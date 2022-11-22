«Виртуозы Киева» выступят в Израиле

В начале марта 2023 года в Израиль с гастролями приезжает один из самых востребованных и популярных камерных оркестров мирового уровня «Виртуозы Киева». Пять концертов оркестра пройдут с 4 по 10 марта на лучших сценах Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы, Нес-Ционы и Герцлии.

Главный дирижер и художественный руководитель оркестра Дмитрий Яблонский – всемирно известный дирижер и виолончелист, обладатель внушительного списка международных наград, премий, должностей, организатор многих музыкальных фестивалей по всему миру.

Создание в 2016 году Национального камерного оркестра «Виртуозы Киева» стало осуществлением давней мечты известного скрипача, профессора Богодара Которовича (1941-2009), единственного в мире музыканта, которому мэрия Генуи доверила сыграть на скрипке Н. Паганини дважды. Коллектив признан слушателями и критиками в разных странах мира, он объединяет талантливых молодых музыкантов Украины, средний возраст которых – 35 лет. Большинство из них представляют школу Богодара Которовича и являются лауреатами национальных и международных конкурсов. Молодым музыкантам не чужды популярные жанры, они сотрудничали с группой «Океан Эльзы», этно-джазовой певицей Нино Катамадзе, основателем Deep Purple клавишником Джоном Лордом.

За активную творческую деятельность оркестр «Виртуозы Киева» получил статус Посла украинской культуры министерства иностранных дел Украины.

«Я влюбился с первой ноты в коллектив «Виртуозы Киева», – говорит Дмитрий Яблонский. – Эти музыканты очень трепетно относятся к своему делу. С ними мы можем репетировать день и ночь, забывая о времени. Мы создаем прекрасные интересные музыкальные проекты и, конечно, планируем гастроли. За последние 7 лет мы побывали в Латинской Америке: в Уругвае, Аргентине, Бразилии, Боливии и Эквадоре. Проехали с концертами по Европе, выступая в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Испании, и на фестивалях на Мальте. Также, несколько раз выступали в Азербайджане. В следующем 2023 году в мае вновь запланированы гастроли по Латинской Америке в самых престижных залах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса. На 2024 год назначен большой тур по Западному побережью Америки, где нас будут принимать на самых статусных концертных площадках».

Неизменные восторг и восхищение публики вызывают высокое исполнительское мастерство талантливых музыкантов оркестра, тщательно подобранный музыкальный репертуар и новаторские идеи в подаче материала.

Отметим, что только за первый год своего существования «Виртуозы Киева» дали более 120 концертов в Украине, Израиле, Азербайджане, Испании, Швейцарии.

Благодаря давней, глубокой дружбе Дмитрия Яблонского с директором лейбла Naxos Records были изданы 90 дисков с его исполнением, а также 7 компакт-дисков с записями оркестра «Виртуозы Киева». Диск камерной музыки, вышедший в 2018 году с произведениями Валентина Сильвестрова и пианистки Ирины Стародуб под управлением главного дирижера Дмитрия Яблонского, был номинирован на премию «Classical Music Awards 2018» как лучший диск года в категории «Современник».

Помимо собственной концертной деятельности, оркестр «Виртуозы Киева» постоянно сотрудничает с мировыми звездами классической музыки: Шломо Минцем, Оксаной Яблонской, Марком Бушковым, Гэри Гофманом, Марио Стефано Пьетродарке (бандонеон), Кристофом Барати.

«Виртуозы Киева» стали неотъемлемой частью выступлений звезд шоу-бизнеса: Нино Катамадзе, Бориса Гребенщикова, Святослава Вакарчука, Тины Кароль, Джамала и многих других популярных исполнителей. Ансамбль приглашают к сотрудничеству, как для концертной деятельности, так и для записи альбомов.

Оркестр «Виртуозы Киева» – самобытный и неповторимый коллектив, который выработал свой особый исполнительский стиль, наполненный красочностью, артистизмом, серьезным отношением к мельчайшим деталям и безграничной любовью к зрителям.

В феврале 2017 года Дмитрий Яблонский выступил с инициативой гастролей, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Было сыграно 17 концертов в разных городах Израиля. 11500 слушателей смогли насладиться виртуозным исполнением музыкальных произведений Л. Боккерини, П.И. Чайковского, И. Гайдна, Ф. Шуберта, А. Вивальди, А. Пьяццоллы.

У художественного руководителя оркестра Дмитрия Яблонского огромное количество регалий, он – выпускник Джульярдской школы, а затем Йельского университета, номинант премии «Грэмми» и почетный дирижер Иерусалимского оркестра. Дмитрий Яблонский выступает по всему миру на таких известных площадках как Carnegie Hall в Нью-Йорке, La Scala в Милане, в Московской Консерватории, в Санкт-Петербургской филармонии, в Taiwan National Hall, Théâtre Mogador, Cite de la musique, в Лувре в Париже, а также на многих других престижных площадках по всему миру.

Яблонский играет с известными музыкантами мирового уровня, такими как Борис Березовский, Вадим Репин, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Лейф Уве Андснес, Шломо Минц, Итамар Голан и многими другими.

Как дирижер, Дмитрий Яблонский, дебютировал в возрасте 26 лет на фестивале в Камерино (Италия). С этого момента он продолжает дирижировать и выступать с Лондонским Королевским Филармоническим Оркестром, Московским Филармоническим Оркестром (главный приглашённый дирижер 2000-2004), оркестром Новая Россия (главный приглашённый дирижер с 2012 года), с Национальным симфоническим оркестром Бельгии, оркестром Оперного театра Катании, Нидерландским Северным оркестром, Голландским симфоническим, Болонским камерным оркестром, Камерным оркестром Франции, Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, с симфоническим оркестром Abruzzese (Италия), оркестром Amadeus (Монтеррей, Мексика), Orchestre National d’Ile de France, с Израильским Камерным Оркестром и другими.

Главный дирижер и художественный руководитель оркестра – Дмитрий Яблонский

Композитор-резидент – Алексей Шор

Арт-консультант – Джулиано Маццокканте

Программа концерта:

А. Вивальди – Концерт для двух виолончелей соль минор

Солисты – Дмитрий Яблонский и Юрий Погорецкий А. Шор – 2 часть из Концерта для виолончели с оркестром В. Сильвестров – Вестник 1996 Э. Григ – Сюита «Из времён Хольберга»

Антракт

Ф. Крейслер – Liebesleid, Schon Rozmarin, Liebesfreud М. Скорик – «Испанский танец» И. Альбенис – «Танго» К. Гардель – Танго «Потерявший голову» Л. Андерсон – «Пустячок», «Ариетта», «Полька Пиццикато», «Пишущая машинка» Г. Динику – «Хора Стаккато» А. Пьяццола – «Либертанго»

Концерты пройдут:

4.03, суббота – Иерусалим, Театр Иерушалаим – Зал Шеровер, 20:30

6.03, понедельник – Хайфа, Аудиториум, 20:30

7.03, вторник – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств – зал 1, 20:30

8.03, среда – Нес-Циона, Гейхаль а-Тарбут, 20:30

9.03, четверг – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 20:30

10.03, пятница – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 13:00

Заказ билетов в кассе «Браво» *3221 и сайтах http://bit.ly/3XicFjT и http://bit.ly/3ABixe3

Фото: Sergey Ilyin, Pino Giannini

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting