Джазовый дуэт MAO и виолончелистка Талья Эрдаль. Концерт в Музее Иланы Гур 5 февраля

Присутствие в моменте: Музыкальный диалог MAO и Тальи Эрдаль

Музыка, если она по-настоящему живая, никогда не бывает просто последовательностью нот. Это всегда разговор, происходящий здесь и сейчас, хрупкое равновесие между тишиной и звуком. Именно в этом пространстве – на стыке глубокого слушания и интуитивного самовыражения – возник проект MAO, творческий союз пианиста Ореля Ошрата и перкуссиониста Мааяна Доари. В их новой специальной программе к этому диалогу присоединяется виолончелистка Талья Эрдаль.

Есть в музыке нечто подобное разговору без слов – когда звук становится живой материей, дышащей в пространстве между исполнителями. MAO, дуэт пианиста Ореля Ошрата и перкуссиониста Мааяна Доари, существует именно в этом пространстве. Их диалог рождается из глубокого погружения в музыкальную среду, в которой где каждая нота несет смысл, а спонтанная импровизация становится формой существования. Музыкальный язык MAO сочетает точность с минимализмом, сложные ритмы и грув с волнующими гармониями. Каждое выступление MAO предлагает захватывающее и непредсказуемое эмоциональное путешествие.

Харуки Мураками однажды написал: «Музыка – это прежде всего течение времени». MAO плавно двигается в этом течении. История дуэта началась почти десять лет назад, когда Орель и Мааян встретились в ансамбле мастера уда и перкуссии Йинона Муаллема. В 2024 году спонтанный джем-сешн открыла им глубоко личное звучание. Так возник их дуэт MAO.

Орель Ошрат начал свой путь в музыке в возрасте семи лет, изучая классическое фортепиано. Когда ему было тринадцать, джаз открыл ему творческую свободу. Обучаясь в престижной джазовой школе CMDL во Франции и позже в Иерусалимской академии музыки и танца, он изучал композицию и аранжировку, сплетая глобальные влияния с израильскими корнями.

Мааян Доари, выросший в Рош-Пине на севере Израиля, впитал в себя невероятный спектр ритмов: от британского рока из родительской фонотеки до сложных структур фламенко, африканской и турецкой музыки. Его опыт работы с такими мастерами, как Идан Райхель и Эхуд Банай, позволил ему развить универсальный музыкальный язык. Мааян виртуозно лавирует между структурированным сопровождением и открытой импровизацией, создавая пульсирующее сердце проекта.

У дуэта уже два мини-альбома: один выпущен совместно с международным лейблом Artlist, другой – запись живой сессии. Сейчас MAO гастролирует по Израилю, готовясь к созданию первого полноценного альбома.

В зале музея Иланы Гур к дуэту присоединяется Талья Эрдаль – виолончелистка, певица и композитор, чей голос стирает границы между жанрами. Являясь ведущей виолончелисткой Симфонического оркестра Иерусалима, она одновременно остается независимым автором, соединяющим классику, джаз и фолк. Её участие превращает дуэт в трио, где виолончель становится связующим звеном между фортепианной точностью и перкуссионным грувом.

Философ Алан Уоттс говорил: «Музыка – искусство времени, и ее красота в том, что она существует в настоящем мгновении и затем исчезает». Именно это качество – музыка как живое настоящее – вдохновляет MAO. Тот же Алан Уоттс однажды заметил: «Единственный способ осмыслить перемены – это погрузиться в них, двигаться вместе с ними, присоединиться к танцу». Эта мысль стала краеугольным камнем творчества дуэта MAO, исследующего красоты «отпускания» контроля и полного присутствия в текущем мгновении.



Дуэт MAO и виолончелистка Талья Эрдаль.

Музей Иланы Гур, четверг, 5 февраля.

Музыканты:

Орель Ошрат – фортепиано

Мааян Доари – ударные

Талья Эрдаль – виолончель

Начало концерта в 20:00

Начало экскурсий на иврите и на русском языке по музею – в 19:00.

Пиво на крыше – первая бутылка за счет музея!

Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/mao-maayan-doari-orel-oshrat или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/26283626474563798

Сайт дуэта MAO

https://www.maoduomusic.com/

Live-сессия MAO

https://www.youtube.com/watch?v=dNF75VDLq5g

YouTube

https://youtu.be/dNF75VDLq5g

https://youtu.be/SrbpXWU9I90

Сингл Let It Happen в Spotify

https://open.spotify.com/

Кредиты фото

Video by: Roy Maayan

MAO – Инбаль Айяль

Талья Эрдаль – Лиор Гольдберг