Whisky Live – это не только виски…

Верхнее фото – צילום רוית גלאם Ravit Glam – предоставлено организаторами

В среду и в четверг, 25 и 26 сентября, в комплексе EXPO TLV – «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве, пройдет 10-я международная выставка , организованная журналом Whisky Magazine и проходящая ежегодно в 60 городах мира в Австралии, Англии, США, Бельгии, Индии, Голландии, Японии, Франции, Канаде, Испании и в других странах.

Тель-Авивская выставка – самая крупная из подобных, в этом году она отмечает десятилетие и неслучайно проходит в комплексе EXPO в Тель-Авиве, расширяя таким образом и число участников и число посетителей, став ведущим событием в области виски в Израиле. И все это несмотря на… И это «несмотря на» делает эту выставку, на мой взгляд, еще более значимым событием в наше абсолютно безумное время. На выставке Whisky Live будут представлены десятки редких бутылок, пройдут мастер-классы и, помимо разнообразных сортов виски, будут представлены коньяки, ром, джин, качественные ликеры; множество новинок в области виски и бренды со всего мира, как от ведущих винокуренных заводов так и от небольших крафтовых ликеро-водочных заводов и независимых боттлеров.

Естественно, в этом году выставка уделяет особое внимание продукции, произведенной в Израиле – то есть поддержке израильского бизнеса, способствуя усилиям в том, чтобы привести в движение маховик экономики и помочь бизнесу в той сложной реальности, которая нас окружает. На выставке Whisky Live будут представлены такие израильские винокурни как Milk & Honey Distillery, Golani Distillery, Yerushalmi Distillery, Olgar Distillery (сейчас эвакуирована), «Ruach» Distillery и Legend Distiller, а также израильские алкогольные предприятия, не производящие виски: Basel Distillery, производящая арак, Tomer Beer (проект памяти бойца Голани, павшего 7 октября при защите заставы Кисуфим, который так любил пиво, что его отец и его семья решили начать производить пиво в его память), MyWhiskey Company (которая инвестирует средства в бочки для виски, и которая проведет семинар на эту тему) и Gouri Cigar Company (сигарная компания), запускающая бленд «Whisky Cigar», который будет впервые обнародован именно на выставке Whisky Live.

Стоит отдельно отметить, что часть израильских винокурен эвакуированы, владельцы и работники – в армии? и их личные истории становятся часть истории израильского виски.

И также стоит отдельно отметить, что в честь десятилетия выставки будут представлены специальные бутылки от таких винокурен как Milk & Honey, Yerushalmi и Golani.

Помимо израильских бизнесов, вы выставке принимают участие и международные бренды, в том числе такие гиганты виски как шотландское The Macallan distillery (которым в этом году исполняется 200 лет), шотландское же The Glenlivet distillery (которым также исполняется 200 лет в этом году), Naked Malt, Glenmorangie, The Singleton – Scotch Whisky, Jack Daniels, Glenfiddich, Teeling Whiskey из Ирландии , Tomintoul distillery и другие.

В выставке также примут участие и другие зарубежные алкогольные бренды, среди которых будут ром Hampden с Ямайки, ром Foursquer с Барбадоса, Kyoto Distillery из Японии (виски и джин Shambia), а также различные виды коньяка – кальвадос из яблок, арманьяк из винограда и т.д.

На выставке будет проводится различные масnер-класс и семинары, посвященные производству виски в Израиле, Японии, Австралии, виски из Уэлса, кальвадосу из Нормандии, производственному процессу, местному и международному рынку и т. д. Все мастер-классы также включают дегустации.

А стенд Naked Malt из Шотландии проводит конкурс коктейлей с виски, который уже начался на их сайте. Победитель конкурса приготовит свой коктейль прямо на выставке

https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

https://www.go-out.co/event/1724954884180

https://www.go-out.co/event/1725182833542

Запись на мастер-классы

https://bit.ly/masterc4

https://bit.ly/masterc5

.