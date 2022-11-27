Жестокая сицилийская вендетта в одном действии и в лирическом исполнении

27 декабря 2022 года Иерусалимская Лирическая Опера исполнит в зале «Жерар Бехар» свою концертную версию одноактной итальянской оперы «Cavalleria Rusticana» (в русской традиции «Сельская честь»). 132 года назад первая опера 27-летнего композитора Пьетро Масканьи произвела в Риме фурор и открыла новую страницу в истории музыки. Ее автора назвали восходящей звездой и преемником самого Верди.

Концертный перформанс в Иерусалиме при участии дирижера театра Ла Скала, художественного руководителя Иерусалимской Лирической Оперы, маэстро Паоло Спадаро станет музыкальным мостом, соединяющим время, где сошлись воедино традиции итальянской музыки и драматургии, и уникальные вокальные возможности современных оперных исполнителей.

Сицилия в каждой ноте

Интересно, удивился бы Дон Корлеоне, узнав что астероид номер 463 назван в честь роковой женщины, героини оперы Масканьи, красавицы сицилийки Лолы? «Крестный отец», скорее всего затянулся бы сигарой и долго смотрел бы в ночное сицилийское небо, как будто пытаясь рассмотреть в нем яркую звезду. А она взошла больше ста лет назад. Самая сицилийская опера с немудреным названием «Сельская честь» стала предвестником целой плеяды шедевров, где Дон Корлеоне, которого мы знаем по бессмертной трилогии, непременно узрел бы сицилийскую триаду: любовь-ревность-смерть.

Итальянское название оперы композитора Пьетро Масканьи на слух гораздо эффектнее: «Cavalleria Rusticana». Здесь сразу понятно, что в Сицилии измену не прощают.

Одноактная опера, состоящая из нескольких картин, где центральная сцена – сцена ревности и дикой супружеской ссоры, произвела на современников неизгладимое впечатление. Молодого композитора тут же окрестили наследником Верди, а его первую оперу – непревзойденным шедевром «трагедии в народном духе».

В 1890 году модный музыкальный обозреватель Семен Кругликов в 8-м номере петербургского журнала «Артистъ» разобрал по косточкам новоиспеченного итальянского гения и его сенсационный шедевр.

«В Италии Масканьи положительно герой дня! – написал критик. – Портреты его в окнах магазинов, и на страницах иллюстраций. На представления его оперы билеты берутся буквально с бою. Zркий, великолепный успех. В осеннем и зимнем сезонах «Cavalleria Rusticana» ставится более, чем на двенадцати итальянских сценах. Пойдет она, как говорят, этой зимою и у петербургских итальянцев. Велик-же, должно быть, талант Масканьи и замечательна его опера!»

С тех пор прошло почти полтора века. Опера, повлиявшая на следующие поколения сочинителей, не сходит со сцен мировых оперных театров. Великолепные арии перепели буквально все великие сопрано и тенора от Марии Калас до Елены Образцовой, от Карузо до Пласидо Доминго.

Дзеффирелли под влиянием магии жестокой сицилийской драмы и гармонии, где в каждой ноте Сицилия и вся суть итальянской самобытности, снял в 1983 году оперу-фильм, от которой невозможно оторваться.

Партитуры оперы и переложения для пения и фортепьяно сразу после ошеломительного успеха издали самые известные нотные издательские дома Милана, Рима, Парижа. Самые именитые европейские критики и музыковеды восхищались и спорили об оркестровках, мелодических и гармонических особенностях музыки юного автора. Масканьи нарекли представителем новейшего оперного движения. В его музыке жила горячность, искренность, вдохновение. Его музыка была юношески пылка, и юношески наивна, и юношески стремилась быть, во что бы то ни стало, оригинальной. И, как истинный итальянец, для вокалистов Масканьи писал «удобно», раскрывая богатство голосов и природных возможностей исполнителей.

Либретто этой оперы заслужило особого внимания, не столько за один из самых распространённых и выигрышных сюжетов «об убийстве на почве ревности», но за изложение того самого «эпизода из жизни сицилийских крестьян», рассказанного в знаменитого итальянского писателя-реалиста, основателя главного направления итальянской литературы середины XIX века, «веризма», Джованни Верга. Натурализм, описание действительности такой, как она есть, сближали итальянца Верга с французом Эмилем Золя, с которым они были в жизни знакомы.

Паоло Спадаро Мунитто – дирижер, пианист и цимбалист.

Начинал свою карьеру в качестве преподавателя академии театра Ла Скала, аккомпаниатора, педагога вокала, репетитора и ассистента дирижера театра Ла Скала. Главный дирижер Иерусалимского Фестиваля Лирической Оперы с сезона 2021-22.

Маэстро Паоло Спадаро получил разностороннее музыкальное образование. Помимо учебы в консерваториях Генуи и Милана, он накопил огромный опыт в Театре Ла Скала, работая бок о бок с величайшими дирижерами мира.

В качестве дирижера он выступает на крупных театральных сценах и на фестивалях как в Италии, так и за рубежом, возглавляя множество оркестров и хоров. Под его управлением исполнялись симфонические произведения, и музыкальные сочинения от барокко до современности.

Как пианист он аккомпанировал многим известным исполнителям и играл с инструменталистами в Италии, Великобритании, Франции, Австрии, Испании, Германии, России, Израиле, Греции, Турции, Норвегии, Гонконге, Швейцарии, а также выступал на важных площадках, таких как Театр Ла Скала в Милане, Вигмор-холл в Лондоне, Стамбульский музыкальный фестиваль, Оперный фестиваль Россини в Пезаро и так далее.

В качестве цимбалиста он выступает в составе коллектива «Ensemble barocco scaligero» и выступал с известными ансамблями и дирижерами в Италии и за рубежом. Паоло Спадаро регулярно проводит мастер-классы по итальянской опере и принимает участие в жюри различных музыкальных конкурсов.

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Иерусалимская Лирическая Опера была основана в 2011 году с целью создания качественной оперной базы в Иерусалиме и продвижения иерусалимских музыкантов, развития их талантов и совершенствования их способностей. Молодые артисты регулярно проходят различные мастер-классы по музыке и вокалу с музыкантами и артистами международного уровня, участвуют в ежегодных постановках вместе с более опытными коллегами. Руководит оперой

До настоящего времени силами Иерусалимской оперы было поставлено несколько классических постановок: «Риголетто» (2019), «Голубка» (2019), «Так поступают все» (2018), «Гензель и Гретель» (2018), «Волшебная флейта» (2017), «Севильский цирюльник» (2016), «Мадам Баттерфляй» (2015), «Женитьба Фигаро» (2014), «Дон Джованни»(2013), а также ряд других небольших постановок.

Музыкальный руководитель Фестиваля Лирической оперы в Иерусалиме – София Мазар, пианистка и певица, много выступающая как в Израиле, так и за его пределами, преподаватель Высшей Академии музыки Еврейского университета, музыковед-исследователь итальянской оперы.

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Иерусалимская Лирическая Опера

Пьеро Масканьи. «Cavalleria Rusticana». Опера в одном действии, на итальянском языке, в концертном исполнении

27 декабря 2022 года

Иерусалим. Зал «Жерар Бехар»

Дирижер – Паоло Спадаро (Миланский Театр Ла Скала)

Сантуцца – Ривка Фальк

Лола – Джулия Бинек( Германия)

Мама Лючия – Марта Маталон (Литва – Израиль)

Турриду – Идо Бейт Халахми (Германия – Израиль)

Альфио -Денис Седов

В сопровождении симфонического оркестра «Симфониетта Беер-Шева» при участии Тель-Авивского Филармонического хора.

Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/73583

Все фотографии предоставлены Иерусалимской Лирической Оперой