Текст и фото – © Маша Хинич

Хотите понять, что нарисовано у молодых в голове? И почему бы не превратить школу в музей, хотя бы в дни каникул? Так спросили себя организаторы «Автономной» биеннале и сделали выставку в тель-авивской гимназии «Герцлия» (отмечающей 120-летие) в дни пасхальных каникул.

Сразу важное: вход бесплатный, есть экскурсии (10:30; 12:00 и 16:00), ди-джей по вечерам, куча мероприятий, семинаров, мастер-классов – тут все время что-то происходит. Есть кофе с булочками во дворе и сайт переведен на русский язык.

Еще важно – в одном из залов я углядела фотографии самого Роджера Баллена (!). Таки да!

Биеннале – международное, называется «Около того же моря», идея – как через искусство сгладить, нет не границы, а отношения. И как прийти к пониманию. Учитывая, что на биеннале представлены работы из Ирландии и Южной Африки, к понимаю идти еще долго. Но идём и видим, что учительская превращена в дискуссионный салон, что картины можно вышивать и так тонко, что пока носом не ткнёшься, не понимаешь, что это нити, а не краски; что на биеннале много работ студентов и выпускников художественных колледжей. Всего – 33 – молодых и не очень художников, коллективов, студий, групп из Израиля и других стран.

Еще одна идея: искусство может показывать не только беды, но и надежды мира. Надежд на биеннале мало – я вообще не нашла. Зато нашла хорошие работы коллектива художниц из одной африканской страны и «лодки – ковчеги искусства» колледжа Бейт-Берд в спортивном зале. И еще здесь есть огромная фотография рельефной стены Кнессета, сделанной Дани Караваном (быстрый опрос показал, что школьники не знают, кто такой Дари Караван, знают ли они что такое кнессет?) и мозаика Нахума Гутмана 1912 года.

Есть видео-работа – как принято говорить медитативная, в которой заснято, как монахиня убирает Храм Гроба Господня. Есть огромные «туши» из текстиля, подвешенные в коридорах, инсталляции, скульптуры, живопись, видео, рисунки, фотографии. Есть криво написанные слова и искусственные растения. Всё очень личное и «переживательное».

В коридорах – групповые выставки, в классах – индивидуальные. Идешь – от концепции к концепции, не удивляйтесь. Выставка не статичная, а очень живая. Хотите понять, что нарисовано у молодых в голове? Вам сюда – https://www.israelculture.info/avtonomnaya-biennale-sovremennogo-iskusstva-v-evrejskoj-gimnazii-gercliya-tel-aviv-yaffo/

Ссылки:

https://a-a-b.org/en/

https://www.facebook.com/AutonomousArtBiannale

https://www.instagram.com/autonomous_art_biennale/