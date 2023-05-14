«Живые краски». Индустрия моды – страсти по цвету

Верхнее фото: Коби Леви, художник, кожа, резина и акрил. Фотография – Шай Бен Эфраим. קובי לוי, צייר.ת, , עור, גומי ואקריליק. צילום- שי בן אפריים

Новая выставка «Живые краски», которая открылась в галерее «Витрина» в Холонском технологическом институте, представляет современный взгляд на мир моды и текстиля через призму исследований, творчества, образов и красок. Выставка предлагает поразмышлять о месте индустрии моды, а также о том, какова роль и дизайнеров, и потребителей моды и искусства в процессах, позволяющих обеспечить безопасное будущее окружающей среды.

11 мая – 5 июля 2023 г., “Витрина” – Художественная галерея имени Джулии Мизрахи, Холонский технологический институт HIT. Вход бесплатный.

В галерее Джулии Мизрахи в Холонском технологическом институте 11 мая открывается новая выставка, кураторы которой – Фазит Кидер и Ямит Ньюман, предлагают проследить за изменениями, происходящими в быстро меняющемся мире модной индустрии – отрасли, которая развивается с учетом требований современных вызовов. На выставке представлен широкий спектр решений, основанных на концепции экономики замкнутого цикла, то есть таких принципах, как исключение отходов и загрязнения окружающей среды, повторное использование продуктов и материалов, а также восстановление естественных экосистем. Зритель познакомится здесь с самыми передовыми технологиями в области использования красителе, которые являются частью глобальной стратегии устойчивого развития производства.

На экспозиции дизайнерских и художественных работ, созданных из тканей и других материалов, особенное внимание уделяется цвету. Художники и дизайнеры поднимают темы, затрагивающие проблемы моды и бытия, самоидентификации и памяти, пристрастий и эмоций. В работах, посвященных моде и текстилю, художники обсуждают отношения с цветом и то волшебное воздействие, которое цвет оказывает на нас, как, к примеру, в работе Даны Пелед, когда художница стремится добиться идеального тона кожи человека. С помощью силикона и сетчатых тканей Пелед создает объекты, в которых центральными ценностями являются желаемое и украшение. Как происходит процесс достижения художником того цвета и текстуры, к которым он стремится?

Художник Коби Леви представляет серию шлепанцев, в которых цвет сам становится объектом, а не просто «сопутствующим» элементом. Присутствие цвета приобретает значение в особенности тогда, когда он появляется неожиданно, и таким образом привлекает к себе внимание, становясь основной темой дискурса и вызывая вопросы.

Еще одна увлекательная работа – художника Омри Горена – посвящена вопросам взаимодействия цвета и памяти, и сочетает в себе классическое ювелирное искусство и фрагменты картин, напечатанных на холсте. Так художник соединяет свою собственную работу в качестве ювелира и картины, написанные когда-то его дедом. После выставки проводится творческая дискуссия об использовании новейших исследований и применении устойчивых традиционных и инновационных технологий в модной индустрии, в стремлении современного человека развивать устойчивое производство в духе времени. В качестве традиционного подхода представлены ремесленные процессы работы с краской, в духе также популярной стратегии «slow fashion».

Художница Двора Киви использует материал, который она называет «восстановленная джинсовая ткань». Ее работа, представленная на выставке, получила награду World Footwear Award за 2022 год в категории «Специальные награды» за исключительное творение в глобальном масштабе с соблюдением устойчивых практик и, таким образом, за источник вдохновения для всей отрасли.

«Символизм синего цвета и его значение меняется на протяжении истории и между культурами. Через силуэты и ткани можно определить напряженность в своего рода культурном «перетягивании каната» между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой», – говорит художница.

Художница Сусана Тамар Декель представляет исследовательскую лабораторию под названием «От поля к ткани», которая включает в себя бесчисленные пигменты из мира растений и насекомых, а также разноцветные шелковые полотна. Технология окрашивания, которую предлагает Декель, основана на красителях (пигментах), созданных по традиционным европейским рецептам XVII и XVIII веков – периода, когда красильни производили в промышленных количествах краски широчайшего спектра на основе растений и насекомых.

Использование инновационных технологий, основанных на цифровых решениях, для производства экологически чистых цветных пигментов с использованием методов печати, в частности, снижает загрязнение воды. Использование безотходного оборудования (zero waste), позволяет разрабатывать компьютерные модели, исключающие применения физического труда или заменяющие массовое производство «умным» производством строго по запросу.

Работа Орит Фрейлах и доктора Иланы Перельштейн также инновационна – художники представляют исследование, которое они назвали «Подтверждение смерти». Это совместное исследование центра инноваций и исследований в области текстильной промышленности «Sirtex» при колледже «Шенкар» и кафедры нанотехнологий в Университете Бар-Илан, проведенное с целью улучшения многих важных характеристик ткани.

Кураторы: Фазит Кидер и Ямит Ньюман. Куратор выставочной галереи: д-р Далия Менор

«Живые краски», с 11.05 до 5.07,

Холонский технологический институт,

Факультет дизайна, корпус 6, галерея «Витрина»

Время работы: с воскресенья по четверг с 10:00 до 17:00,

в пятницу с 10:00 до 14:00.

СВОБОДНЫЙ ВХОД

Сайт выставки – https://www.hit.ac.il/campus–life/gallery/30-04-2023-1300

Сайт галереи «Витрина» – https://www.hit.ac.il/campus–life/gallery

Все иллюстрации предоставлены пресс-службой выставки.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза.