Yogev Shetrit Trio. Предновогодний джазовый концерт в Музее Иланы Гур – четверг, 25 декабря 2025 года

Верхнее фото – © Peter Vit

Джаз – это способ проводить старый год без сожалений: ты просто играешь свою мелодию до последней ноты, а потом начинаешь новую импровизацию, и никто, включая тебя самого, не знает, куда она приведет. Может, в этом и есть смысл Нового года – начать играть, даже не зная мелодии.

В этот декабрьский вечер джаз в музее Иланы Гур будет звучать громко и упрямо, с теплым андалузским угловатым ритмом, будто кто-то наклонился совсем близко и сказал: «Давай танцевать дальше, пока год ещё не успел закончиться». Это будет праздничный концерт – музыкальная точка в конце года. Вечер, в котором движение джаза и его ритмы подхватывают слушателей и ведут их к новому началу.|

Джаз и классическая музыка по сути – одно и то же. Чистая радость, которую испытываешь, слушая хорошую музыку, превосходит вопросы жанров.

Вот представьте: «В канун Нового года я слушала Чета Бейкера и думала о том, как джаз похож на снег: каждая снежинка уникальна, каждая нота неповторима, и обе они тают, не оставляя следов, кроме воспоминания о том мимолётном мгновении, когда они существовали. Старый год уходил под звуки фортепиано, а новый приходит в тишине между аккордами, в той паузе, где прячется всё самое важное/ В последние дни уходящего года джаз звучит совсем иначе – в нём появляется какая-то особенная, едва уловимая сухость, словно в виски добавили слишком много льда, который отказывается таять. Новый год – это всего лишь ещё одна попытка убедить себя, что время течет по кругу, а не уходит в пустоту. И пока пианино продолжает рассыпаться на синкопы, в этой пустоте остаётся место для смысла. Джаз никогда не обещает, что завтра будет лучше. Он просто подтверждает, что прямо сейчас ты всё ещё здесь, и твоя жизнь имеет форму, даже если это форма разбитого стакана в свете неоновой вывески».

Но всё это – лишь вступление к тому, что программа Yogev Shetrit Trio – это инструментальная музыка, написанная, спродюсированная и аранжированная Йогевом Шетритом, в которой встречаются традиции того дома, в котором он вырос, андалузские, марокканские и израильские интонации и язык современного джаза. Музыка мелодичная, плотная по ритму, живая, полная внутреннего движения – такая, с которой легко расставаться с уходящим годом и встречать следующий.

25 декабря в музее Иланы Гур прозвучит программа Way of Tradition – «Путь традиции», приуроченная к выходу третьего альбома трио. Прозвучит андалузский джаз – увлекающий, энергичный, открытый, в котором праздничное настроение рождается само собой: из темпа, из импровизаций, из живого диалога между музыкантами.

Йогев Шетрит – барабанщик и композитор, бакалавр музыковедения Еврейского университета в Иерусалиме, выпускник школы Drummers Collective в Нью-Йорке и джазового колледжа «Римон». Его трио с 2016 года выступало более чем в тридцати странах мира – на фестивалях и концертных площадках Европы, Америки и Азии, включая Panama Jazz Festival и Kennedy Center в Вашингтоне. На счету ансамбля – два студийных альбома и два концертных релиза; сегодня музыканты работают над новым альбомом.

Музыка Йогева Шетрита строится на тонком балансе: неоклассические интонации становятся отправной точкой, а дальше вступают правила джаза – усложняется фактура, возникают импровизации, в которых слышна музыка мира. Андалузская традиция, североафриканские мотивы, музыка гнауа, средиземноморская мелодика и современный джаз соединяются здесь естественно и без усилия.

Yogev Shetrit Trio – давние и желанные гости джазовой программы музея Иланы Гур в Старом Яффо. В этот раз они возвращаются с программой, которая по-новогоднему точно совпадает по темпу с ощущением радости и свободы, свойственным концу года.

Состав трио:

Давид Шетрит – фортепиано

Ор Улиэль – контрабас

Йогев Шетрит – ударные, композиция, продюсирование и художественное руководство

Расписание вечера:

19:00 – открытие дверей и экскурсия по музею на иврите и на русском языке

20:00 – концерт в главном зале музея

Музей Иланы Гур, Старый Яффо

Четверг, 25 декабря 2025 года

Цена билета на весь вечер (вход в музей, экскурсия, обзор выставки Герасима Антарина в музее и баночка пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов:

https://www.ilanagoormuseum.org/product/yogev-shetrit-trio-2/

Телефон: 03-6837676

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1038001831816066/

Сайт Yogev Shetrit: www.yogevshetrit.com

Страница музея Иланы Гур на русском языке:

https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея:

http://www.ilanagoormuseum.org/

Количество мест ограничено

Фотографии: © Peter Vit и Yossi Zwecker, предоставлены Йогевом Шетритом.