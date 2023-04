Вы слышите наш голос уже 30 лет! Израильский Вокальный Ансамбль отмечает 30-летие

Израильский Вокальный Ансамбль отметит свое 30-летие двухдневным фестивалем в “Эльме” в Зихрон-Яакове. Программа фестиваля подготовлена специально к этому событию – четыре концерта с участием певцов Израильского Вокального Ансамбля во главе с основателем и бессменным художественным руководителем ансамбля Ювалем Бен-Озером, Камерного хора из Штутгарта (художественный руководитель и дирижер Фридер Берниус), Израильского джаз-оркестра и известной джазовой певицы Эден Холан, органиста Равива Лейбзирера, певца и актера Эли Горенштейна, юношеского хора «Эфрони» под руководством Шели Берлински. И даже между концертами зрителей ждут разнообразные музыкальные мероприятия.

«Прошло 30 лет с тех пор, как десять певцов стояли, взволнованные, на сцене Тель-Авивского музея на первом выступлении Израильского Вокального Ансамбля, чему предшествовал год напряженной работы, – говорит Юваль Бен Озер, дирижер и музыкальный руководитель ансамбля. – Публика приняла новый коллектив радушно, а критики написали: «Родился вокальный ансамбль, с открытым и радостным голосом». Другие отметили «безупречную чистоту, впечатляющую точность и глубину интерпретации». Уже в первые годы своего существования, Ансамбль занял первое место на трех международных хоровых конкурсах и завоевал репутацию ведущего вокального коллектива Израиля. Ансамбль стал настоящим домом для талантливых израильских певцов, композиторов и дирижеров, регулярно исполняя новые произведения и открывая слушателям новые имена. Все это и есть хороший повод для праздника».

27-28 апреля 2023 г. в Центре искусств «Эльма», Зихрон-Яаков

Израильский Вокальный Ансамбль отмечает 30-летие своей деятельности специальным фестивалем, который пройдет 27-28 апреля в центре искусств «Эльма» в Зихрон-Яакове с насыщенной и разнообразной программой, включающей четыре разных концерта.

Первый концерт – концерт-посвящение Израильскому Вокальному Ансамблю от Штутгартского Камерного хора (The Kammerchor Stuttgart) под руководством дирижера Фридера Берниуса. «Нет таких слов, которые могли бы в достаточной степени воздать похвалу этому хору», – писала об этом прославленном коллективе газета Die Zeit. Из 90 записей, сделанных хором, 40 дисков были отмечены престижными наградами.

Штутгартский Камерный хор, один из лучших в мире, приезжает в Израиль только на один концерт. В программу концерта вошли три из числа самых значительных музыкальных произведений, написанных в 20 веке: Lux Aeterna Джорджио Лигети, Liberté – последняя часть произведения Франсиса Пуленка, Figure Humaine (Лик человеческий , кантата для двойного смешанного хора a cappella, 1943 г.) и Da Pacem эстонского композитора Арво Пярта. Также в программе: мотеты Феликса Мендельсона, Отто Николаи и Джакомо Мейербера.

Второй концерт – Дюк Эллингтон «Священный концерт» (The Sacred Concert). После того, как в 2021-м году Израильский Вокальный Ансамбль вместе с Израильским джазовым оркестром исполнил этот концерт с большим успехом, два музыкальных коллектива возвращаются вновь, чтобы под руководством Юваля Бен Озера сыграть этот концерт для слушателей в рамках праздничного фестиваля в Зихрон-Яакове. Это единственное религиозное произведение, написанное легендарным джазовым музыкантом, сам Эллингтон определял как «самое важное, что я сделал в своей жизни».

В 1962 году пастор церкви Благодати в городе Сан-Франциско обратился к Эллингтону с просьбой написать духовное музыкальное произведение в ознаменование открытия третьего по величине собора в Соединенных Штатах. Музыкант принял вызов и написал «Священный концерт», премьера которого состоялась в сентябре 1965 года. Произведение было восторженно встречено публикой и критикой. Концерт транслировался по телевидению, а альбом, выпущенный позже компанией RCA, в 1967-м получил премию Грэмми за лучшую песню года.

Третий концерт – праздник вокала и органа. Равив Лейбзирер, удостоенный наград пианист и органист, сыграет на единственном в своем роде органе в Израиле, который находится в Центре искусств «Эльма», соло из произведений Иоганна Себастьяна Баха и французского органиста и композитора конца 19-го века Александра Гильмана. Кроме того, Равив Лейбзирер выступит вместе с солистами Штутгартского Камерного хора в ариях и дуэтах из Кантаты 140 Баха, «Страстей по Иоганну» и ораторий Мендельсона и Сен-Санса. К музыкальному празднику присоединится также один из ведущих молодежных хоров Израиля «Эфрони» под управлением Шели Берлински.

Фестиваль завершится четвертым концертом, программа которого составлена художественным руководителем Вокального Ансамбля Ювалем Бен Озером из лучших, по выбору музыкантов, произведений ансамбля, концерт так и называется – «The Best». Вместе с солистами ансамбля в нем примут участие певец и актер Эли Горенштейн и органист Равив Лейбзирер. В программе концерта прозвучит «Missa Terra Sancta» – последнее произведение, написанное Ноамом Шерифом и, по мнению композитора, также лучшее из его сочинений. Эта месса была написана Шерифом специально для Израильского Вокального Ансамбля, и она станет жемчужиной заключительного концерта, в обрамлении других, которые певцы ансамбля выбрали из сотен, исполненных ими за последние годы: мотет Lobet den Herrn Alle Heiden Баха, прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира», красивейшие мелодии Йони Рехтера и песни а капелла из самых успешных программ коллектива.

«30 лет, – добавляет Юваль Бен-Озер, – это немалый срок, когда речь идет о художественном коллективе, создающем на протяжении всех этих лет качественную музыку. Тридцать лет, на протяжении которых – сотни отличных концертов, десятки тысяч благодарных слушателей, гастроли по всему миру, куда ансамбль привозит с собой прекрасную богатейшую музыкальную культуру Израиля, десятки премьерных исполнений новых произведений, десятки приглашенных дирижеров, специальные концертные серии, каждый год задающие новую еще более высокую планку вокальному мастерству. Мы отмечаем все эти достижения и приглашаем вас принять участие в нашем празднике – четырех замечательных и разнообразных концертах в уникальном зале Центра искусств «Эльма».

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. В качестве дирижера хора работал в филармонических концертах под управлением величайших дирижеров мира: Зубина Меты, Джеймса Уэйна, Даниэля Баренбойма, Антонио Паппано, Даниэля Орена и Джузеппе Синополи. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером Национального хора.

******

Вы слышите наш голос уже 30 лет! Израильский Вокальный Ансамбль

Четверг-пятница, 27-28 апреля 2023 г.

Центр искусств в гостинице «Эльма», Зихрон-Яаков

Стоимость билетов: 115-160 шекелей, вход на все концерты: 370 шекелей.

«Свободный четверг» – концерты 1 и 2 – цена 240 шек.

«Свободная пятница» – концерты 3 и 4 – цена 170 шекелей

Четверг, 27.04, 18:00. Концерт 1. Камерный хор из Штутгарта

Дирижер: Фридер Берниус

Концерт-трибьют Израильскому Вокальному Ансамблю

Otto Nicolai: Psalm 54: Ecce enim deus

Giacomo Meyerbeer: Psalm 91

Felix Mendelssohn: Psalm 91

Giorgio Ligeti: Lux aeterna– Francis Poulenc: Liberté from Figure Humaine

Orazio Benevoli: Credo from Mass for 16 voices

Arvo Pärt: Da Pacem

Четверг 27.04, 21:30. Концерт 2. Дюк Эллингтон. Священный концерт

Израильский Вокальный Ансамбль

Израильский джазовый оркестр

Эден Холен, – Солистка

Эран Шимши, чечеточник

Дирижер: Юваль Бен-Озер

Пятница 28.4, 11:00. Концерт №3. Праздник органа и вокала

Равив Лейбзирер, орган

Солисты Камерного хора из Штутгарта:

Франциска Бобе, сопрано (Германия)

Хью Хольцварт, тенор (Германия)

Феликс Ратгебер, бас (Германия)

Хор «Эфрони», дирижер: Шели Берлински, пианистка: Жанна Копелев

For Organ Solo

J.S.Bach: 2 Chorale Preludes from Orgelbüchlein

Guilmant: Organ sonata no. 5 in C minor. Op. 80: 1st movement

Efroni Choir

Naomi Shemer: Shirat Ha’asabim, arr. Efroni Choir

Camille Saint-Saëns: Ave Maria

Sasha Argov: Dud Shemesh ve-Antenna, arr. Moshe Rasiuk

Kammerchor Soloists:

J.S.Bach:

From Johannes passion:

Betrachte meine Seele

Ich folge dir gleichfalls

From Cantata BWV 140:

Choral Zion hört

Mein Freund ist mein Felix Mendelssohn: Duetto from Lobgesang op. 52

C. Saint Saens: Tecum principium from Christmas Oratorio op. 12

Пятница 28.4, 14:00. Концерт №4 «The First 30 Years: The Best»

Израильский Вокальный Ансамбль

Специальный гость: Эли Горенштейн

Приглашенный пианист: Равив Лейбзирер

Дирижер: Юваль Бен-Озер

Noam Sheriff: Missa Terra Sancta

J.S. Bach:

Motet BWV 230 Lobet den Herrn alle Heiden

Prelude No. 1 in C major

Fugue No 1. In C major

Piyutim:

Lekha Dodi (arr. Reuven Kazhiloti)

Saperi Tama (arr. Tzvi Sherf)

Yoni Rechter: First & Second Scenes from “Musical Scenes from Pirkei Avot”

From Disney program:

The Bare Necessities (from Jungle Book) Music: Terry Gilkyson, arr. Moshe Zorman

Be Prepared

Music: Elton John & Tim Rice.

Заказ билетов по телефону 074-7012112 или на сайте ансамбля – https://ivocal.co.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/195791216395294

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Ссылка на сайт Израильского Вокального Ансамбля – https://ivocal.co.il

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля