Художница Марина Соснина: Нужно чаще перечитывать «Маленького принца» и вспоминать себя детьми

Интервью с Мариной Сосниной – художницей-волшебницей.

Сент-Экзюпери сам нарисовал все иллюстрации к «Маленькому принцу». Он изучал архитектуру, но не считал себя художником, хотя было известно, что он постоянно делал наброски. Его иллюстрации к его же книге стали эталонными и потому тем более непросто постараться сделать что-то «свое», но художнице Марине Сосниной это удалось в полной мере.

Марина Соснина училась на факультете изобразительного искусства, одновременно посещая рисовальные классы. Увлечение психологией привело ее к глубокому изучению «песочной терапии», одной из форм арт-терапии. После работ с песком в качестве живописного материала песочная живопись и анимация стали ее призванием.

В настоящее время Марина Соснина – один из самых востребованных в Европе мастеров искусства песка. Марина также использует в своей работе театр теней, акварельную и пастельную живопись, песчаные барельефы, развивая свой «театр иллюстраций». С 2013 года Марина Соснина ведет концертную деятельность, сотрудничая с выдающимися музыкантами, выступает на одной сцене с различными оркестрами. Среди ее наиболее значимых работ последнего времени – спектакли «Tempus fugit», «Ромео и Джульетта», «Серенады и эфемерные истории», а также «Маленький Принц» с Андреем Белым. Особое место в творчество Марины Сосниной занимает создание песчаных иллюстраций к «Страстям по Матфею» Баха.



– Марина, добрый день. Договориться с вами об интервью было непросто. Вы все время в путешествиях, в разъездах по Европе, причем гастролируете вы с вашим собственным «маленьким принцем», с вашим сыном. Расскажите, пожалуйста, об этих гастролях, ведь они включают не только спектакль «Маленький принц» по повести Сент-Экзюпери.

– Конечно не только. Темы гастролей – абсолютно разные. Например, в январе, мы делали спектакль с Филармоническим оркестром Монте-Карло – он был посвящен столетию со дня рождения создателя знаменитого циркового фестиваля в Монако, князю Ренье Третьему.

А поскольку я работаю чаще всего с филармоническими оркестрами, то много тем связаны с классической музыкой: от «Картинок с выставки» Мусоргского, где мы, кстати, с дочкой рисовали иллюстрации в четыре руки, до «Весны священной» Стравинского. И конечно, по-прежнему мы много показываем спектакль «Маленький принц». В феврале мы были на гастролях с «Маленьким принцем» в Нормандии. А в июне в Тулузе будет организован большой перформанс, посвященный Сент-Экзюпери – два представления: отдельно с оркестром Тулузского капитолия, и отдельно на площади, с проекцией на фасад самого капитолия (ратуши). Сценарий перформанса только создается, сейчас он в самом разгаре обсуждения, и мне самой уже не терпится увидеть, что мы там напридумываем, какие формы создадим песком и красками, может быть, даже используем театр теней. Я еще сама не представляю все замыслы, которые смогу там реализовать.

– Каково путешествовать с «маленьким принцем», вашим сыном, когда за неделю нужно побывать в 7 странах?

– Наш «маленький принц» еще до своего рождения, находясь у меня в животе, был приучен проводить долгие часы на концертах и репетициях. Было очень интересно наблюдать за его реакцией. Если какая-то музыка ему не нравилась, он стучал мне изо-всех сил – «сделайте потише!», а на каких-то композициях или красивых оперных ариях он будто говорил «ну вот, теперь я могу успокоиться, мне это нравится». Вот такое у нас с ним было изучение мира музыки. Когда сын родился и стал посещать концерты вместе со мной, то, бывало, засыпал на репетициях, прямо в оркестровой яме. Когда ему исполнился год, он уже мог, не отрываясь, наблюдать за дирижером, интересовался всеми музыкальными инструментами – звучание каждого его необыкновенно привлекало, интересовало.

Затем, из-за пандемии, у нас был большой перерыв в концертной деятельности. И это не могло на нем не сказаться. Мальчик отвык, ему стало сложнее вести себя спокойнее, он рос, ему хотелось больше двигаться. Поэтому следующие концерты мы стали для него «дозировать». На репетициях он бегал по залу, а когда начинался концерт, они с мужем заходили в зал, слушали и видели маму на сцене, а потом уходили, потому что ему хотелось бегать, прыгать и звать меня во весь голос посредине представления.

Я возобновила гастроли не сразу после пандемии, а когда сыну исполнилось три года. Сначала я ездила с ним на гастроли одна, и на время концерта он спокойно оставался с моими друзьями и коллегами. Но в последние месяцы гастроли были очень длительны, мы совместили турне с бизнес-встречами мужа. Это был настоящий большой семейный тур: каждые два дня мы переезжали в другой город во Франции. Новые места, новые города, новые люди. Мы старались, чтобы и сыну было интересно, но не всегда это получалось. Зато в каждом городе были карусели, и он говорил – спасибо, что вы привезли меня сюда, чтобы показать эту площадку для игр и эту карусель. И мы отвечали – конечно, это всё специально для тебя! Хотя это было непросто, даже тяжело, и мы постараемся иначе строить наши планы. Очень хочется чтоб сын и дальше рос в этой концертно-гастрольной среде. Посмотрим, как будут развиваться его интересы, когда у меня начнутся спектакли рядом с домом и он будет участвовать в них, как наша старшая дочка – с рождения. Надеюсь, и сын втянется и будет участвовать в нашей деятельности.

– С чего всё началось? О вас можно найти много информации в интернете, но все-таки, что стало триггером? Что было первопричиной того, что вы занялись песочной анимацией и эбру?

– Самое главное – сильный интерес к жизни. Ко всему – к людям, к наблюдениям, к творчеству, созиданию, к наукам. Я в детстве не могла определиться, кем я хочу стать. Актрисой, певицей… Каталась на коньках с утра до вечера, думала, что стану фигуристкой, или гимнасткой. Танцевала, рисовала, лепила, занималась всем, что только можно представить. Все, что мне хотелось, я реализовывала; родители не создавали мне препятствий, а, наоборот, создавали условия. Основными моими увлечениями стали театр, скульптура, живопись и академический рисунок. Это то, чем я постоянно занималась, не говоря уже о том, что я учила в университете ландшафтный дизайн и дизайн одежды. Но раннее рождение моей дочери в корне поменяло мои планы. Я стала изучать психологию и педагогику. И даже пошла волонтером вести курсы «сказко-терапии», хотела сочинять сказки, которые лечат. «Сказки на песке» мы рисовали вместе с детьми – так мы расслаблялись, и это уже был маленький театр. Я создала программу для детей и для педагогов-психологов на основе этих сказок на песке, преподавала в институте. Дальше интерес к песочной живописи увеличивался как снежный ком, приобретая новые формы. Первый проект «Сказки на песке» был создан совместно с фондом Михаила Шемякина, где мы создавали сказки на песке под живую музыку – это был маленький экспериментальный театр более десятилетия назад. В этой работе я стала реализовывать самые разные свои идеи, соединяя навыки моих творческих увлечений. И вот я уже художник – я рисую песком, но в то же время я немножко и скульптор – ведь я леплю барельефы. Я не рисую кистью, а леплю руками, так что вполне можно сказать, что я леплю барельефы из песка. У меня даже есть несколько произведений, где я рисую барельефы, а руки мои танцуют, то есть я должна была рисовать в ритм, создавать хореографию руками, и получается, что мы с руками уже актеры! Но это ещё и световой стол, который создает тени, полутона, оттенки, как в рисунке, и также это театр света и теней.

Так мои мысли и чувства – а я очень чувствительный человек – стали приобретать формы историй, превращаться в сценарий сказок и спектаклей. Вы спрашиваете о первопричине. Любовь к тактильным ощущениям, к песку, к глине – мне больше нравится делать что-то руками, чем кистью, а сейчас я еще увлекаюсь скульптурой из проволоки, где есть также линия и скульптура – это и есть первопричина.

– Песок и музыка – как взаимодействуют материальное и внематериальное?

– Я считаю, что музыка – самый короткий путь к душе человека, и, конечно же, она – ведущий «игрок» на сцене. Я иллюстрирую музыку, стараюсь раскрыть смысл того, что замыслил композитор, донести его задумку до людей, помочь им понять скрытое в музыке. Но также ставлю и задачу самой себе: мои руки должны двигаться в такт музыке, танцевать, стать руками- актерами, расставляющими музыкальные акценты так, чтобы иллюстрации не чересчур резонировали, а действовали синхронно с мелодией и не отвлекали бы от музыки. Проще говоря, не перебивали музыку. Музыка – главная, ведущая составляющая. И потому я стараюсь не присутствовать «в кадре» постоянно, не делать чересчур много движений.

– Каков ваш личный путь к «Маленькому принцу»? Что значила прежде и что значит эта книга для вас сейчас?

– Можно долго рассуждать о значимости этой книги – «Маленький принц». Если в двух словах, то можно просто вспомнить, как Маленький принц говорил, что у каждого свои звезды. Путешественникам они указывают путь. Также и для меня: книга «Маленький принц» – это путеводная звезда.

Ко мне однажды пришел Маленький принц и я создала спектакль. А потом он познакомил меня с моим мужем, подружил с семьей Экзюпери, со многими интересными, творческими людьми, также неравнодушными к этому произведению. А недавно чудом пришел в мою жизнь мой белокурый Маленький принц, который каждый день задает вопросы и не успокаивается, пока не получит на них ответы.

Я даже не могу себе представить, что было бы в мире и в моей жизни, если бы эта книга не была написана. Повесть о Маленьком принце вне времени, она всегда актуальна, потому что хранит в себе вечные ценности.

Я считаю, что в эту книгу нужно всем периодически заглядывать, чтобы не забывать свое детское восприятие мира, когда были не важны цифры, статусы, бесконечные тревоги, из-за которых мы, взрослые, стали утрачивать способность чувствовать, любить людей, любить мир. Мы стали забывать о том, как важна дружба, доверие к друг другу. И вот мы становимся одинокими среди людей. Даже в своей семье нам порой одиноко. Мы перестаем понимать своих детей и беречь их детскую чистую душу, потому что затерялись в мире взрослых. А нужно просто почаще перечитывать «Маленького принца» и вспоминать себя в детстве, и хоть ненадолго погружаться в мир чистоты, доброты, любви. Я думаю, эта книга нужна всем, а сейчас – особенно.

– Ваш театр иллюстраций… Расскажите о нем – как он создавался, как изменялся?

– Идея проекта под названием «Театр иллюстраций» родилась, когда я много сотрудничала с режиссером Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Аллой Масловской – мы работали над серией спектаклей «Музыка и сказки» для этого театра. Перед нами стояла задача создать визуальную часть постановок – так, чтобы каждый раз зритель открывал для себя что-то новое. Помимо моего рисования на песке, мы много работали с видео-артом, сотрудничали с мультипликаторами, изучали возможности использования китайских теневых фигур, эбру (рисование на воде), кооперировались с актерами театра теней. К сожалению, Алла ушла от нас в 2021 году, но я продолжаю развивать нашу общую идею и, когда работаю над созданием своих перформансов, тесно сотрудничаю с мастерами самых разных иллюстративных техник. Меня очень радует, когда удается сделать это сотрудничество «вживую» на сцене – например, объединить проекции «живого» рисования песком с «живым» же рисованием эбру. Эффект получается потрясающий, когда две такие разные материи переплетаются в завораживающий иллюстративный видеоряд. Хотя как такового театра с помещением и коллективом у меня пока нет, но есть предпосылки реализовать что-то похожее в Касабланке в Марокко, где мы сейчас живем, уже в следующем году.

– В вашем «песочном» проекте заняты множество людей – кто они?

– Это, как я уже сказала, художники самых разных визуальных направлений. Кроме того, сейчас мой Театр Иллюстраций стал семейным проектом: моя дочь Ева – тоже художник по песку, она активно участвует в создании сценариев, создает анимационные ролики и выступает с концертами. А в административных и организационных вопросах очень много помогает муж. Он же ведет переговоры в Касабланке о создании Театра Иллюстраций в стационарной форме.

– Песочная анимация для детей и взрослых – это два разных жанра искусства?

– В моей работе песочная анимация – это в первую очередь иллюстрация музыки, театрального действа и т.д. Если мы делаем спектакль для детей, иллюстрации будут ориентированы на них. А если я иллюстрирую концерт музыки барокко, то рисовать я буду скорее всего взрослые сюжеты. Это сравнимо с книжными иллюстрациями: существуют красивые иллюстрированные книги для взрослых, но иллюстрированных изданий для детей выпускается значительно больше. Поэтому и у меня детских проектов больше. В них мы помогаем детям учиться слушать, чувствовать и понимать музыку через мои «ожившие» иллюстрации.

– Первые спектакли «Маленького принца» в Израиле прошли без вас, вернее, с вашим участием на экране, удаленно. Я знаю, что для этих спектаклей был изготовлен специальный ролик и вы действительно как будто присутствовали в зале. Планируется ли ваш приезд в Израиль?

– Мне очень хотелось участвовать в этих спектаклях. Я очень люблю наш проект с Анатолием Белым – бережный, нежный. Встреча с Анатолием Белым, дружба и совместная работа с ним – это отдельная история в моей жизни. Без него спектакль был бы совсем, совсем другим и я счастлива, что мы работаем над ним вместе. Моя душа буквально наизнанку выворачивается – до слез, когда я его рисую, когда я его проживаю, и мне кажется, что после каждого спектакля я становлюсь чище, светлее. Поэтому я попыталась создать эффект своего личного присутствия – так мне хотелось побывать в Израиле! Это для меня благословенная страна, а я никогда там не была. Сейчас очень много талантливых, дорогих мне друзей живут в Израиле, они его обогатили. Я мечтаю, что я приеду к вам, не обязательно с этим проектом, быть может, с каким-нибудь другим. Вот сейчас я рисую клип для израильской музыкальной группы, это колыбельная, очень красивая, красочная. Я верю, что судьба меня ведет, и открывает для меня двери именно тогда, когда нужно. И я верю, что все сложится и я приеду в вашу страну.

Интервью взяла Маша Хинич. Фото: ©Antoine Meyssonnier и ©Marina Sosnina

Антуан де Cент-Экзюпери. «Маленький принц».

Литературно-музыкальный спектакль для всей семьи.

Впервые на русском языке совместный проект продюсерской компании Art UP и Израильского Филармонического Оркестра.

Рассказчик – Анатолий Белый.

Художница – Марина Соснина (песочная анимация).

Камерный состав Израильского Филармонического оркестра.

Прозвучат произведения Вивальди, Рахманинова, Моцарта, Грига, Баха и других композиторов.

Спектакли «Маленький принц» пройдут 26 марта и 10 апреля в Тель-Авиве, 9 апреля в Иерусалиме, 11 апреля в Афуле, 9 июня в Хайфе. Заказ билетов – здесь (https://artup.co.il/event/109/)