Текст и фотографии – по материалам пресс-релиза

Автономная биеннале современного искусства в Еврейской гимназии Герцлия, Тель-Авив – Яффо

Автономная биеннале современного искусства в Еврейской гимназии Герцлия возвращается на Пасху 2025 года. Биеннале пройдет в год 120-летия основания гимназии и станет ключевым событием, посвящённым этому важному юбилею, с участием широкой публики.

Председатель биеннале: д-р Зеэв Дгани

Главный куратор: д-р Рои Бранд

Со-кураторы: Сандра Вайль, Рула Хури

Председатель консультативного совета: Циби Гева

8–19 апреля

Еврейская гимназия Герцлия, Жаботински 106, Тель-Авив

(Вход свободный)

Часы работы:

8–19 апреля | 10:00–18:00

11, 12, 18 апреля | 10:00–16:00

Автономная биеннале современного искусства в Еврейской гимназии Герцлия — это международное художественное событие с участием десятков художников. Программа включает масштабную выставку, мастер-классы для всей семьи, открытые занятия, перформативные акции и музыкальные мероприятия.

Биеннале также служит широкой платформой для встреч, диалогов и обсуждений с участием публики — участие во всех мероприятиях бесплатно.

Это независимая инициатива художников, кураторов и педагогов, возникшая из стремления создать долгосрочную площадку, объединяющую современное искусство, образование и сообщество. Биеннале стремится стать общественным пространством, которое приглашает к обсуждению культуры, искусства и образования — здесь и сейчас. Несмотря на все трудности, нам удалось организовать вторую биеннале в момент глубоких трансформаций в общественном пространстве в Израиле и по всему миру.

Первая биеннале стала ярким общественным событием:

«Художественные работы, лекции, мастер-классы — всё сложилось в нечто большее, чем сумма отдельных составляющих. Биеннале стала открытым, плюралистическим пространством — это было событие. Больше, чем просто выставка — источник надежды и утешения». (Циби Гева)

Это модель, в рамках которой художественное мероприятие для широкой публики проводится в стенах школы, с участием её непосредственного сообщества — учеников, их семей и преподавательского состава — на всех этапах подготовки и проведения, переосмысливая связь между искусством и педагогикой. Мы рассматриваем биеннале как уникальную возможность для плодотворного диалога между профессиональным художественным полем и системой образования.

Что вас ожидает?

Главная выставка биеннале — «У того же моря»

Главная выставка биеннале под названием «У того же моря» представит 33 художника из Израиля и других стран.

Выставка исследует конфликтное общественное пространство и пытается вообразить возможность мира через искусство — мира не только как политического соглашения между врагами, но как формы переживания, действия, способа совместного существования — несмотря на различия, а возможно — благодаря им.

Подзаголовок выставки — «Как создать мир с помощью искусства?» — отсылает к прагматическому подходу в философии и языке. Знаковый текст Дж. Л. Остина «Как совершать действия при помощи слов» (1955/1962) символизирует переход от представления к действию, от сущности к исполнению.

Задача выставки — открыть альтернативный путь, расширяющий горизонты. Искусство даёт свободу изобретать и выбирать. Даже в моменты страха, ненависти или изоляции — всегда остаётся возможность изобрести мир.

Участники выставки, среди прочих:

Фатен Абу Али | Хала Абу Фарах | Фуад Агбария | Миха Ульман | Бен Алон | Дуаа Басис | Роджер Баллен | Ифат Бецалель | Циби Гева | Мурджан Ганаим | Зейнаб Грейбия | Зеэв и Хая Дгани | Дор Злиха Леви | Эла Тауб | Моше Тарка | Даниэль Йосеф | Баилсен Карим Маржия | Сахар Миари | Малак Мансур | Карем Натор | Самер Саламе | Нардин Сруджи | Чести Полак | Хамуталь Фишман | Нира Пераг | Хаим Лиор Пери | Нимрод Цин | Ронен Зиен | Ноа Кроник | Лусиана Каплун | Лиора Каплан | Дани Карнаун | Адам Рабинович | Дана Руслер | Техелет Рам | Джулия Шафер | Омер Шах | HIWAT – Хаим: Лина Отум, Джек Агулон, Ахбарат Абра, Эден Гебра, Мебрахт Гебремариам Women of Savane Kabuye, Руанда

«Спасательные шлюпки» — групповая выставка и арена для действия от Школы искусств (факультет искусств колледжа Бейт Берл)

Сотрудничество с художественной школой продолжается и в этот раз. В большом спортивном зале гимназии развернётся выставка «Спасательные шлюпки», включающая масштабный инсталляционный проект, объединяющий групповые работы, встречи и мастер-классы.

Работы исследуют воду как источник жизни и надежды, но так же как границу, объект конфликта и опасности.

Художественная школа представляет четыре специально построенные деревянные «спасательные шлюпки», служащие как выставочные платформы, так и пространством для обсуждений. Две из них демонстрируют работы преподавателей и выпускников (видео-арт и мультимедиа), две другие — предназначены для диалогов и мастер-классов.

Участники:

Ирам Агария | Рон Амир | Элия Бен Нер | Гай Бен Нер | Ури Бен Натан | Шарон Бройер | Матан Гапел | Ирис Гитик | Ариэль Гил Гринвальд | Даниэль Леви | Изабелла Воловник | Лихи Хен | Шахар Яалом | Ноа Нета Моати | Шахар Нойхауз | Рони Пикслер | Ареаль Розен | Габриэль Ренцер | Орли Савер | Раз Шаиби | Шахаф Шоа | Бар Цафрир | Лимор Црор | Лиам Шамбон

#Без_фильтра — проект учеников художественных направлений Тель-Авива – Яффо и выпускная выставка, при участии городского управления образования

В сотрудничестве с управлением образования муниципалитета Тель-Авива – Яффо, сотни учеников 20 художественных направлений городских школ представят работы, отражающие политические и социальные изменения, повлиявшие на их юные годы — от пандемии COVID-19 до настоящего времени.

На выставке представлено художественное высказывание молодого поколения — учеников из всех секторов израильского общества, которые пережили пандемию, социальную изоляцию, судебную реформу и войну 7.10.

Выставка включает:

«Видимая открытка» — работы в формате открытки от учеников 9–12 классов 20 школ Тель-Авива–Яффо. Отобранные выпускные работы со всей страны — включая учеников из приграничных зон, северной границы и социально-периферийных регионов.

Кураторки и преподавательницы художественных направлений: Михаль Гева, Лиат Кох, Ноа Тавори

Программа событий биеннале

В течение всех дней работы биеннале будут проходить многочисленные мероприятия: мастер-классы, занятия и показы — для детей, взрослых и всей семьи. Регистрация бесплатна и осуществляется заранее через сайт биеннале.

Среди прочего:

Мастер-классы по искусству, комиксам, устойчивому развитию, арт-терапия для тела и духа

Ежедневный музыкальный блок

Лекции и встречи

Ежедневные экскурсии для всей семьи

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте.

Партнёры и спонсоры:

Муниципалитет Тель-Авива–Яффо, Школа Искусств колледжа Бейт Берл, Центр Искусств Гиват-Хавива, Посольство Швеции в Израиле, Академия Искусств «Бецалель», «МаХуга» — культурный центр, KakDelArt и другие партнёры.

Ссылки:

https://a-a-b.org/en/

https://www.facebook.com/AutonomousArtBiannale

https://www.instagram.com/autonomous_art_biennale/