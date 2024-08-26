Фестиваль Whisky Live в Тель-Авиве – 25 и 26 сентября 2024 года

«Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других…»

Уильям Фолкнер (американский писатель, 1897–1962)

Культуре и философии виски посвящен фестиваль Whisky Live, который проводится в Тель-Авиве уже в 10-й раз – 25 и 26 сентября в выставочном комплексе EXPO в Ганей-Тааруха в Тель-Авиве.

Естественно, что фестиваль будет отмечать свой день рождения – 10-й, первый фестивальный мини-юбилей, а также помимо виски, представлять, рассказывать и дегустировать такие напитки, как ром, бренди, джин, коктейли, ликеры, пиво; рассказывать как израильская винокурня вошла в число 10 самых прибыльных алкогольных компаний в мире и как добиться успеха в такой все еще неожиданной и нетрадиционной области как сионистский виски.

Международная выставка Whisky Live, основанная журналом Whisky Magazine International, ежегодно проходит более чем в тридцати городах мира – в Австралии, Ирландии, Англии, США, Бельгии, Индии, Голландии, Японии, Франции, Канаде, Испании и других странах. В Израиле выставка проводится, начиная с 2014 года и в этом году вновь будет представлена в павильонах комплекса Expo TLV, тем самым вновь подчеркивая, что Израиль – нация виски. Whisky Live представляет все инновации в области виски и широкий выбор брендов со всего мира – от ведущих винокуренных заводов мира до небольших отечественных винокуренных заводов и независимых производителей. Whisky Live – это сотни редких бутылок, гости из-за границы, мастер-классы, и, безусловно, атмосфера праздника.

Мы, израильтяне, живем в постоянно бурлящей скороварке, ну или на адской сковородке – выбирайте. Мы живем настоящим моментом, потому что кажется, что даже Б-г не знает, что произойдет завтра. Если вы поговорите с психологами, антропологами, с терапевтами и исследователями, то вам расскажут о культуре удовольствия здесь и сейчас. Но причем тут виски, который нужно выдерживать и чем больше, тем лучше? Почему в Израиле стало наблюдаться явление, противоречащее подходу мгновенного удовольствия – создание заводов по производству виски? Виски – напиток, который требует длительной выдержки и долгосрочного планирования. Минимальная выдержка в три года гарантируется для виски по закону, но, безусловно, можно найти виски, которые будут выдерживаться в течение 12, 18 или даже 23 лет в бочках, пока они не будут выпущены на рынок. Так что же заставило израильтян открывать винокурни?

Две причины: любовь к виски и умение подстраиваться под тенденции мирового рынка.

Когда речь идет о виски в Израиле, многие задаются вопросом: «Неужели в стране, где солнце светит круглый год, люди действительно употребляют виски?» Ответ прост: да и да! Виски стал настоящим хитом в местных барах и ресторанах, и все больше израильтян приобщается к миру этого напитка. В Израиле начинают активно развиваться виски-бары, где специалисты подбирают ассортимент, предлагая гостям различные сорта – от самых популярных до наиболее экзотических.

Кроме того, израильтяне изобрели собственные рецепты, которые вносят яркие и неожиданные ноты в мир виски. Одним из самых интересных и оригинальных направлений стала практика добавления виски в блюда. Как говорят местные повара, «виски – не только для рюмок, но и для сковороды!»

С каждым годом Израиль все больше укрепляет свою репутацию в качестве страны, где понимают и ценят качественный виски.

А что происходит с водой, ячменем и дубовыми бочками в нашем жарком и влажном климате? Об этом тоже пойдет речь на фестивале – на семинарах и мастер-классах. К примеру, если распределить бочки с виски для выдержки в разных местах Израиля – на Мертвом море или на Голанах – то у виски будут разные ароматы.

Виски – это напиток, который объединяет поколения и культуры, вдохновляет на творчество и философские размышления. Многие великие люди выражали свою любовь к виски цитатах и афоризмах, подчеркивая его уникальность и изысканность. Виски – это больше, чем просто алкогольный напиток, это целая культура, традиции и философия. Шотландцы и ирландцы вот уже пять веков ведут спор о том, кто первый начал производить виски. 1 июня 1494-го в записях Шотландского казначейства появился такой документ: «Выдать восемь ящиков солода брату Джону Кору для изготовления «аквавиты»». Это было не только первое письменное упоминание о шотландском виски, но и документ, подтверждающий древность технологии, используемой в его производстве. История же израильского виски насчитывает всего 11 лет. Milk & Honey (M&H), основанная в 2013 году Галем Калькштейном, стала первой винокурней по производству виски в Израиле.



На выставке Whiskey Live 2024 будут представлены десятки стендов, сотни различных брендов виски со всего мира, новинки в области виски, кулинарный комплекс, VIP-комплекс, различные презентации и шоу, а также лучшие компании и импортеры алкоголя: Ackerman, Tempo, IBBLS, Eurostandard, Milk & Honey и многие другие; старые и известные бренды виски, а также новые бренды и молодые перспективные израильские винокурни, такие как Drunken Owl, Olgar, Legend и другие, а также независимые производители виски со специальными сортами, специально импортированными в Израиль для выставки.

В выставочном комплексе пройдут мастер-классы и лекции экспертов из Израиля и из-за рубежа, дегустации редких сортов, будут представлены коллекции любителей виски, а также будут продаваться специальные гаджеты и инструменты. Это уникальная возможность попробовать и открыть для себя новые и редкие вкусы, а также узнать о последних новинках в мире виски. Будут представлены эксклюзивные бутылки и ограниченные или редкие выпуски виски, что даст посетителям возможность попробовать и приобрести продукцию, обычно недоступную на местном рынке.

На фестивале ожидается до 5000 гостей ежедневно – как профессионалов, так и любителей. Билеты – от 159 шекелей, включая бокал для профессиональной дегустации виски стоимостью 20 шекелей и три дегустации (эквивалент каждой из них – 40-60 шекелей в ближайшем к вам пабе). Кстати, помните почему правильный бокал для виски в форме тюльпана? Потому что в верхней части бокала концентрируется аромат напитка.

Премиум-билет стоимостью от 549 шекелей включает вход в комплекс, бокал и 8 дегустаций премиального виски, но, как уже сказано, плохого виски не бывает, а хороший виски не дешев.

Развлечениями на выставке займутся эксперты в области виски, которые проведут дегустации уникальных брендов в сопровождении профессиональных объяснений .

По словам Томера Горена, профессионального консультанта выставки Whisky Live, одного из руководителей израильской винокурни «Milk & Honey», чья серия Element завоевала титул лучшего виски в мире в 2023 году: «Рынок виски в Израиле в последние годы развился как с точки зрения импортных брендов, так и уровня знаний и понимания местной аудитории. За последние годы после эпидемии Covid 19 мир виски претерпел резкий скачок. Мы наблюдаем значительный рост не только доходов от продаж виски и спроса на новые вкусы и бренды, но и спрос на профессиональные знания в этой области начиная с процесса приготовления спирта и заканчивая изучением уникальных розливов на винокурнях в разных странах мира. В последние годы Израиль усилил свое влияние на международный мир качественного виски, и, согласно опросам, в Израиле наблюдается значительный рост потребления напитка наряду с увеличением количества местных винокуренных заводов».

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Дополнительная информация и заказ билетов:

https://www.go-out.co/event/whiskylivetlv2024

https://www.facebook.com/whiskyliveisrael

https://www.whiskyisrael.co.il/2024/

Место проведения 10-го фестиваля Whisky Live: EXPO TLV, павильон 10.

Даты: 25 и 26 сентября 2024 года

Более подробная информация и билеты на выставку и в премиальный комплекс: https://bit.ly/465cjSc

Все фотографии предоставлены продюсерами фестиваля Whisky Live