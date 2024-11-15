Winter Dreams в Иерусалимском ботаническом саду

Верхнее фоо: by MK ILUMINATION

Соскучились по поездкам за границу? По праздничной иллюминации и зимним ярмаркам в европейских городах? В этом году Европа сама приезжает в Иерусалим с крупнейшей в мире выставкой световых скульптур!

Завоевав мир и удивив своими чудесами жителей Нью-Йорка, Германии, Польши, Мексики, Дании, Англии, Италии и других стран, выставка Winter Dreams впервые прибывает в Израиль.

С 30 ноября 2024 вас ждет гармония света, природы и кулинарии среди волшебных пейзажей Иерусалимского ботанического сада. Этой зимой с наступлением темноты, в 17:00, сад будет превращаться в европейский рынок, полный света, ароматов, вкусов и впечатлений, центром которого станут самые большие световые скульптуры в мире.

Зима и прохладный воздух – идеальные условия для проведения уникального светового шоу, на создание которого потребовался почти миллион светодиодных лампочек разных цветов. Выставка включает десятки световых скульптур впечатляющих размеров – до 5 метров в высоту и 8 метров в длину. Среди них дракон, кит, лев, обезьяна, дерево любви, носорог, единорог, золотой конь и карета сказочной принцессы, сияющая звезда и многие другие. Созданные по 3D-технологии фигуры будут размещены вдоль специального маршрута длиной около километра, занимающего площадь около 14 тысяч кв.м.

Кроме того, посетители смогут отведать сытные и ароматные зимние блюда от известных и любимых поваров: Омера Миллера, Ави Битона, Томера Агая и Тамары Аарони.

Помимо гигантских статуй, по всему саду будут размещены десятки элементов подсветки, спроектированных и изготовленных специально для Иерусалимского ботанического сада на европейских заводах компании Mk Illumination. В ближайшие дни пять огромных контейнеров должны прибыть в Израиль из разных стран Европы в рамках сложной логистической операции. Вся экспонаты выставки созданы из экологически чистых материалов, с заботой о нашей планете и об окружающей среде.

Выставка проводится по инициативе Ботанического сада университета Гиват Рам в Иерусалиме при содействии Министерства по делам Иерусалима и еврейского наследия, муниципалитета Иерусалима и Управления по развитию Иерусалима.

Том Амит, генеральный директор Ботанического сада говорит: «В этом году мы решились на крупнейшее зимнее мероприятие в стране с грандиозным и впечатляющим световым щоу, которого еще никогда не было в Израиле. С этой целью мы обратились к ведущей в этой сфере европейской компании, благодаря высококлассной работе которой вы сможете ощутить себя совсем как за границей. В эти дни нам было важно сделать что-то яркое, что вернуло бы надежду и свет всем жителям нашей страны от мала до велика. Приглашаю вас посетить Ботанический сад в декабре и январе и насладиться небольшим побегом от реальности».

Иерусалимский ботанический сад открылся в 1985 году. Здесь можно увидеть практически все дикие растения, встречающиеся в Израиле, – более 10 тысяч видов, как распространенные, так и редкие. Это крупнейшая в Израиле коллекция живых растений. Сад поделён на тематические зоны по частям света. В нем также есть «Тропическая теплица», «Сад благовоний», японская секция «Бонсай» с крупнейшей коллекцией бонсай в мире, насчитывающей более 150 карликовых деревьев, и «Путь ТАНАХа», засаженный более чем 70 видами растений из 400 видов, упомянутых в Библии.

Первый участок земли для университетского сада был приобретен на горе Скопус еще в 1926 году. Проект разработал профессор ботанического отделения Еврейского университета Александр Эйг, который представлял флору Земли Израиля от ливанских гор до пустыни. Первые растения были высажены в саду в 1931 году. Во время Войны за независимость доступ к горе Скопус и университетскому кампусу был отрезан. Когда в 1954 году в Гиват-Раме построили альтернативный кампус Еврейского университета, новый ботанический сад (в том числе уникальную коллекцию хвойных растений) разместили рядом с Еврейской национальной и университетской библиотекой. В 1975 году было создано Общество друзей Ботанического сада, и сад стал совместным проектом Университета, иерусалимского муниципалитета и Еврейского национального фонда.

Компания MK Illumination является мировым лидером в области искусства света и диктует Light Code световых выставок в Европе. Компания работает более чем в 120 странах и имеет 45 представительств по всему миру. Обладая уникальными патентами в области освещения, МК создает более 6000 световых скульптур в год по всему миру. Представительство компании в Израиле было открыто около 3 лет назад и осуществляло самые крупные и уникальные проекты с использованием световых скульптур в Иерусалиме, Эйлате и других городах. Представительство компании в Израиле возглавляют художники по свету Анат и Сиван Фарадж.

Выставка откроется 30 ноября.

Часы работы: с воскресенья по четверг 17:00-21:30 (последний вход в 21:00), в субботу 19:00-22:00 (последний вход в 21:30).

Дети до 3 лет/ обладатели абонемента в Ботанический сад – бесплатно

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/40Q8pvZ

Photos by MK ILUMINATION

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting