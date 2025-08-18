Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает новый сезон. Вольпе | Бетховен | Чайковский

Заглавное фото Юкине Куроки. Photo – © Jennifer Taylor



Симфонический оркестр Ришон ле-Циона открывает новый сезон 2025-2026.

В программе концертов: «Фанфары и мелодия для шофара» и оркестра Михаэля Вольпе, оркестровые фрагменты из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского и фортепианный концерт № 5 «Император» Людвига ван Бетховена. Первые три концерта нового сезона пройдут 14 сентября в Ришон ле-Ционе, 15 сентября в Реховоте и 16 сентября в Тель-Авиве.

В концертах примет участие талантливая солистка – японская пианистка Юкине Куроки, которая исполнит с оркестром знаменитый «Император» Л.В. Бетховена. В 2023 году Юкине Куроки стала бронзовым призёром XVII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и получила специальный приз за лучшее исполнение классического концерта.

Дирижировать оркестром будет Ротем Нир – один из штатных дирижёров Израильской Оперы и Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Ротем Нир, несмотря на юный возраст (27 лет) уже выступал с ведущими оркестрами страны, включая Израильский филармонический оркестр, Израильский камерный оркестр, Иерусалимскую камерную оркестру «Камерата», «Симфонет Раанана», Камерный оркестр кибуцев (Нетания), Ансамбль 21 века и Хайфский симфонический оркестр. Кроме того, он дирижировал престижным Грузинским камерным оркестром, который с 1990 года базируется в Ингольштадте (Германия).

В Израильской Опере Нир дирижировал постановками «Травиата» и «Отелло» Верди, «Турандот» Пуччини, «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса и «Орфей и Эвридика» Глюка. В качестве ассистента дирижёра он сотрудничал с ведущими оперными домами и фестивалями, среди которых Зальцбургский фестиваль, Роттердамский филармонический оркестр, театр Сан-Карло в Неаполе и другие. Летом 2023 и 2025 годов он участвовал в программе подготовки молодых дирижеров на фестивале в Вербье, где работал с фестивальным оркестром и такими маэстро, как Лахав Шани, Клаус Меккеле, Теодор Курентзис и Кристоф Эшенбах.

Ротем Нир – лауреат конкурсов дирижирования «Золотая палочка» (совместный проект Школы музыки имени Бухмана-Меты и Хайфского симфонического оркестра) и «Инкубатора дирижеров» Израильского камерного оркестра. Ротем Нир также играет на фаготе и саксофоне.

Пианистка Юкине Куроки родилась в 1998 году в небольшой горной деревне на западном побережье Японии. После обучения в музыкальной старшей школе в городе Тиба на восточном побережье она поступила в Высшую школу музыки «Сёба» в Кавасаки, где в этом году завершает магистратуру. Её игра покоряет сердца слушателей. В 2022 году она заняла первое место на конкурсе имени Листа в Утрехте и на Международном фортепианном конкурсе в Дублине, а год спустя завоевала в Израиле, на конкурсе имени Рубинштейна, третью премию. Её мастерство игры побудило известную канадскую пианистку Янину Фиалковскую сказать так: «Куроки – поэт фортепиано, способный довести до слёз одним аккордом».Юкине выступает в залах по всему миру. В ближайшее время она выйдет на сцену Национального концертного зала в Дублине в качестве солистки с Национальным симфоническим оркестром, а также даст сольный концерт в амстердамском Концертгебау.



Бар Цемах, израильский исполнитель на валторне и шофаре, проживающий в Берлине, родился в 2000 году в Тель-Авиве. После обучения классической музыке в художественной школе имени Тельмы Елин, он продолжил образование, получив степень бакалавра в Берлинском университете искусств.Цемах участвовал в ведущих образовательных программах: в программе для одарённых молодых музыкантов в

Иерусалимском музыкальном центре, в Молодежном филармоническом оркестре Израиля, а также в академиях фестивалей Морицбурга, Люцерна и Графенега. Он вошел в число лидеров конкурса валторнистов ARD, завоевал Гран-при на конкурсе Nouvelle Étoile в Париже и был принят в программу для молодых артистов Britten-Pears в Великобритании (сезон 2024/25).

Его дебют состоялся в Берлинском Концертхаусе, а также в Берлинской филармонии, где он играл на шофаре и валторнах. В настоящее время Бар является первым валторнистом оркестра «Западно-восточный диван» под управлением Даниэля Баренбойма.

Центральное место в его искусстве занимает шофар – первый духовой инструмент в истории. Этот шофар был подарен ему дедом, который вдохновил внука вынести инструмент на концертную сцену и использовать его как солирующий. Бар сочетает древний тембр шофара со своей классической школой, придавая инструменту неповторимое звучание. Под руководством Богдана Сикоры, директора Берлинского симфонического оркестра, он продолжает развивать культурное и музыкальное наследие шофара, сделав его своим творческим символом.

Михаэль Вольпе. Фанфары и мелодия для шофара и оркестра

Михаэль Вольпе, родившийся в Тель-Авиве и уже более сорока лет являющийся членом кибуца Сде-Бокер, – композитор, музыковед и педагог. Профессор Вольпе преподает в Иерусалимской академии музыки и танца, а также в ряде школ Иерусалима и Негева. Он основал фестиваль «Звуки в пустыне», который проходит в Сде-Бокере уже двадцать семь лет. Двенадцать лет назад Вольпе стал одним из инициаторов фестиваля «Рояли» в Иерусалимском театре, и до сегодняшнего дня занимает пост его художественного руководителя.

Михаэль Вольпе создал широкий спектр произведений и аранжировок для камерных ансамблей, хоров и оркестров в Израиле и за рубежом. Он дважды был удостоен Премии премьер-министра Израиля для композиторов (1998, 2013), получил премию АКУМ за вклад в жизнь искусства (2009), премию Розенблюма в области исполнительских искусств от муниципалитета Тель-Авива (2010), а также Премию министра культуры имени Ицхака Навона (2018) за вклад в развитие еврейской и израильской культуры.

Вот что пишет сам Михаэль Вольпе о своем произведении «Фанфары и мелодия для шофара и оркестра: «Это сочинение я написал специально для международного исполнителя на валторне и шофаре Бара Цемаха по заказу Института имени Гёте. Его премьера состоялась в Хануку на 27-м фестивале «Звуки в пустыне».

Шофар сопровождает народ Израиля со времен Синайского откровения, и сочинение для этого инструмента дает композитору возможность выразить себя в форме, одновременно вдохновляющей и требующей смелости. В руках Бара Цемаха шофар раскрывается как мелодический инструмент, полный неожиданных возможностей. Бар – музыкант с редчайшими способностями; будучи валторнистом, он извлекает из шофара звук, сопоставимый с другими духовыми инструментами, способными исполнять мелодии. Он может исполнить традиционные звуки трубления – ткиа, труа и шварим, но также мелодию, молитву или танец. Фанфары и напев сливаются в поэтическое целое, и их звуки рассказывают личную историю, а диалог между валторнами и шофаром перекликаются с традицией синагогального пения.

Эта музыка родилась из окружающей реальности, выражая дух времени. Уже после окончания работы я обнаружил, что одна из мелодий в начале напоминает хасидскую песню, которая также известна как ханукальная. Этот непреднамеренный музыкальный отголосок, возможно, намекает на тоску по дням света, в которых мы так остро нуждаемся сегодня».

Ппоследний концерт Бетховена – великий концерт для фортепиано с оркестром № 5 Ми-бемоль мажор, соч. 73, известный как «Император», был написан Бетховеном между 1809 и 1811 годами в Вене. Пятый фортепианный концерт любят описывать как масштабное, величественное сочинение – корону жанра фортепианного концерта.

Один немецко-английский пианист и издатель, желая увеличить число своих публичных выступлений и продажи нот, решил, что последний фортепианный концерт Бетховена следует снабдить подзаголовком «Император».

Первое исполнение состоялось 28 ноября в 1811 году в Лейпциге – поскольку к тому времени Бетховен уже ничего не слышал, солировал Фридрих Шнайдер. В 1812 году концерт был исполнен и в Вене учеником Бетховена Карлом Черни. Концерт посвящён эрцгерцогу Рудольфу Австрийскому, покровителю и ученику Бетховена. Пятый концерт – это сочинение, наполненное мыслями и переживаниями, бетховенскими контрастами: мощью и нежностью, силой и покоем.

Пётр Ильич Чайковский (1840–1893). Фрагменты музыки из балета «Лебединое озеро».

Жизнь Чайковского напоминала движение маятника: между Санкт-Петербургом – туманным, утончённым северным городом – и Москвой – шумным, земным и гедонистическим мегаполисом; между браками и близкими подругами; между состояниями экстаза и депрессии. Это «между» сыграло не меньшую роль в становлении Чайковского как одного из величайших композиторов своего времени, чем его способность соединять западноевропейский музыкальный язык, воспринятый от своих учителей Антона и Николая Рубинштейнов, с «русским характером в музыке», как и в трех его балетах, так и скерцо и в симфониях, мазурках, вальсах, в операх, фортепианных сочинениях и миниатюрах.

«Лебединое озеро» – первый балет Чайковского, появился отчасти по необходимости. Композитору тогда было 35 лет, меценатка Надежда фон Мекк ещё не вошла в его жизнь, и в 1875 году он писал Римскому-Корсакову: «Я взялся за эту работу, потому что мне нужны деньги, а ещё я давно хотел попробовать себя в этом жанре».

Премьера «Лебединого озера» состоялась в 1877 году в Большом театре и была отмечена катастрофическим исполнением. Критики разгромили постановку, и Чайковский не был удивлён. В дневнике он записал: «Недавно я слышал удивительную музыку Леo Делиба. На её фоне «Лебединое озеро» бледно и жалко». К счастью, уверенность в собственных силах вскоре вернулась, и он создал «Спящую красавицу» и «Щелкунчика». Правда, дожить до триумфа «Лебединого озера» в постановке 1895 года с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова композитор не успел. Но мы знаем: уже полтора века этот балет любим и детьми, и взрослыми.

******

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Вольпе | Бетховен | Чайковский

Ротем Нир – дирижёр

Юкине Куроки – фортепиано

Бар Цемах – шофар

В программе:

Михаэль Вольпе (1960). Фанфары и мелодия для шофара и оркестра

Людвиг ван Бетховен (1770–1827). Концерт для фортепиано с оркестром № 5 («Император») ми-бемоль мажор, соч. 73

Пётр Ильич Чайковский (1840–1893). Оркестровые фрагменты из балета «Лебединое озеро».

Ришон ле-Цион | Центр исполнительских искусств имени Меира Ницана

Воскресенье, 14.9.2025, 20:00

Реховот | Дом культуры «Бейт ха-Ам»

Понедельник, 15.9.2025, 20:00

Тель-Авив | Оперный театр имени Шломо Лахата

Вторник, 16.9.2025, 20:00

Билеты по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/83342

Сайт Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.isorl.co.il/

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии: © Jennifer Taylor, © Ricki Sofer

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting