Юлиан Рахлин: «Играть и дирижировать в Израиле – это особое счастье»

10 и 12 октября 2025 года в Тель-Авиве и в Иерусалиме состоятся концерты открытия сезона Иерусалимского симфонического оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина. В программе концертов – Вторая симфония и Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса. Солистка – Анна Цыбулёва (фортепиано).

Накануне открытия 88-го сезона музыкальный руководитель и главный дирижер оркестра маэстро Юлиан Рахлин рассказывает о программе концертов, о планах Иерусалимского симфонического оркестра в новом сезоне и о многом другом.

С Юлианом Рахлиным беседовала София Нимельштейн

– Юлиан, привет! Мы ждём вас в Израиле. Новый сезон вот-вот начнётся, открытие – в октябре. Программа обещает быть яркой, да и пианистка необыкновенная. Расскажи, пожалуйста, подробнее.

– Начнём с открытия сезона. Оно посвящено Иоганнесу Брамсу. Второй фортепианный концерт и сразу за ним – Вторая симфония. Это было его время расцвета, вершина творчества. В 1877 году появилась Вторая симфония, и это было событие, ведь Первую он решался писать слишком долго. Ему было двадцать, а за спиной – тень Бетховена. Первую симфонию тогда называли даже «Десятой Бетховена». Он боялся не дотянуть до масштаба, особенно после Девятой, и не начинал. Поэтому написал её поздно, и получилась она драматической.

А Вторая родилась совсем иной – в Австрии, на берегу Вёртерзее, озера в Каринтии, где он часто бывал. В ней – пасторальность, сказочность, лирика. Но при этом, и глубина, и лёгкая меланхолия. И вдруг финал – светлый, жизнерадостный, с триумфальными всплесками. Именно после неё он сразу сел за Второй концерт.

Первый концерт публика когда-то не оценила, хотя сегодня он звучит часто и любим всеми. Второй же он написал иначе: не просто для рояля с оркестром, а как симфонию, где фортепиано играет ведущую роль. Пианисты говорят, что это вершина, почти как Третий концерт Рахманинова. Им владеют единицы… Солировать будет талантливая пианистка Анна Цыбулёва. Я с ней первый раз выступаю. Восхищаюсь её игрой. Она – настоящий поэт рояля. Личность огромная. Я очень жду этой встречи. Тем более, концерт длится пятьдесят минут, это симфония для одного инструмента и оркестра.

– Это серьёзная нагрузка.

– Огромная. Здесь солист обязан быть музыкантом во всех смыслах слова. Надо знать всю партитуру, быть зрелым человеком. И хотя Анна молода, в её игре уже есть опыт прожитой жизни. А это главное для этого концерта – чтобы было что сказать. Мне хотелось открыть сезон именно этими двумя произведениями, которые Брамс написал одно за другим. Это его зрелый период, когда даже критики признавали: перед ними – великий мастер.

– Вы возглавили Иерусалимский симфонический оркестр в сложное время…

– Ближайший сезон для меня уже третий, время пролетело. За два года мы сделали многое. Я начал работать с оркестром именно 7 октября… Было тяжело! Но мы не остановились. Кстати, я устраиваю еще один тур для Иерусалимского симфонического оркестра. В декабре: Польша и Литва. Для меня это особенно важно: я родился в Литве, и привезти туда оркестр – чувство сильное и личное. Работа идёт.

Играть и дирижировать в Израиле, развивать оркестр – это особое счастье. Мы растём вместе, находим свой язык. И теперь этот язык узнают. Люди слушают радио в машине и вдруг понимают: играет Иерусалимский оркестр.

Это и есть цель. Не быть лучше или хуже, а очертить собственный контур, сделать его ясным. Оркестр откликается, и это радость. Я сам у них учусь, и вдохновение идёт в обе стороны. К нам приезжают солисты, дирижёры самого высокого уровня. Оркестр звучит ярко! Я уверен, что за два года, несмотря на трудные времена, оркестр добился многого. Залы полные, реакция публики тёплая. Тур в Германии, Австрии и Лихтенштейне прошёл так успешно, что нас сразу пригласили снова – на ещё больший тур в 2027 году. Работа продолжается, есть планы в других странах. Музыка объединяет, и её роль сегодня особенно важна. Мы – послы страны и города, о котором весь мир говорит каждый день. Иерусалим в каком-то смысле столица мира, столица религий. Мы хотим своей музыкой соединить людей. Я очень жду приезда, скучаю по оркестру, хочу скорее на репетиции и к работе с любимыми музыкантами!

– До встречи в Израиле и удачных концертов в октябре на открытии сезона!

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной̆ Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана. Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры. Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический̆ и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Молодая талантливая пианистка Анна Цыбулёва, которая исполнит Второй фортепианный концерт Брамса, училась в музыкальной школе имени Шостаковича в Волгодонске, затем поступила в Центральную музыкальную школу в Москве, окончила Московскую консерваторию. Позже продолжала обучение в Базеле у Клаудио Мартинеса-Менера. В 2012 году Цыбулева стала лауреатом Международного конкурса пианистов в Хамамацу в Японии, в 2013-м получила Гран-при конкурса имени Гилельса, а в 2014-м – награду на конкурсе в Такамацу. Эти успехи подготовили почву для главного достижения: в 2015 году Анна выиграла Лидский международный конкурс пианистов в Великобритании. Именно там она впервые сыграла Второй концерт Брамса. Для нее это сочинение было не просто удачным конкурсным выбором.

Она полюбила его с тех пор, когда впервые услышала в школьные годы в записи Эмиля Гилельса. Победа на конкурсе в Лидсе принесла Цыбулёвой международное признание, но еще важнее оказалось то, что концерт Брамса стал частью ее собственной биографии, произведением, к которому она возвращается снова и снова.

Цыбулёва выступает с ведущими оркестрами Европы и Азии, включая Королевский Ливерпульский филармонический оркестр, Сингапурский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Токио и др. Анна выступает на престижных концертных сценах мира: в зале «Концертгебау» в Амстердаме, в лондонском Вигмор-холле, в Шанхайском центре искусств и в «Тонхалле» Цюриха. В 2021 году вышел ее дебютный альбом на лейбле Signum Classics – именно со Вторым концертом Брамса. Запись была сделана с Немецким симфоническим оркестром Берлина под управлением Рут Райнхардт.

Второй концерт Брамса остается в ее репертуаре центральным произведением, с которым она связана не только профессионально, но и биографически: именно он определил момент ее выхода на международную сцену, именно он стал тем сочинением, в котором она нашла собственный голос.

Иерусалимский симфонический оркестр. Открытие 88-го сезона

Юлиан Рахлин – дирижер

Анна Цыбулёва – фортепиано

В программе:

Иоганнес Брамс. Фортепианный концерт № 2, си-бемоль мажор, Op. 83

Иоганнес Брамс. Симфония № 2, ре мажор op. 73

Пятница, 10 октября, 13:00, зал «Смоларш» в Тель-Авиве

Воскресенье, 12 октября, 19:30, зал Генри Крауна, в Иерусалимском театре

Продолжительность концерта – около двух часов, включая антракт.

