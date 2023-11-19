Юбилей Оксаны Яблонской – гала-концерты одной из лучших пианисток нашего времени

«Израиль стал моим домом, – говорит великая пианистка Оксана Яблонская перед концертами, посвященными ее 85-летию. – Я считаю, что отмена или перенос концертов могут дать нашим врагам чувство морального превосходства. Израильской публике нужна музыкальная передышка, и наши концерты – верный ответ терроризму».

Компания Fine Piano Works Enterprise представляет: концерты в честь 85-летия великой пианистки Оксаны Яблонской и в честь ее более, чем 60-летней сценической карьеры. В программе шедевры Вивальди, Бетховена, Шумана, Шостаковича и Шопена. Специальный гость концерта, все время на сцене – сын Оксаны Яблонской, известнейший виолончелист Дмитрий Яблонский.

5 декабря 2023 года, 20:00, Тель-Авив, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер».

Рядом с филармоническим залом «Цукер» находится защищенное пространство.

6 декабря 2023 года, 19:00, Иерусалим, Иерусалимский Музыкальный Центр «Мишкенот Шеананим».

Обратите внимание, что вход для солдат в форме ЦАХАЛа на концерты – бесплатный.

«Я всегда хотела жить в Израиле» – говорит всемирно известная пианистка Оксана Яблонская. Она официально стала гражданкой Израиля в ноябре 2014 года, переехала на постоянное место жительство в Израиль в 2016-м году, продолжая здесь многолетнюю карьеру, начатую в Москве и продолжавшуюся в Нью-Йорке.

Яблонская исполняет, записывает и преподает фортепианную музыку c семнадцати лет, заслужив международную репутацию за виртуозность и музыкальность.После дебютного выступления пианистки Оксаны Яблонской в Лондоне, в легендарном Queen Elizabeth Hall в 1982 году, газета Daily Telegraph отмечала: «Яблонская принадлежит к такому типу пианистов, которые естественно, с легкостью достигают того, к чему стремятся другие музыканты всю свою жизнь». Она никогда не была «начинающей» пианисткой, а сразу покорила слушателей высоким профессионализмом, безошибочным чувством стиля, проникновением в замысел композитора и оригинальной трактовкой каждого произведения.

Оксана Яблонская уроженка Москвы, где училась в ЦМШ Центральной Музыкальной Школе для одаренных детей с 6 до 16 лет. Затем она продолжила обучение в Московской консерватории у Александра Гольденвейзера и стала первой ученицей Дмитрия Башкирова, ассистента Гольденвейзера. Аспирантуру Оксана Яблонская окончила по классу Татьяны Николаевой.

В 1965 году Оксана Яблонская уже сама начала преподавать в Московской консерватории по классу фортепиано.

В 1963 году она выиграла в Париже фортепианный конкурс имени Маргариты Лонг и Жака Тибо, в 1965 году – конкурс пианистов в Рио-де-Жанейро, в 1969 году – конкурс Бетховена в Вене.

Яблонскую не раз приглашали выступать в качестве солистки в камерных и оркестровых концертах в больших залах Европы, но власти СССР не давали ей возможности принять приглашения. Она выступала по всему Советскому Союзу и записала множество пластинок в фирме «Мелодия». Ей было присвоено звание «Солистка Московской филармонии». Оксана Яблонская неоднократно выступала в качестве солистки оркестра Большого театра.

В 1975 году Оксана Яблонская подала просьбу о выезде из СССР, после чего была уволена со своего поста профессора Московской консерватории. После двух трудных лет, в течение которые она находилась в «черном списке» и не могла выступать на советской сцене, Яблонская получила выездную визу благодаря вмешательству 75 американских знаменитостей и политиков, в том числе президента Джимми Картера, композитора и дирижера Леонарда Бернстайна, актрисы Кэтрин Хепберн, писателя – лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса-Зингера и других. К тому времени Яблонская приняла решение последовать за своей сестрой в Нью-Йорк, отказавшись от своей подлинной мечты репатриироваться в Израиль.

Ее первые выступления в США прошли с аншлагом в Карнеги-холле, и с тех пор она с неизменным успехом выступала в 40 странах мира. Газета New York Times писала, что Оксана Яблонская – «виртуоз с международной репутацией» и «одна из самых заметных музыкантов в стране». Яблонская выступала с концертами и сольными концертами по всему миру, сделал множество записей, была профессором фортепиано в престижной Джульярдской школе до 2009 года – более четверти века.

За свои диски «Шуберт-Лист» и «Лист» она получила Гран-при Общества Листа в Будапеште.

Оксана Яблонская — почетный академик Международной академии искусств, Международной академии искусств в Сан-Франциско, Независимой академии свободных искусств, награждена медалью Эйнштейна за выдающиеся достижения.

Помимо исполнительской и педагогической карьеры, она работает редактором в престижном музыкальном издательстве International Music Co IMC в Нью-Йорке.

С 2016 года Оксана Яблонская живет в Иерусалиме, преподает в столичной Академии музыки и танца, на международных фортепианных мастер-классах Тель-Хай и продолжает покорять публику как в Израиле, так и во всем мире.

Человек мира, известный виолончелист и дирижер Дмитрий Яблонский, выпускник Джульярда и Йеля – сын Оксаны Яблонской и гобоиста Альберта Зайонца родился в Москве. Он начал играть на виолончели, когда ему было 5 лет был принят в Центральную музыкальную школу для одаренных детей и уже в 9-летнем возрасте дебютировал на сцене, исполнив Концерт для виолончели с оркестром Гайдна. Летом 1979 года, в возрасте 16 лет, Дмитрий стал самым юным участником музыкального фестиваля Мальборо в Вермонте, после чего получил предложение учится в Институте Кертиса у Дэвида Сойера – виолончелиста квартета Гварнери.

С тех пор его карьера приводила его на самые престижные сцены мира – от Ла Скалы до Карнеги-Холл. В 2010 году Дмитрий Яблонский получил диплом Почетного академика Независимой академии свободных искусств.

Несколько лет назад Дмитрий Яблонский поселился в Израиле и заведует кафедрой международных отношений в Музыкальной академии имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете, где преподает виолончель и камерную музыку. Кроме того, он является художественным руководителем Международного фестиваля классической музыки Wandering Music Stars.

Дмитрий Яблонский играет на потрясающих итальянских виолончелях XVIII века –Гварнери 1726 года, ранее принадлежавшей знаменитому норвежскому скрипачу Оле Буллу, и инструменте работы венецианского мастера Маттео Гофриллера, рождение которого датируется 1700 годом.

Дирижерский дебют Дмитрия Яблонского состоялся на фестивале Camerino в Италии, когда ему пришлось заменить Геннадия Рождественского. С той поры маэстро можно увидеть за пультом самых разных оркестров мира, в том числе Иерусалимского симфонического. В концертах под его управлением принимали участие звезды оперной сцены Монсеррат Кабалье, Роберто Аланья, Ольга Бородина.

Дмитрий Яблонский регулярно выступает с такими известными артистами, как Вадим Репин, Шломо Минц, Итамар Голан.

Дмитрий Яблонский – также музыкальный руководитель оркестра «Виртуозы Киева» и приглашенный дирижер Иерусалимского Симфонического оркестра. 26 ноября оркестр «Виртуозы Киева» под руководством Дмитрия Яблонского выступит с гала-концертом в Ватикане.

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Программа концертов 5 и 6 декабря 2023 года (продолжительность концерт – 2 часа, включая антракт):

Вивальди. Соната до минор

Бетховен. «Большая» соната (Соната для фортепиано № 11)

Шуман. Адажио и Аллегро.

Антракт

Шостакович. Соната

Полонез Шопена в обработке Файермана

5 декабря 2023 года, 20:00, Тель-Авив, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер» (рядом с филармоническим залом «Цукер» находится защищенное пространство).

6 декабря 2023 года, 19:00, Иерусалим. Музыкальный Центр «Мишкенот Шеананим».

Билеты по цене 116-126 шекелей в кассе Браво по телефону *3221 или на сайте: https://best.kassa.co.il/announce/76611

Детям, студентам и пенсионерам – скидка 50%.

Вход для солдат в форме ЦАХАЛа на концерты – бесплатный.

Текст подготовила Маша Хинич. Photos: Oksana Yablonskaya by © Sergey Demyanchuck; Dmitry Yablonsky by © Pino Gannini

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting