мэрия Генуи доверила сыграть на скрипке Н. Паганини дважды. Коллектив признан слушателями и критиками в разных странах мира, он объединяет талантливых молодых музыкантов Украины, средний возраст которых – 35 лет. Большинство из них представляют школу Богодара Которовича и являются лауреатами национальных и международных конкурсов. Молодым музыкантам не чужды популярные жанры, они сотрудничали с группой «Океан Эльзы», этно-джазовой певицей Нино Катамадзе, основателем Deep Purple клавишником Джоном Лордом.

За активную творческую деятельность оркестр «Виртуозы Киева» получил статус Посла украинской культуры министерства иностранных дел Украины.

Photo by Pino Giannini

«Я влюбился с первой ноты в коллектив «Виртуозы Киева», – говорит Дмитрий Яблонский. – Эти музыканты очень трепетно относятся к своему делу. С ними мы можем репетировать день и ночь, забывая о времени. Мы создаем прекрасные интересные музыкальные проекты и, конечно, планируем гастроли. За последние 7 лет мы побывали в Латинской Америке: в Уругвае, Аргентине, Бразилии, Боливии и Эквадоре. Проехали с концертами по Европе, выступая в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Испании, и  на фестивалях на Мальте. Также, несколько раз выступали в Азербайджане. В следующем 2023 году в мае вновь запланированы гастроли по Латинской Америке в самых престижных залах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса. На 2024 год назначен большой тур по Западному побережью Америки, где нас будут принимать на самых статусных концертных площадках».

Неизменные восторг и восхищение публики вызывают высокое исполнительское мастерство талантливых музыкантов оркестра, тщательно подобранный музыкальный репертуар и новаторские идеи в подаче материала.

Отметим, что только за первый год своего существования «Виртуозы Киева» дали более 120 концертов в Украине, Израиле, Азербайджане, Испании, Швейцарии.

Благодаря давней, глубокой дружбе Дмитрия Яблонского с директором лейбла Naxos Records были изданы 90 дисков с его исполнением, а также 7 компакт-дисков с записями оркестра «Виртуозы Киева». Диск камерной музыки, вышедший в 2018 году с произведениями Валентина Сильвестрова и пианистки Ирины Стародуб под управлением главного дирижера Дмитрия Яблонского, был номинирован на премию «Classical Music Awards 2018» как лучший диск года в категории «Современник».

Photo by Pino Giannini

Помимо собственной концертной деятельности, оркестр «Виртуозы Киева» постоянно сотрудничает с мировыми звездами классической музыки: Шломо Минцем, Оксаной Яблонской, Марком Бушковым, Гэри Гофманом, Марио Стефано Пьетродарке (бандонеон), Кристофом Барати.

«Виртуозы Киева» стали неотъемлемой частью выступлений звезд шоу-бизнеса: Нино Катамадзе, Бориса Гребенщикова, Святослава Вакарчука, Тины Кароль, Джамала и многих других популярных исполнителей. Ансамбль приглашают к сотрудничеству, как для концертной деятельности, так и для записи альбомов.

Оркестр «Виртуозы Киева» – самобытный и неповторимый коллектив, который выработал свой особый исполнительский стиль, наполненный красочностью, артистизмом, серьезным отношением к мельчайшим деталям и безграничной любовью к зрителям.

В феврале 2017 года Дмитрий Яблонский выступил с инициативой гастролей, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Было сыграно 17 концертов в разных городах Израиля. 11500 слушателей смогли насладиться виртуозным исполнением музыкальных произведений Л. Боккерини, П.И. Чайковского, И. Гайдна, Ф. Шуберта, А. Вивальди, А. Пьяццоллы.

Photo by Sergey Ilyin

У художественного руководителя оркестра Дмитрия Яблонского огромное количество регалий, он – выпускник Джульярдской школы, а затем Йельского университета, номинант премии «Грэмми» и почетный дирижер Иерусалимского оркестра. Дмитрий Яблонский выступает по всему миру на таких известных площадках как Carnegie Hall в Нью-Йорке, La Scala в Милане, в Московской Консерватории, в Санкт-Петербургской филармонии, в Taiwan National Hall, Théâtre Mogador, Cite de la musique, в Лувре в Париже, а также на многих других престижных площадках по всему миру.

Яблонский играет с известными музыкантами мирового уровня, такими как Борис Березовский, Вадим Репин, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Лейф Уве Андснес, Шломо Минц, Итамар Голан и многими другими.

Как дирижер, Дмитрий Яблонский, дебютировал в возрасте 26 лет на фестивале в Камерино (Италия). С этого момента он продолжает дирижировать и выступать с Лондонским Королевским Филармоническим Оркестром, Московским Филармоническим Оркестром (главный приглашённый дирижер 2000-2004), оркестром Новая Россия (главный приглашённый дирижер с 2012 года), с Национальным симфоническим оркестром Бельгии, оркестром Оперного театра Катании, Нидерландским Северным оркестром, Голландским симфоническим, Болонским камерным оркестром, Камерным оркестром Франции, Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, с симфоническим оркестром Abruzzese (Италия), оркестром Amadeus (Монтеррей, Мексика), Orchestre National d’Ile de France, с Израильским Камерным Оркестром и другими.

Главный дирижер и художественный руководитель оркестра – Дмитрий Яблонский
Композитор-резидент – Алексей Шор
Арт-консультант – Джулиано Маццокканте

 

Программа концерта:

  1. А. Вивальди – Концерт для двух виолончелей соль минор
    Солисты – Дмитрий Яблонский и Юрий Погорецкий
  2. А. Шор – 2 часть из Концерта для виолончели с оркестром
  3. В. Сильвестров – Вестник 1996
  4. Э. Григ – Сюита «Из времён Хольберга»

Антракт

  1. Ф. Крейслер – Liebesleid, Schon Rozmarin, Liebesfreud
  2. М. Скорик – «Испанский танец»
  3. И. Альбенис – «Танго»
  4. К. Гардель – Танго «Потерявший голову»
  5. Л. Андерсон – «Пустячок», «Ариетта», «Полька Пиццикато», «Пишущая машинка»
  6. Г. Динику – «Хора Стаккато»
  7. А. Пьяццола – «Либертанго»

Концерты пройдут:

4.03, суббота – Иерусалим, Театр Иерушалаим – Зал Шеровер, 20:30

6.03, понедельник – Хайфа, Аудиториум, 20:30

7.03, вторник – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств – зал 1, 20:30

8.03, среда – Нес-Циона, Гейхаль а-Тарбут, 20:30

9.03, четверг – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 20:30

10.03, пятница – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 13:00

Заказ билетов в кассе «Браво» *3221 и сайтах http://bit.ly/3XicFjT и http://bit.ly/3ABixe3

 

Фото: Sergey Ilyin, Pino Giannini

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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