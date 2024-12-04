Юлиан Рахлин: «Приглашаю вас на мои юбилейные концерты в Израиле!»

Верхнее фото: Юлиан Рахлин – © Vasilka Balevska

С 8 по 12 декабря в Иерусалиме, Герцлии и Ашкелоне состоятся особые концерты Иерусалимского Симфонического Оркестра в честь пятидесятилетия художественного руководителя оркестра, дирижера и скрипача Юлиана Рахлина. В этих концертах участвуют многие музыканты, специально приезжающие из-за рубежа. Это будет большой праздник музыки и редчайшая возможность услышать таких выдающихся исполнителей, как пианист Алексей Володин, скрипач Борис Бровцын, виолончелисты Эдгар Моро и Михаил Рахлин, скрипачи Алексей Игудесман и Павел Верников, альтисты Сара Мак-Элрави и Итамар Рингель, пианисты София Рахлина, Итамар Голан и Ричард Хьюнг-Ки Джу. Прозвучит музыка Бетховена, Малера, Баха, Брамса, Гайдна, Чайковского, Эрнеста Блоха и Эла Хоффмана. Накануне больших юбилейных концертов маэстро Юлиан Рахлин рассказал о программе выступлений, о солистах, о своей связи с Израилем и о творческих планах в эксклюзивном интервью Тане Барской на радиостанции «Кан Рэка».

– Юлиан, расскажите, пожалуйста, о ваших юбилейных концертах, которые состоятся уже совсем скоро. В Израиле собирается впечатляющая команда музыкантов из разных стран – ваши близкие и друзья, которыми отметят с вами ваш юбилей.

– Я очень тронут тем, что Иерусалимский Симфонический Оркестр согласился принять участие в этом празднике. И не только потому, что приглашены музыканты высочайшего уровня, выступавшие на самых престижных сценах мира, но ещё и потому, что эти музыканты – мои друзья, с некоторыми я знаком уже 30 лет. Это дружба – не только коллегиальная, но и личная, что делает этот праздник ещё более значимым для меня.

Особенно символично, что в день моего 50-летия, 8 декабря, впервые в зале «Генри Краун» в Иерусалиме состоится камерный концерт. Это будет не симфоническая программа, а именно камерный концерт. Среди участников – мой педагог, великий Борис Кушнир, который учил меня игре на скрипке с самого детства в течение 15 лет.

Будут и другие выдающиеся музыканты, например, скрипач Борис Бровцын, виолончелист Эдгар Моро – люди, которые за многие годы стали мне особенно близки.В концерте примет участие и пианист Итамар Голан. Мы играем вместе уже почти 35 лет. Он также родом из Вильнюса, но большую часть жизни провёл в Израиле. Это выдающийся пианист. И, конечно, на сцене будут и мои родители.

– Это очень трогательно.

– Да, для меня это особенное событие. Моя мама – мой педагог по дирижированию, и также замечательная пианистка. Папа, которому скоро исполнится 80 лет, будет играть «Бранденбургский концерт» на виолончели. Это невероятно волнительно – выступать на сцене вместе с родителями.

– Впечатляет, когда на сцене собирается такая команда выдающихся музыкантов.

– Конечно. Среди участников также будет замечательный виолончелист Борис Андрианов и мой давний друг Алексей Игудесман, с которым мы знакомы с трёхлетнего возраста. Этот концерт для меня особенный – не просто юбилейный, а наполненный глубоким личным смыслом. Будут разные составы, я буду рассказывать о музыкантах, которые будут играть, немного личных историй – это будет необычное событие.

– Будет и еще один концерт, посвященный вашему юбилею, где вы решили сделать себе музыкальный подарок – исполнить Первую симфонию Малера «Титан»? Почему вы выбрали именно эту симфонию?

– Малер – композитор, который имеет огромное значение как для израильской публики, так и для меня лично, так как я вырос в Вене. В Вене и произошла очень важная для меня встреча с Леонардом Бернстайном: я играл ему на прослушивании и после этого он пригласил меня сыграть с Бостонским симфоническим оркестром. Это было в 1988 году. К сожалению, это выступление не состоялось, потому что Бернстайн заболел и скончался в 1990 году. Мой дебют в Венской филармонии, как солиста состоялся через два дня после его смерти. Это было очень символично – Бернстайн был моим кумиром. Я с самого детства ходил на его концерты в Венскую филармонию – Wiener Musikverein, когда он гастролировал в Вене и, надо отметить, часто приезжал с разными симфониями Малера. Именно благодаря Бернстайну в Австрии полюбили музыку Малера, до этого отношение к Малеру было не самое лестное. Для меня Малер – это соединение австрийской культуры и еврейских корней. Его музыка – словно отражение моей собственной жизни. Поэтому исполнение «Титана» стало своего рода подарком самому себе, и этот подарок я надеюсь разделить с публикой.

– К этому подарку, для всех поклонников и знатоков классики, вы еще добавили «Тройной концерт» Бетховена, совершенно потрясающее произведение.

– Это одно из грандиозных произведений для рояля, скрипки и виолончели с оркестром. Я выбрал этот концерт, потому что это настоящий шедевр, сложнейший для исполнения, особенно для виолончелистов, примерно, как концерт Паганини, который сыграть практически невозможно. Эдгар Моро – один из немногих виолончелистов, который блестяще, в совершенстве владеет этим произведением. И, конечно, я рад участию блестящего пианиста Алексея Володина – выдающегося музыканта, которого любят в Израиле. Среди участником концерта также Борис Бровцын, который принадлежит к особенным исполнителям, что называется – «crème de la crème», как говорят во Франции. ОН – один из самых великих скрипачей нашего времени; моя дружба с ним длится уже лет 25. Этот состав настолько мощный, что я с нетерпением жду первой репетиции и, конечно, самих концертов. Состоятся три концерта с этой программой – в Иерусалиме, в Герцлии и Ашкелоне.

– Несколько месяцев назад, после майских концертов, в которых прозвучала Первая симфония Брамса, вы сказали, что это только начало вашей задумки продолжать и дальше исполнять его произведения с Иерусалимским симфоническим оркестром.

– Мы планируем в течение ближайших двух лет исполнить все четыре симфонии Брамса. Это будет большой проект, который реализуется совместно с BBC Philharmonic. Это большая задача, но мы продолжим исполнять и симфонии Малера (в следующем году позвучит Пятая симфония), и Бетховена и других великих композиторов. Для меня венская классика – это основа оркестровой культуры. Шуберт, Гайдн, Бетховен – их сочинения чрезвычайно важны для любого оркестра, и только потом приходит романтика и музыка 20-го века. Конечно, Бах – это база всего, без него ничего бы не было, но исполнение музыки венских классиков – это основа для качественного развития любого оркестра. Приглашаю вас на мои юбилейные концерты в Израиле! До встречи на Святой Земле!

– Юлиан, спасибо за этот разговор. Удачи вам на юбилейных концертах!

С Юлианом Рахлиным беседовала Таня Барская в программе «Доброе утро, Израиль» на радиостанции Кан РЭКА 29.11.2024

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Программы юбилейных концертов:

«Рахлин и его друзья»: камерный гала-концерт

Воскресенье, 8 декабря, 18:00, зал Генри Краун, «Театрон Иерушалаим», Иерусалим

Исполнители:

Юлиан Рахлин, скрипка

Борис Бровцын, скрипка

Борис Кушнир, скрипка

Алексей Игудесман, скрипка

Павел Верников, скрипка

Светлана Макарова, скрипка

Сара Мак-Элрави, альт

Итамар Рингель, альт

Борис Андрианов, виолончель

Эдгар Моро, виолончель

Михаил Рахлин, виолончель

Александр Осипенко, контрабас

София Рахлина, фортепиано, чембало

Итамар Голан, фортепиано

Ричард Хьюнг-Ки Джу, фортепиано

В программе:

Бах. Бранденбургский концерт № 6, BVW 1051.

Гендель. Трио-соната соль минор для двух скрипок и бассо-континуо, соч. 2 № 6, HWV 391.

Эл Хоффман. «Фантазия и фрейлахс».

Брамс. Фортепианный квинтет фа мажор. 1-я часть.

Эрнест Блох. «Нигун» («Импровизация») из сюиты «Баал Шем» («Картины из хасидской жизни»).

Музыкальный сюрприз.

Чайковский. Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции», соч. 70

Специальный концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Юлиана Рахлина

В программе: Тройной концерт Бетховена и Симфония № 1 Малера («Титан»)

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижер: Юлиан Рахлин

Солисты:

Борис Бровцын, скрипка

Эдгар Моро, виолончель

Алексей Володин, фортепиано

Вторник, 10 декабря, 20:00, Центр сценических искусств, Герцлия

Среда, 11 декабря, 20:00, Центр культуры и искусств, Ашкелон

Четверг, 12 декабря, 19:30, зал Генри Краун, «Театрон Иерушалаим», Иерусалим

Билеты на концерты в Иерусалиме и в Герцлии в кассе «Браво»

здесь: https://best.kassa.co.il/announce/80083 здесь: https://best.kassa.co.il/announce/80080

Фотографии: Юлиан Рахлин – © Vasilka Balevska, оркестр – © David Vinokur

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