Юлиан Рахлин, Сара Мак-Элрави и Алон Карив выступят с Иерусалимским симфоническим оркестром в декабре

2 и 3 декабря 2025 года в Иерусалиме и в Хайфе состоятся концерты Иерусалимского симфонического оркестра при участии главного дирижера и музыкального руководителя оркестра Юлиана Рахлина, альтистки Сары Мак-Элрави, дирижера Михаила Меринга и пианиста Алона Карива.

В программе: израильская премьера посвященного Юлиану Рахлину Двойного концерта для скрипки и альта с оркестром Кшиштофа Пендерецкого, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Листа, Симфония № 9, «Из Нового света», Дворжака, а также Симфониетта № 1 Мечислава Вайнберга. Концерты состоятся в зале «Генри Краун» в Иерусалимском театре (2.12) и в зале «Раппопорт» в Хайфе (3.12).

Кшиштоф Пендерецкий (1933-2020) – композитор и дирижер, обладатель множества престижных международных наград, орденов и званий, почетный доктора более двадцати университетов, автор книги «Лабиринт времени. Пять лекций в конце века».

Его Двойной концерт для скрипки, альта (или виолончели) и оркестра был написан в 2012 году и впервые прозвучал 22 октября того же года. Партию скрипки исполнила Янин Янсен, партию альта – Юлиан Рахлин, которому этот концерт и посвящен. Оркестром Баварского радио дирижировал Марис Янсонс. Юлиан Рахлин и Сара Мак-Элрави играют этот концерт вместе уже более десяти лет. Израильская премьера Концерта посвящена памяти недавно скончавшейся вдовы Кшиштофа Пендерецкого – Эльжбеты Пендерецкой, которая много сделала для популяризации музыки своего мужа и была большим другом нашей страны.

Автор так сказал о своем Концерте: «На протяжении десятилетий я искал и открывал новые звуки и в то же время глубоко изучал формы, стили и гармонии минувших эпох. Я следовал обоим этим принципам и в этом произведении».

Израильская премьера Симфониетты № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра, ор. 41, Мечислава Вайнберга прошла в мае прошлого года. Композитор написал ее в тяжелом 1948-м. В январе того года в инсценированной автокатастрофе был убит его тесть – великий еврейский артист Соломон Михоэлс, начались аресты руководства Еврейского антифашистского комитета. Да и борьба с «безродными космополитами» была уже недалека. В февральском постановлении ЦК правящей партии лучшие композиторы страны были подвергнуты шельмованию за «антинародную формалистическую музыку». Имя Вайнберга в партийном приговоре не фигурировало, но и оно косвенно подразумевалось. Обращение в таких обстоятельствах к еврейской тематике было шагом неординарным.

Накануне прошлогодней премьеры Симфониетты № 1 в Израиле Юлиан Рахлин отметил: «Я всегда мечтал исполнить музыку Вайнберга с Иерусалимским симфоническим оркестром, которым имею честь руководить… В этой фантастической по музыкальному воздействию Симфониетте звучат очень яркие еврейские темы, и я уверен, что она займет важное место в нашем постоянном репертуаре».

Симфония № 9 Антонина Дворжака известна под названием «Из Нового света». Это последняя симфония композитора и одновременно первое произведение американского периода его творчества, в которое вплетены мотивы афроамериканских духовных песнопений и индейские напевы. Звучит здесь и ностальгия по пейзажам Богемии, родины автора.

Наброски симфонии появились через несколько месяцев после приезда Дворжака в США, а на последнем листе рукописной партитуры было написано: «Fine. Хвала Богу. Закончено 24 мая 1893 года». Премьера состоялась в знаменитом зале Карнеги-холл в Нью-Йорке 15 декабря 1893 года. Дворжак писал: «Успех симфонии был столь велик, что в газетах говорилось – еще никогда ни один композитор не знал такого триумфа. Люди аплодировали так долго, что я должен был благодарить, как король!»

Концерт № 2 ля мажор для фортепиано с оркестром Ференца Листа – одно из наиболее популярных произведений композитора. Концерт был создан в 1849-1861 годах на основе набросков 1830-х годов. Лист посвятил его своему ученику Гансу Бронзарту фон Шеллендорфу, который стал первым исполнителем этого Концерта в Веймаре 7 января 1857 года.

Скрипач, альтист и дирижер Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает в нашу страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра Рахлин является с осени 2023 года, параллельно возглавляя Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также будучи главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидение» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Cо времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии Святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский, Оркестр Итальянской Швейцарии, Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена и др.

Канадская скрипачка и альтистка Сара Мак-Элрави была названа изданием Naples Daily News «идеальной исполнительницей», а The Prague Post добавил: «Исполнительница с божественным, изысканным звуком».

Сара Мак-Элрави получила образование в Кливлендском институте музыки. Затем окончила двухлетнюю программу, курируемую Токийским струнным квартетом, в Школе музыки Йельского университета.

Она активно концертирует, участвуя как в симфонических, так и в камерных концертах. Скрипачка получила признание в Европе, Северной Америке и Азии. Она принимала участие во многих фестивалях: Пражская весна, фестиваль классической музыки в Сионе, фестиваль «Юлиан Рахлин и друзья» в Пальма-де-Майорке, фестиваль камерной музыки в Оттаве и Международный фестиваль Янин Янсен.

Сара также известна как одна из основательниц и участниц удостоенного множества наград Linden String Quartet, игру которого журнал The Strad назвал «отшлифованной, блестящей и точной». Ансамбль – обладатель многочисленных музыкальных наград, среди которых Золотая медаль и главный приз на Национальном конкурсе камерных ансамблей Fischoff; квартет сотрудничает с Нью-Йоркской гильдией концертных исполнителей.

В 2014 году Мак-Элрави основала Общество камерной музыки Мексики (Chamber Music Society Mexico), в качестве художественного руководителя которого организует концерты мирового уровня и образовательные программы для одаренных молодых музыкантов в Мехико. Cара Мак-Элрави играет на скрипке работы Фердинандо Гальяно (1791) и альте Лоренцо Сториони (1785), которые предоставлены ей в аренду венским частным фондом Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung.

Алон Карив – один из самых интересных молодых израильских пианистов. Он начал выступать в детские годы, в 2015 году стал лауреатом первой премии национального конкурса «Салют роялю», затем лауреатом национального конкурса пианистов имени Пнины Зальцман, лауреатом мастер-классов Тель-Хай. В возрасте одиннадцати лет был стипендиатом фонда Америка – Израиль «Цфунот тарбут» и участвовал в праздничном концерте фонда в Нью-Йорке. В 2015 году, в шестнадцать лет, молодой музыкант выиграл международный конкурс в Нью-Йорке, а в 2016 году был среди финалистов международного конкурса молодых пианистов им. Артура Рубинштейна в Пекине. Алон Карив – ученик профессора Томера Лева в Высшей школе музыки им. Бухмана – Меты Тель-Авивского университета. Учился также в высшей музыкальной школе «Джульярд» в Нью-Йорке под руководством Йохевед Каплински и Джулиана Мартина.

Алон выступал с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты, с Английским камерным оркестром в Лондоне, с оркестром телерадиовещания Словении в Любляне, с оркестром музыкального фестиваля в Перудже (Италия), с симфоническими оркестрами Хайфы, Раананы и Ашдода.

Сольные концерты Алона Карива проходили в Линкольн-центре, Маркин-холле в Нью-Йорке. Он гастролировал в Голландии, Италии, Англии и Словении, его выступления транслировались по радио и телевидению. В ближайшем будущем у молодого пианиста выйдет компакт-диск в британской звукозаписывающей компании Hyperion.

Дирижер Михаил Меринг (Израиль) учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных (сначала на блокфлейте, затем на кларнете), Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке и в Версальской консерватории. Совершенствовался как дирижер на факультете повышения квалификации Московской консерватории. Участник многочисленных фестивалей.

