 Томер Горен – человек виски… Левантийского виски?

Верхнее фото: Томер Горен – фото Шай Йехезкель שי יחזקאל

25 и 26 сентября в выставочном комплексе EXPO в Ганей-Тааруха в Тель-Авиве пройдет 10-я выставка Whisky Live, посвященная культуре и философии виски.

Международная выставка Whisky Live была основана журналом Whisky Magazine International и ежегодно проходит более чем в 60 городах мира – в Австралии, Ирландии, Англии, США, Бельгии, Индии, Голландии, Японии, Франции, Канаде, Испании и других странах. В Израиль идею выставки привез Томер Горен – бывший пивовар, фанатик виски, сегодня – мастер-дистиллятор, главный специалист винокуренного завода «Мilk and Honey» в Яффо – первого в Израиле завода по производству виски, чья серия Element завоевала в прошлом году звание лучшего виски в мире на конкурсе в Англии, в котором соревнуются все ведущие бренды виски. Томер Горен – также первый израильтянин, получивший звание лучшего дистиллятора года в 2023 году.

Занят Томер Горен сверх всех наших представлений о занятости, но все-таки уделил полчаса для интервью, которое прошло в Яффо, на самой винокурне, в самом что ни на есть подходящем антураже – на бегу между хранилищами с бочками и цехом с перегонными аппаратами величиной с дом.

– Томер, ты сам себя определяешь, как «человек виски». Пока что еще без дефиса между этими словами, но твоя верность этому напитку хороша известна. Как давно начался твой «роман» с виски?

– 23 года назад. Сегодня я главный специалист винокуренного завода «Мilk and Honey», а также один из организаторов и директор выставки «Whisky Live», которая вскоре пройдет в Тель-Авиве уже в 10-й раз.

– Что привело к увлечению, ставшему профессией – варить виски?

– Привело, как ни странно звучит, пиво. 24 года назад, когда мне было 17 лет я увлекался алкоголем и начал сам варить пиво у нас дома, в кибуце Эйн-Шемер. Потом я решил проводить эксперименты с винокурением и это превратилось в серьезное увлечение, переросшее в профессию. Я открыл два паба в своем кибуце, и еще один – по соседству, а потом уже в процессе работы присоединился к коллективу «Milk & Honey», а 10 лет назад привез в Израиль международную выставку «Whisky Live».

– Винокур – серьезная профессия. Ты постигал ее в академических рамках?

– Сначала просто много читал и работал, набирался опыта. А потом, когда у меня уже была своя винокурня, я начал учиться у профессионалов в Англии и Шотландии, в основном онлайн, хотя, конечно, прилетал на экзамены и проходил практику в Британском институте пивоварения и дистилляции и в двух винокурнях в Шотландии – в Tomintoul и Springbank – это такие своеобразные капсулы времени из другой эпохи.

– Сложно учиться онлайн профессии, которая вся построена на ощущениях…

– Вот-вот!! Потому я и не верю в обучение профессии винокурения, учился я для расширения знаний, а профессию, ремесло приобретал с опытом.

– Поговорим о выставке. Это значимое международное мероприятие, оно было основано журналом «Whisky Magazine» и сегодня проводится во многих городах мира. Что такое «Whisky Magazine»? Судя по всему, это больше, чем просто печатное издание.

– «Whisky Magazine» принадлежит издательскому дому Paragraph Publishing, существует около двадцати лет, и его редакция все время ищет пути к аудитории, заинтересованной в их теме. Начали они с выставки в Лондоне, и теперь проводят ее уже в 60 городах мира.

– И, с твоей легкой руки, и в Тель-Авиве…

– До меня уже предпринимались попытки, но неудачные, да и у меня были очень тяжелые первые годы, пока этот выставочный проект стал обретать свою аудиторию, свой формат и стал удачным. Мне важно подчеркнуть, что Whisky Live – это именно выставка, а не фестиваль. В моих глазах это мероприятие культурное, познавательное и серьезное в относительно новой для Израиля области, хотя атмосфера на нем легкая.

Я обратился к «Whisky Magazine» со своим бизнес-планом – мы к тому времени уже сотрудничали с этим изданием в других проектах, и привез выставку в Израиль. Первые годы проводили ее в галерее «Дубнов» в Тель-Авиве, позже – на крыше торгового центра «Азриэли», и с прошлого года – в комплексе EXPO TLV, который стал нашим партнером, что говорит о масштабах выставки в ее нынешнем виде. Мы растем постепенно. В первый год выставку посетили четыре тысячи человек, в этом году мы ожидаем более восьми тысяч за два дня. Whisky Live TLV – одна из самых больших выставок Whisky Live в мире.

– На ней представлены и другие крепкие напитки, не только виски. Для чего?

– Мы предоставляем площадку производителям других крепких напитков, потому что это общая для нас сфера. Но посетителям предлагаем все же в первую очередь сделать акцент на виски, а потом, если останутся силы и желание, попробовать и другие напитки. Чтобы не перебивать вкус…

– Как война сказывается на проведение такой выставки?

– Естественно, есть опасения – откроемся мы или не откроемся по причинам, не зависящим от нас. Что же касается посетителей и участников, то Whisky Live – единственная крупная выставка виски в Израиле, интерес к ней велик, и все, кто любят эту область и интересуются ею, уже заявили о своем участии. Война ограничивает в проведении многих мероприятий, поэтому, когда у людей появляется возможность участвовать в таком празднике, они эту возможность не упускают.

Есть посетители, которые не пропустили ни одной выставки с самого начала, они приходят каждый год, и я их уже хорошо знаю. Но не меньше радуюсь и новым лицам. Кстати, среди посетителей – много женщин разных возрастов, думаю, процентов 40 – женщины, которые очень неплохо разбираются в виски.

– На этой выставке ты «сидишь на двух стульях» – с одной стороны, представляешь «Milk & Honey», с другой – являешься директором выставки и обязан заботиться обо всех ее участниках.

– У меня есть партнеры, которые обо всем заботятся, а я просто должен ходить и разговаривать с людьми… И это самое интересное. Выставка с каждым годом становится все любопытнее, больше, в ней участвуют представители новых винокурен. А наша винокурня «Milk & Honey» в этом году приготовила специально для выставки две новые бутылки, посвященные ее десятилетию.

Я с нетерпением жду открытия, жду встреч с коллегами – это не так часто происходит, особенно сейчас. Но как раз в эти дни подобное мероприятие может помочь немного «прочистить мозги», отдохнуть от войны… Есть место и для эскапизма.

– Безусловно, нельзя не задать вопрос: время ли для таких выставок сейчас?

– Мы ни на секунду не забываем о наших заложниках и молимся о том, чтобы они скорее вернулись домой – это главное. А насчет подходящего момента… А для проведения музыкальных шоу, художественных выставок или фестивалей искусств сейчас время? В конечном счете Whisky Live – это тоже фестиваль искусств. Среди наших гостей много эвакуированных с севера и юга страны. Встреча за стаканом хорошего виски, разговор друзей – что может быть более подходящим для такого времени?

– Когда ты говоришь «искусство», что ты подразумеваешь?

– Виски – это сплав искусства, науки и культуры. И выставку Whisky Live я отношу абсолютно к культурным событиям. Мы встречаемся, разговариваем, ведь за этим напитком стоит целая философия.

– Какая именно философия? Этому напитку – шестьсот лет, верно?

– Виски – древний напиток и, конечно, мы – «Milk & Honey» – очень молоды по сравнению с теми странами, где варили виски столетиями, где развивались разные подходы, разные способы производства, разные взгляды. Есть множество способов производства виски, и тут-то и вступают в дело философия и искусство – каждый выбирает свой собственный путь, будь то производитель или потребитель, у каждого своя собственная интерпретация.

– Ты говоришь о виски как о музыкальном произведении: «интерпретация», «подход», «развитие темы»….

– Производство виски – это наука, а искусство и философия это уже тот конечный результат, который производитель разливает по бутылкам. И мы все – 37 сотрудников нашей винокурни в Яффо слаженно разыгрываем процесс производства виски по нотам, чтобы достичь наилучшего конечного результата.

– Те, кто не смогут побывать на выставке, могут приехать сюда в Яффо на винокурню?

– Конечно, нас навещают профессионалы – владельцы пабов и баров; приезжают любители виски; в более спокойные периоды, чем сейчас, приезжает очень много туристов. Я считаю, что для туристов «Milk & Honey» – обязательная точка посещения. Надеюсь, что мы дождемся «нормальных» времен.

– Израиль подвержен волнам моды, как и все в мире, в том числе и моде на алкоголь. 30 лет назад было модным делать вино и открывать винодельни-бутики, затем пришла мода на крафтовое пиво, затем – на ликеры и сейчас – на виски. Есть в этом какая-то логика?

– Израильский рынок запаздывает за общемировыми трендами примерно на десятилетие.

Мы видели, как в Америке поднялась волна интереса к крафтовому пиву, и через десять лет дошла и до нас. Так же и с виски. Интерес к виски в мире проснулся лет двадцать назад, мы основали нашу винокурню 11 лет назад, и с тех пор наблюдаем, как возникают новые и новые винокурни, и все больше и больше людей проявляют интерес и к местной продукции и к нашей выставке.

– Ты чувствуешь себя при этом шкипером яхты, которая ведет регату? Ты ведь, по сути, основал новое направление на израильском рынке.

– Ну не совсем так: я занимаюсь тем, что очень люблю и я очень рад, что эта область развивается. Но я не чувствую себя первопроходцем… Виски – это такая огромная территория деятельности, что всем найдется место – тем, кто помогает развиваться этой области, которая, я считаю, является сочетанием людей, культуры, науки и искусства. Одному человеку продвинуть такое не под силу.

– В сегодняшней глобальной среде винокурни в таких странах, как Швеция и Тайвань, могут производить виски с уникальным географическим, экологическим и культурным влиянием. Вы же для начала выбрали отличное название – «Milk & Honey». Я читала, что в былые времена шотландцы добавляли в свой виски молоко и мед, чтобы сделать его более приятным на вкус.

– «Milk & Honey» не появилась внезапно в пустыне в одночасье. Тяга к виски должна была развиваться заранее. В Израиле появились коктейль-бары; сцена крафтового пива пустила корни, в стране насчитываются сотни израильских виноделен. Есть даже специализированные виски-бары. На этом фоне и возникла винокурня «Milk & Honey» – по сути это завод, занимающий площадь в 2000 квадратных метров в Яффо – в здании бывшей пекарни.

– Сотрудничаете ли вы с маленькими винокурнями, которых в Израиле становится все больше?

– К сожалению, израильтяне весьма скептичны, когда речь идет о конкуренции. Им ментально непросто просить кого-то о сотрудничестве. Мы же в начале своего пути обратились к известному шотландскому производителю – собственно говоря, тогда в Израиле не к кому было обращаться за поддержкой в области виски. Идея открыть винокурню «Milk & Honey» – первую винокурню в Израиле – была идеей группы друзей- предпринимателей в сфере высоких технологий, которые любят виски. Это казалось вызовом – построить винокурню в Израиле, где нет традиций производства виски и знаний в этой области, но они из тех людей, которые любят принимать вызовы и воплощать их в жизнь. Многие знают имя Галя Калькштейна – хайтековца, основателя и генерального директор «Milk & Honey», ставшего первым израильтянином, получившим престижный титул самого удачливого менеджера в 2023 году. Калькштейн придумал идею и основал завод в 2013 году. И с самого начала нам помогал известнейший специалист из Шотландии, к сожалению, уже покойный д-р Джим Свон. Он помог нам построить винокурню, спроектировал чан, выбрал перегонные кубы, нашел лучшие ингредиенты и бочки и разработал рецепт нашего виски. Мы многому у него научились и всегда будем чтить его память.

– В производстве виски участвуют все больше и больше местных винокурен. Кто-то производит виски в районе Мертвого моря, кто-то – на Голанах. Как локация влияет на качество?

– Климат, местоположение – одни из важнейших факторов в производстве виски.

Часть искусства винокурения заключается в том, что в твоем распоряжении находится много различных инструментов для достижения желаемого результата. К примеру, можно использовать бочки из разных видов дуба – они значительно влияют на вкус виски. У нас более 1500 бочек: бочки из-под бурбона из Америки – из бондарни Kelvin в Кентукки; бочки STR из Португалии, бочки из-под красного вина из Израиля, бочки из-под хереса из Испании, бочки из-под виски из Шотландии. Наиболее известной является бочка STR, созданная доктором Своном – вторично обугленная винная бочка, разработанная для выдержки виски в жарком климате.

– Израильтяне всегда уверены, что они знают все лучше всех, это, конечно, клише, но все же… А у виски – шестисотлетняя история. Когда израильтянин открывает винокурню, он считает, что начнет с нуля и достигнет вершины?

– Нет, конечно, мы испытываем огромное уважение к истории этого напитка. С самого начала мы приняли решение следовать шотландской законодательной традиции, хотя не обязаны делать это в Израиле. Мы чтим и изучаем традиции, при этом не упуская возможность внести, где возможно, наш аутентичный израильский элемент – к примеру, выдерживая виски в бочках из-под гранатового вина или размещая их в районе Мертвого моря. В Израиле в среднем 300 солнечных дней в году, потому наш виски стареет быстро, но изящно. Мы, безусловно, привносим в процесс производства виски инновации и креативность. В 2022-м году наша винокурня получила награду как самая инновационная винокурне в мире (Brand Innovator of the Year) на конкурсе Icons of Whisky журнала «Whisky Magazine».

– Все ингредиенты – привозные? Какое сырье вы используете на винокурне «Milk & Honey»?

– Ячмень, который растет в Израиле, непригоден для изготовления виски. В нем недостаточно сахара. Наш ячмень поступает из Великобритании, а дрожжи из Бельгии.. Возможно, вскоре в Израиле начнут производить солод в необходимых для производства виски количествах – мы ожидаем к будущему году получить приличный объем.

Мы обратились к фермерам и сейчас занимаемся этим вопросом. Конечно, мы заинтересованы в развитии собственного израильского рынка солода, но нам очень важно качество…. Кстати, часть аппаратов мы также изготовили в Израиле, а часть привезли из Германии.

– Я хочу снова затронуть темы войны. Некоторые сейчас, во время войны, замыкаются в себе, не выходят из дома. Другие, наоборот, ищут общения, стремятся как можно больше находиться в толпе, среди людей. Мы выросли на фильмах, где герои сидят в баре и пьют виски. Что можно сказать о взаимодействии культуры виски и войны?

– Во-первых, виски объединяет людей. Люди сидят вместе, пьют, говорят, общаются. Я почти никогда не пью виски в одиночку, какой в этом кайф? Я пью виски, чтобы говорить и знакомиться с людьми, виски освобождает…

Мы, как и все, искали, чем можем помочь в дни войны: отправили четыре бочки виски в качестве поддержки жителям юга; поддерживаем наших друзей из кибуцев на юге – устраиваем для них специальные мероприятия в центре страны и ездим к ним на виски-вечеринки, которые они организуют и слышим от них фразу, что «виски – это психолог». Конечно, когда пьешь умеренно и ответственно – это помогает освободиться от психологической нагрузки..

Я – человек виски и верю, что виски и человеческое общение неразделимы. Виски – это культура, и я уверен, что виски станет в будущем частью культуры нашей страны. Ведь, как я уже говорил, я искренне считаю, что каждый турист, который приезжает в Израиль, обязательно должен посетить наш завод: мы получаем всё больше и больше международных призов за наш виски, мы все больше и больше становимся посланниками Израиля в мире, и нам есть, чем гордиться.

Израиль, конечно, очень молодая страна в этой области, и к алкоголю многие по старинке относятся как к чему-то плохому, запретному. Мы видим своей задачей сломать это табу. Виски – это не табу, виски – это целый мир. Нет человека, который не любил бы виски, есть просто те, кто еще не нашел «свой виски».

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Whisky Live TLV

Дополнительная информация и заказ билетов:

https://www.go-out.co/event/whiskylivetlv2024

https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

https://www.whiskyisrael.co.il/2024/

Место проведения 10-го фестиваля Whisky Live: EXPO TLV, павильон 10.

Даты: 25 и 26 сентября 2024 года

Более подробная информация и билеты на выставку и в премиальный комплекс: https://bit.ly/465cjSc

Интервью взяла Маша Хинич. Все фотографии предоставлены Томером Гореном и продюсерами фестиваля Whisky Live