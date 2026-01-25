Джазовый дуэт MAO и виолончелистка Талья Эрдаль. Концерт в Музее Иланы Гур 5 февраля

Присутствие в моменте: Музыкальный диалог MAO и Тальи Эрдаль
Музыка, если она по-настоящему живая, никогда не бывает просто последовательностью нот. Это всегда разговор, происходящий здесь и сейчас, хрупкое равновесие между тишиной и звуком. Именно в этом пространстве – на стыке глубокого слушания и интуитивного самовыражения – возник проект MAO, творческий союз пианиста Ореля Ошрата и перкуссиониста Мааяна Доари. В их новой специальной программе к этому диалогу присоединяется виолончелистка Талья Эрдаль.
Есть в музыке нечто подобное разговору без слов – когда звук становится живой материей, дышащей в пространстве между исполнителями. MAO, дуэт пианиста Ореля Ошрата и перкуссиониста Мааяна Доари, существует именно в этом пространстве. Их диалог рождается из глубокого погружения в музыкальную среду, в которой где каждая нота несет смысл, а спонтанная импровизация становится формой существования. Музыкальный язык MAO сочетает точность с минимализмом, сложные ритмы и грув с волнующими гармониями. Каждое выступление MAO предлагает захватывающее и непредсказуемое эмоциональное путешествие.
Харуки Мураками однажды написал: «Музыка – это прежде всего течение времени». MAO плавно двигается в этом течении. История дуэта началась почти десять лет назад, когда Орель и Мааян встретились в ансамбле мастера уда и перкуссии Йинона Муаллема. В 2024 году спонтанный джем-сешн открыла им глубоко личное звучание. Так возник их дуэт MAO.
Орель Ошрат начал свой путь в музыке в возрасте семи лет, изучая классическое фортепиано. Когда ему было тринадцать, джаз открыл ему творческую свободу. Обучаясь в престижной джазовой школе CMDL во Франции и позже в Иерусалимской академии музыки и танца, он изучал композицию и аранжировку, сплетая глобальные влияния с израильскими корнями.
Мааян Доари, выросший в Рош-Пине на севере Израиля, впитал в себя невероятный спектр ритмов: от британского рока из родительской фонотеки до сложных структур фламенко, африканской и турецкой музыки. Его опыт работы с такими мастерами, как Идан Райхель и Эхуд Банай, позволил ему развить универсальный музыкальный язык. Мааян виртуозно лавирует между структурированным сопровождением и открытой импровизацией, создавая пульсирующее сердце проекта.
У дуэта уже два мини-альбома: один выпущен совместно с международным лейблом Artlist, другой – запись живой сессии. Сейчас MAO гастролирует по Израилю, готовясь к созданию первого полноценного альбома.
В зале музея Иланы Гур к дуэту присоединяется Талья Эрдаль – виолончелистка, певица и композитор, чей голос стирает границы между жанрами. Являясь ведущей виолончелисткой Симфонического оркестра Иерусалима, она одновременно остается независимым автором, соединяющим классику, джаз и фолк. Её участие превращает дуэт в трио, где виолончель становится связующим звеном между фортепианной точностью и перкуссионным грувом.
Философ Алан Уоттс говорил: «Музыка – искусство времени, и ее красота в том, что она существует в настоящем мгновении и затем исчезает». Именно это качество – музыка как живое настоящее – вдохновляет MAO. Тот же Алан Уоттс однажды заметил: «Единственный способ осмыслить перемены – это погрузиться в них, двигаться вместе с ними, присоединиться к танцу». Эта мысль стала краеугольным камнем творчества дуэта MAO, исследующего красоты «отпускания» контроля и полного присутствия в текущем мгновении.
Дуэт MAO и виолончелистка Талья Эрдаль.
Музей Иланы Гур, четверг, 5 февраля.
Музыканты:
Орель Ошрат – фортепиано
Мааян Доари – ударные
Талья Эрдаль – виолончель
Начало концерта в 20:00
Начало экскурсий на иврите и на русском языке по музею – в 19:00.
Пиво на крыше – первая бутылка за счет музея!
Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы.
Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/mao-maayan-doari-orel-oshrat или по телефону 03-6837676.
Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/26283626474563798
Сайт дуэта MAO
https://www.maoduomusic.com/
Live-сессия MAO
https://www.youtube.com/watch?v=dNF75VDLq5g
YouTube
https://youtu.be/dNF75VDLq5g
https://youtu.be/SrbpXWU9I90
Сингл Let It Happen в Spotify
https://open.spotify.com/
Кредиты фото
Video by: Roy Maayan
MAO – Инбаль Айяль
Талья Эрдаль – Лиор Гольдберг