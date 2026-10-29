«Летние ночи» в ноябре. Музыкальное путешествие по Франции в Раанане. 1-2 ноября 2026 года

В верхнем ряду слева направо: Рахель Френкель — фото Samantha Kretzmar; Ротем Нир — фото Yoav Artschik. В нижнем ряду шаржи слева направо: Габриэль Форе — Даниэль де Лоск; Морис Равель — Алина Фрюхауф; Эрик Сати — Альфред Фрю; Гектор Берлиоз — Этьен Каржа.

«Летние ночи» в ноябре? Франция в Раанане? Не удивляйтесь: именно так, и притом под музыку. Оркестр «Симфонет Раанана» приглашает слушателей на второй концерт сезона — в музыкальное путешествие по Франции. В программе, сочетающей нежность, волшебство и страсть французской музыки, — сочинения четырёх композиторов: Габриэля Форе, Мориса Равеля, Эрика Сати и Гектора Берлиоза.

За дирижёрским пультом -дирижер и пианист Ротем Нир; на сцене также меццо-сопрано Рахель Френкель.

1-2 ноября 2026, Городской центр музыки и искусств, Раанана

Каждый из четырёх композиторов по-своему представляет одну из отличительных черт французской музыки: умение создать богатый, полный красок мир, не отягощая его, выразить чувство, не отказываясь от сдержанности и элегантности, и строить музыкальные картины через тембр, фактуру и намёк.

Концерт откроет «Павана» Габриэля Форе — произведение, ставшее одним из самых узнаваемых у этого композитора. Благородная, лёгкая, прозрачная мелодия превращает старинный придворный танец в своего рода ностальгический, утончённый сон.

Далее прозвучит оркестровая сюита «Матушка Гусыня» Мориса Равеля, основанная на сказках и детских историях. Равель создаёт волшебный и сияющий мир, в котором нескольких музыкальных мазков достаточно, чтобы вызвать в воображении заколдованный лес, сказочных персонажей и чудесные сады.

Две «Гимнопедии» Эрика Сати, № 1 и № 3, прозвучат в оркестровке Клода Дебюсси. «Гимнопедии» — это три медленные фортепианные пьесы, мечтательные и напевные; в них Сати впервые попытался освободиться от салонной музыки, в духе которой его воспитывали. Простые, почти обнажённые мелодии, медленные гармонии и пространство между звуками создают богатую атмосферу именно из сдержанности. В оркестровке Дебюсси эти пьесы получают прозрачные краски, не теряя простоты и загадочности оригинала.

Сати закончил три «Гимнопедии» в рукописи к апрелю 1888 года, а название взял у древнего праздника в Спарте, где хоры и танцы выражали воинский дух. Изданы они были порознь: Третья в ноябре 1888 года, Первая и Вторая в 1895-м. К концу 1896 года слава Сати угасала, а материальное положение ухудшалось, и его друг Дебюсси, чья известность как раз росла, помог привлечь внимание к его музыке: в феврале 1897 года он оркестровал две пьесы — Третью и Первую. В оркестровой редакции пьесы вышли под номерами 1 и 2: Третья гимнопедия Сати стала первой, Первая — второй. Вместе они звучат около восьми минут, а состав оркестра небольшой: две флейты, гобой, четыре валторны, две арфы и струнные.

В вокальной части концерта прозвучит цикл «Летние ночи» Гектора Берлиоза на стихи поэта Теофиля Готье в исполнении меццо-сопрано Рахели Френкель. Шесть песен, составляющих цикл, описывают любовь во всех её обличьях: влюблённость, страсть, расставание, утрату, тоску и воспоминание.

«Летние ночи» выводят на передний план эмоциональный и поэтический мир Берлиоза: музыка движется между мгновениями лёгкости, красоты и света и глубокими чувствами тоски, одиночества и утраты. Благодаря вокалу Рахели Френкель цикл обретает доверительное и богатое звучание, соединяющее текст Готье с неповторимыми оркестровыми красками Берлиоза.

Вся программа охватывает большой отрезок французской музыки: от глубокого эмоционального мира Берлиоза через меланхолическую элегантность Форе и сказочные миры Равеля — к таинственной сдержанности Сати.

Ротем Нир, дирижёр

Родился в Израиле. Штатный дирижёр Израильской оперы. Дирижировал лучшими израильскими оркестрами, среди них Израильский филармонический оркестр, Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона и Оперы, Израильский камерный оркестр, «Израильская Камерата Иерусалим», «Симфонет Раанана», Кибуцный камерный оркестр, Ансамбль XXI века и Хайфский симфонический оркестр. Дирижировал Грузинским камерным оркестром Ингольштадта в исполнении оратории «Торжество Времени и Разочарования» (Гендель). Участвовал в программе подготовки молодых дирижёров фестиваля в Вербье, в рамках которой работал с оркестром фестиваля и дирижёрами Лахавом Шани и Кристофом Эшенбахом. Недавно провёл летний сбор Национального молодёжного оркестра духовых инструментов. Победил в дирижёрских конкурсах «Золотая палочка» (совместно со Школой музыки им. Бухмана-Меты и Хайфским симфоническим оркестром) и «Инкубатор дирижёров» Израильского камерного оркестра. Музыкальное образование получил в консерватории Нес-Ционы и с отличием окончил Школу искусств им. Тельмы Йелин. В армии служил в статусе выдающегося музыканта аранжировщиком для струнных квартетов и параллельно учился в Школе музыки им. Бухмана-Меты — дирижированию в классе Йоава Тальми и игре на фаготе в классе Даниэля Мазаки.

Рахель Френкель, меццо-сопрано

Меццо-сопрано Рахель Френкель — постоянная гостья оперных и концертных сцен по всему миру, особенно известная как интерпретатор произведений Моцарта и Россини. Роль Керубино в «Свадьбе Фигаро», ставшую одной из её коронных, она пела в Баварской государственной опере в Мюнхене, Венской государственной опере и Лирик-опере Чикаго. Среди заметных выступлений последних лет — дебюты в Парижской национальной опере в роли Керубино и в театре «Ла Скала» в роли Композитора в «Ариадне на Наксосе». На концертной сцене она исполнила вместе с Евгением Кисиным на Фортепианном фестивале в Люцерне вокальный цикл Шостаковича «Из еврейской народной поэзии», соч. 79.

Френкель была участницей ансамбля Венской государственной оперы, где пела Композитора в «Ариадне на Наксосе», Анджелину в «Золушке» и Розину в «Севильском цирюльнике». Она выступала на Зальцбургском фестивале, в Берлинской государственной опере и в Глайндборне, работала с такими дирижёрами, как сэр Саймон Рэттл, Даниэль Баренбойм и Густаво Дудамель, и пела с Берлинским филармоническим оркестром, оркестром Гевандхауза и Симфоническим оркестром Баварского радио.

В её репертуаре — «Летние ночи» Берлиоза, «Торжественная месса» Бетховена и «Песни на стихи Рюккерта» Малера; с дирижёром Омером Меиром Велбером она сотрудничала в числе других.

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«Летние ночи». Оркестр «Симфонет Раанана»

Дирижёр: Ротем Нир

Солистка: Рахель Френкель

Программа концерта:

Форе: «Павана», соч. 50

Равель: «Матушка Гусыня» — оркестровая сюита

Сати: «Гимнопедии» № 1 и 3 — в оркестровке Дебюсси

Берлиоз: «Летние ночи», соч. 7

Даты концерта:

Воскресенье, 1.11.2026, в 20:00

Понедельник, 2.11.2026, в 20:00

Городской центр музыки и искусств, ул. Пальмах, 2-алеф, Раанана

Билеты: по телефону 09-745-7773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Photos by Samantha Kretzmar, Yoav Artschik

Текст: Маша Хинич

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting