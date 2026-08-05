Wild Gallery: «дикие» диалоги о творческом безрассудстве и арт-рыцарстве «Круглого стола»

6 августа в 18:00 в Wild Gallery в Иерусалиме пройдет официальное закрытие (финисаж) уникального шестимесячного выставочного проекта-марафона «Круглый стол», где можно будет лично пообщаться с художниками и кураторами.

О том, как задумывался этот экспериментальный проект и какому опыту научил — беседа искусствоведа Елены Шипицыной с Максом Эпштейном, со-основателем детско-юношеской анимационной студии «Wild Kids» и куратором галереи WILD GALLERY

Моя беседа с Максом Эпштейном началась с короткого вопроса о метафоре дикости в названии галерейно-студийного комплекса и неожиданно переросла в дико интересное погружение в секреты анимационного творчества и путешествие «на другую сторону экрана» — в галерею-лабораторию Wild Gallery.

Макс — «ДИКОСТЬ для нас это некая аналогия ДЕТСКОСТИ. В смысле бесстрашной решимости к новизне ощущений и эксперимента. Безрассудное бесстрашие и в жизни, и в творчестве, всегда немного диковатое.»

Елена — В русском языке слова «детский» и «незрелый» часто близки по смыслу…Но в «диких» студии и в галерее похоже происходит обратное.

Макс — Студия сохраняет не детскость как инфантильность, а детское качество творческого мышления — внутреннюю открытость новому опыту. А галерея помогает укоренению в человеке этой творческой свободы позволяя каждому осознанно применить в реальном пространстве художественный метод взаимодействия с миром самыми разнообразными способами — через свет, звук, пластику, композицию кадра, движение рисующей руки…»

Генетическая связь Wild Gallery с анимационной студией Wild Kids проявляется не только в названии: Wild Gallery унаследовала и студийный способ открытого существования творчества. В детской студии, в которой не действует страх совершения ошибки, а эксперимент воспринимается как естественная форма познания мира. Этот принцип заложен и в самой логике выставочных проектов. Например таких как «Круглый стол/ Round Table», мультидисциплинарная выставка-«сериал».

Проект «Круглый стол» был задуман как полугодовая экспозиция-лаборатория, с необычным принципом: вместо отдельных завершенных экспозиций (проектов?) художники работают парами, а их выставки непрерывно трансформируются. Главной идеей проекта было предложение зрителю «замедлиться» и не пытаться разгадать произведения искусства как ребус, а побыть наедине со скрытыми смыслами и секретами, которые авторы вложили в свои работы. Подобно тому как детское творчество развивается через свободную игру и коллективное воображение, проекты строились как открытые лаборатории, где произведение продолжает изменяться в процессе общения художников и зрителей. В таком круговороте творческого соучастия Галерея становится живой средой обитания искусства, а выставка — открытым диалогом художников между собой, с материалом, с пространством, со зрителем.

Макс — Галерея получилась как такая маленькая шкатулка с хорошо отлаженным механизмом, открывая которую, попадаешь в новое пространство игры света, цвета, звуков, слов, движений, разговоров и споров. Все эти приемы экранного искусства разворачиваются из воображения художника в реальное пространстве экспозиции, на ней возможно все — перфоманс,танец, синематека, дискуссия, мастер-класс и разговор с художником…

Стартовой выставкой «Круглого стола» стал дуэтный проект Макса Эпштейна и Охада Амуйяла «Знакомые лица». Это был визуальный диалог двух скульпторов о человеке. Каждый из авторов-собеседников обратился к образам своей памяти и материалам со своей историей: найденным камням на улицах Иерусалима и выловленным из воды осколкам старой древесины. Пластическая задача художников состояла в том, чтобы увидеть и раскрыть в структуре камня и текстуре дерева лица родных людей, со всей их эмоциональной выразительностью. На выставке проходили дискуссии и мастер-классы. И во время одного из них метод работы с деревом Макса Эпштейна вдохновил режиссёра-аниматора Ольгу Гольцер создание скульптуры из полуобгоревшего дерева на волнующую её тему — гибель любимого домашнего птенца-вороненка по имени Гагарин. Творческая страсть победила страх — Гагарин в экспозиции бодро расправил крылья.

Так и развивался проект Круглого стола. Партнер Ольги Гольцер по выставочному дуэту «Земля.Пепел.Пыль» медиахудожник и кино-режиссер Хава Рохлин откликнулась на тему бренности жизни серией монохромных фотопейзажей. В двойной экспозиции её лайтбоксов сквозь пепел и обгоревшие силуэты лесов в окрестностях Иерусалима видны были пробивающиеся сквозь пепел первые ростки новой жизни.

Про личный экзистенциальный опыт переживания хрупкости жизни были и диалоги молодой мультидисциплинарной художницы Карины Хананейя и живого классика израильского авангарда, художника-коллекционера и профессора академии «Бецалель» Цви Тольковского. Их проект «Секрет успеха в сохранении тайны» — разговор на тему невозможности вербализации глубинных эмоциональных воспоминаний. Центральным концептуальным объектом Тольковского стала авторская книга-коллаж в виде старого фотоаппарата с выдвижным рукавом-страницами, пробитыми пулей. В этом образе простреленной книги читалось сквозное воспоминание случая из детства Цви о том, как на его глазах пуля арабского снайпера чуть не убила его друга, застряв в страницах Танаха, лежащего за пазухой… Образ книги, пробитой страница за страницей, преследовал художника всю жизнь. На выставке этот драматический объект перекликается с инсталляциями и ассамбляжами Карины, собирающей метафорические пейзажи из осколков предметов повседневности.

В диалоге Нитайя Кинкулькина и Максима Дова «Обратные связи» галерея вообще превращалась в тотальную медиаипроекцию, внутри которой художники выстроили аудио-видео инсталляцию, исследуя восприятие звука и визуальных образов, влияющих друг на друга и возвращающихся к зрителю в измененном виде.

Максима Дова вообще хочется назвать галерейным «дирижёром света». То, как он тонко выстраивает рисунок теней в пространстве становится дополнительным средовым языком экспозиции. Статичные объекты благодаря его светописи начинают оживать и словно бы двигаться в ореоле теней, давая зрителю смысловые и ассоциативные подсказки.

Прошло полгода, состоялось 6 трансформирующихся экспозиций. Проект развивался как визуальная «игра», в ходе которой пространство галереи постепенно наполнялось смыслами, концепциями и наслоениями разных авторов.

Круг замкнулся на текущей финальной групповой выставке «Final Exhibition of the Round Table Project», где все 12 участников снова сошлись вместе: скулпторы Итамар Хамерман и Оад Амояль, живописец-экспрессионист Алекс Кремер и художник Илья Крейнес, режиссёр-аниматор Ольга Гольцер и художник, мастер танцевального перфоманса Карина Хананея, художник, коллекционер, скульптор Цви Тольковский, фотохудожник и режиссёр Хава Рохлин и художник, режиссер экспериментальной анимации Наталья Рыс, художник по свету, скульптор Максим Дов, художник и аниматор Нитай Кинкулькин и художник-куратор проекта Макс Эпштейн.

Седьмая заключительная выставка подводит итог своеобразного выставочного марафона, который длился с декабря 2025 года. На авансцену перед зрителем выведены все участники проекта, каждый из которых представляет свою уникальную экспериментальную технику, проверенную на зрительском восприятии в реальном времени в формате перманентного диалога. Мне кажется, что кураторы проекта Макс Эпштейн и Ронит Сорек создали новый экспозиционный жанр — выставочный «венок сонетов». 14 его участников как 14 сонетных строк рифмовались попеременно, развивая мысли друг друга в каждом новом блоке с нового ракурса смысла. Круг этих «рифм» замыкается 6 августа. Каждый из нас может оказаться в этот вечер вместе с авторами за их «Круглым столом» для открытого общения собеседников без статусных границ и углов конкурентных споров.

Финисаж проекта Round Table

6 августа, 18:00

Wild Gallery

Akhad Ha-Am St. 3, Jerusalem.

Часы работы галереи: воскресенье–четверг, 15:30–19:30.

Подробнее о галерее и проектах: www.wildkidsanimation.com

https://www.facebook.com/WildGalleryJerusalem

https://www.facebook.com/events/1025037663663103/