Вечер, посвящённый Пуччини

Иерусалимская опера и Иерусалимский симфонический оркестр представляют два шедевра Джакомо Пуччини: второе действие оперы «Тоска» и одноактную оперу «Плащ». Этот вечер объединяет две захватывающие драмы в мощном и эмоциональном сочетании — от напряжённого, угрожающего противостояния в сердце Рима до трогательной человеческой истории на берегах

Сены в Париже.

«Плащ» — короткая, мрачная и волнующая опера, рисующая картину жизни простых людей на барже на реке Сене. Под поверхностью их повседневностей жизни кипят боль, одиночество и страсть — вплоть до трагической развязки.

Второе действие «Тоски» существует как самостоятельная драма; это – потрясающее столкновение певицы Тоски и барона Скарпиа — схватка, в которой переплетаются власть, страсть, верность и мужество.

В постановке участвуют выдающиеся местные и международные артисты: румынский баритон Флорин Эстефан — один из ведущих оперных певцов Румынии, израильская сопрано Ясмин Леви-Эллантук и итальянский тенор Иван Дефабиани, а также блистательный ансамбль талантливых израильских певцов. Зрителей ждут великолепные декорации и костюмы.

Суббота, 25 октября 2025 года, и понедельник, 27 октября 2025 года, в 20:00, зал Генри Крауна, “Театрон Иерушалаим”.

«Тоска» — бурная трагедия, действие которой происходит в Риме начала XIX века на фоне идеологической и политической борьбы. Второе действие, представленное в этой постановке, — завершённая самостоятельная драма, где судьбоносное противостояние Тоски и Скарпиа воплощает конфликт между властью, страстью, верностью и отвагой.

В Иерусалимской опере решили представить второе действие «Тоски» как отдельное произведение — шаг редкий, но уже встречавшийся прежде. Это действие построено как завершённая драма с экспозицией конфликта, развитием действия и мощной кульминацией. Оно позволяет пережить полноценный музыкально-театральный опыт вне контекста всей оперы.

Сочетание «Тоски» и «Плаща» не случайно. Несмотря на различие — первая опера представляет политическую драму в сердце Рима, вторая — интимную трагедию на берегах Сены, — обе объединяет многое: действие происходит в замкнутом пространстве и в короткий промежуток времени; обе ставят героев перед нравственным выбором.

Тоска вынуждена выбирать между жизнью возлюбленного и своей честью и верой, а Микеле, потрясённый изменой жены, борется с желанием отомстить. Их реакции различны: Тоска взывает к Богу, тогда как Микеле произносит страшную фразу — «Покой — в смерти». Но обе истории завершаются убийством как проявлением отчаяния и безысходности.

Каждая из опер изображает человека, доведённого до предела. В совместном исполнении они усиливают этот человеческий аспект и дарят зрителям мощное и незабываемое драматическое переживание.

Музыкальный руководитель и дирижёр: Омер Ариэли

Режиссёр: Даниэль Ласри

В ролях:

Скарпиа и Микеле — румынский баритон Флорин Эстефан, художественный руководитель оперы города Клуж-Напока, доктор музыки, преподаватель кафедры вокала престижной Музыкальной академии имени Георге Димы (Клуж-Напока).

Тоска и Джорджетта — израильская сопрано Ясмин Леви-Эллантук, блестяще исполнившая роль Джорджетты в постановке «Плаща» 2022 года.

Марио Каварадосси и Луиджи — итальянский тенор Иван Дефабиани, с успехом исполнивший роль Пинкертона в «Мадам Баттерфляй» в постановке Иерусалимской оперы в 2024 году.

Также — прекрасный ансамбль талантливых израильских певцов.

Постановка — в полном сценическом оформлении, с великолепными декорациями и костюмами. Исполнение — на итальянском языке с субтитрами на иврите и английском.

Продолжительность спектакля — около 2 часов 15 минут, включая антракт.

25 и 27 октября 2025 года, 20:00, Иерусалимский театр, зал Генри Крауна

Цена билета: 160 шекелей. Скидки — по праву на льготы.

Билеты: www.jso.co.il | 1-700-70-4000 | www.jerusalemopera.com | www.jerusalem-theatre.co.il