10-й Международный фестиваль фотографии PHOTO IS:RAEL пройдет с 23 ноября по 3 декабря в Культурном центре «Эйнав» в Тель-Авиве на крыше торгового центра «Ган ха-Ир» (улица Ибн-Гвироль, 71).

50 экспозиций, сотни фотографов со всего мира, экскурсии, встречи с фотографами, мероприятия для всей семьи

Сайт фестиваля – photoisrael.org

PHOTO IS:RAEL – крупнейшее фотособытие в Израиле (и одно из крупнейших художественных событий страны) и единственное, которое предоставляет платформу для социальных кругов, то есть для фотографов-любителей – наряду с отличными выставками фотографов-профессионалов из Израиля и других стран. В этом году фестиваль предлагает полсотни выставок ведущих израильских и зарубежных фотографов, специальные экскурсии, а также перформансы, видеоарт, музыкальные шоу и многое другое. Мероприятия будут проходить в зале Культурного центра Эйнав, на крыше Ган ха-Ир и в других помещениях этого торгового центра. Как и в прошлом году, Тель-Авивом дело не ограничится и в течение 2023 года фестиваль PHOTO IS:RAEL вывезет часть своих экспозиций на периферию Израиля.

Тема фестиваля этого года – «Действие», и потому различные выставки представляют множество интерпретаций этой концепции: от мира кино до молодежных движений, от мира искусства до исследований того, как человеческая деятельность – всего общества или отдельно взятого индивидуума – влияет и на общество и на личность. Актуальные темы не отстают от философских, поэтому на фестивале присутствуют экспозиции, освещающие войну в Украине, насилие в отношении женщин, отношение к беженцам, отношение к ЛГБТ-сообществу, экологические темы и т.д.

PHOTO IS:RAEL – это еще и место встречи сотен фотографов из Израиля и других стран, которые представляют свои работы вместе с фотографиями тысяч участников из разных израильских общин и слабых групп населения, которые стремятся быть услышанными и увиденными на присланных ими снимках. В 2021 году фестиваль посетили около 50.000 человек, а онлайн-контент фестиваля был просмотрен 20.000 любителями фотографии со всего мира. Последние три года PHOTO IS:RAEL проходит под открытым небом – то есть бесплатно и едва ли не круглосуточно. Параллельно с выставками пройдут десятки мероприятий, встреч, бесед с фотографами, мастер-классы, дискусионные панели, лекции зарубежных гостей и т.п.

Как считают устроители фестиваля, в нынешние сложные времена фотография, искусство и культура могут помочь людям и сообществам объединиться. Фестиваль – это ярчайшее итоговое ежегодное событие амуты PHOTO IS:RAEL, созданной в 2012 году для того, чтобы воплотить в жизнь видение компании в области социальной работы, создания общественного диалога, исследований и привлечения внимания к художественным и общественным вопросам через язык фотографии.

Бессменный руководитель фестиваля и один из его основателей Эяль Ландесман подчеркивает, что основное кредо фестиваля это – рассказ. Возможность рассказать о себе, показать себя, сделать так, чтобы конкретный голос конкретного человека был услышан через изображение, через фотографии. Фотографии как знаменитых известнейших фотографов из нескольких стран мира, чьи персональные выставки будут проходить на фестивале, так и снимки фотографов-любителей, представителей различных слоев населения страны.

Среди мероприятий, которые пройдут на фестивале: встреча с писателем Этгаром Керетом и фотографами, приуроченное к 30-летию публикации его рассказа «Трубы»; встреча с ведущими мастерами татуировок; мастер-класс, посвященный съемкам в цирке; с цирковой фотосъемкой, встречи с зарубежными фотографами и т.д.

Вот несколько примеров выставок на фестивале PHOTO IS:RAEL 2022:

«Действие» – основная тематическая выставка фестиваля с работами 21 израильских и зарубежных фотографов, представляющих их интерпретации понятия и концепции «действие», включая историческую и современную журналистскую фотографию, обращение к проблемам, связанным с иммиграцией, гендером, политикой и историей.

Выставка финалистов Премии «Мейтар» за выдающиеся достижения в фотографии. На выставке этого года представлены 20 работ финалистов, которых жюри выбрало из 350 анонимных работ, присланных из десятков стран. Победитель получит награду – грант в размере 50.000 шекелей на организацию персональной выставки, которая будет представлена ​​на Международном фестивале фотографии в следующем, 2023 году.

Две персональные выставки посвящены войне, которая идет в Украине. Первая из них – выставка известной польской фотохудожницы Юстины Мельникевич, которая фотографирует в Украине с 2014 года. Наряду с выставкой Мельникевич будут показаны фотографии, сделанные подростками, приехавшими в Израиль в мае прошлого года. Эти подростки проходят мастер-класс по фотографии под руководством Мельникевич и израильского фотографа Тали Рецкер, организованный PHOTO IS:RAEL и Институтом Адама Мицкевича.

«Своими словами» – выставка известнейшей израильской фотохудожницы Михаль Хельбин, который в марте этого года была направлена Польским институтом вместе с журналисткой Шани Литман в Варшаву, чтобы фотографировать польские семьи, впускающие в свои дома украинских беженцев. Выставка будет сопровождаться цитатами из взятых интервью.

Woman Photo Woman – групповая выставка 6 фотографов (Австрия, Литва, Венгрия и Колумбия), посвященная женскому взгляду, феминистскому активизму и месту женщин в области фотографии и культуры. В эту экспозицию включен видеоролик FORCED TO MARRIED, рассказывающий историю беженок из Южного Судана, которых принуждают к замужеству.

Все-все-все подробности – на сайте https://www.photoisrael.org/

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