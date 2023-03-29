Песах в Иерусалимском Ботаническом саду

Верхнее фото: החממה הטרופית בגן הבוטני צילום תום עמית

Университетский Ботанический сад Гиват-Рам в Иерусалиме приглашает родителей, детей их друзей на пасхальные квесты и праздничные мероприятия.

Посетителям понравится наши новые квесты – маршруты разного уровня сложности, разработанные для широкого возрастного диапазона.

“Корни” маршрут для самых маленьких посетителей.

“Семейный” основной навигационный маршрут.

“Экстремальный” маршрут для тех, кто предпочитает маршрут особой сложности.

9 и 10 апреля в саду будет работать уникальное пространство экспериментов- “Dice – Wooden Games“.

Посетителям будет представлен игровой комплекс, наполненный большим количеством коллекций деревянных настольных игр ручной работы.

Все игры специально адаптированы для игры в формате “всей семьей” (для широкого круга возрастов и большого количества участников одновременно).

Во все дни Песаха будут открыты двери Мастерской “растительной гравюры“.

Мастера приглашают детей и их родителей на творческие мастерские в рамках которых участниками с помощью цветов и листьев, собранных в саду, будут сделаны уникальные принты на переработанной бумаге.

Кроме того, будет проведен “Мастер-класс по изготовлению навигационной карты” из листьев растений сада.

По крупнейшему ботаническому саду Израиля, занимающему 120 дунамов, будут проходить экскурсии. В их процессе вы сможете узнать обо всех темах, которыми занимается наш сад. Вопросы климата, сохранения окружающей среды, редких видов цветов и деревьев мы рассмотрим в Тропической оранжерее в ботанического сада.

В галерее тропической оранжереи, вы сможете посетить, открытую к празднику, выставку «В природе».

Экскурсии по цветущему саду будут проводиться в 10:00, 11:00. 30, 13:00, 14:30, 16:00

Стоимость билета в дни праздника (7.4-12.4.2023)

35 шекелей- ребенок, 40 шекелей- взрослый

военнослужащие/ студенты/ пенсионеры- 25 шекелей.

Дети, проживающие в Иерусалиме до 18 лет (при предъявлении удостоверения личности)- бесплатно

Владельцы абонементов бесплатно.

Часы работы в праздничные дни (7.4-12.4.2023)

пятница и праздничный вечер: 09:00-15:00

суббота, воскресенье, понедельник: 09:00-17:00

Сайт – https://www.botanic.co.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза