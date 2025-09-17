fbpx
Впечатления

Бетховен в интерпретации Юкине Куроки

By
Posted on

Вечером во вторник 16 сентября в Тель-Авивской Опере прошёл концерт, открывший новый сезон Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Программа включала произведение Михаэля Вольпе «Фанфары и мелодия для шофара и оркестра», оркестровые фрагменты из балета «Лебединое озеро» Чайковского и Пятый фортепианный концерт ми-бемоль мажор Бетховена, известный как «Император».
Солировала Юкине Куроки. Это был очень нежный Бетховен, очень трепетный, очень лёгкий. Даже о таком мощном композиторе, когда его исполняют такие пианистки, такие женщины, как Юкине Куроки, можно сказать – светлый и мягкий. Ее исполнение показало то, что таится обычно за завесой привычных, мощных, громких, исполнений этого концерта. Юкине Куроки демонстрирует редкое качество звукоизвлечения. Она – виртуоз прикосновения, смелых фортиссимо, многослойных фактур . Ее игра вчера была практически россыпью жемчужин. Всегда замечательно услышать знакомую музыку незнакомой, в необычной драматической интерпретации – то, как это сделала Юкине Куроки вчера вечером на концерте, и то, как играл на шофаре Бар Цемах, вышедший на сцену с огромным шофаром-рогом. Как можно извлечь из инструмента, где нет клавиш, ладов и клапанов, так много разных интонаций, так много высот звука? Загадка. Известно, что Михаэль Вольпе живёт в пустыне, и в этом произведении для шофара с оркестром и была пустыня – её суть, её музыка, её ветер, её рассветы и закаты.
Юкине Куроки родилась в 1998 году в небольшой горной деревне на западном побережье Японии. После обучения в музыкальной старшей школе в городе Тиба она поступила в Высшую школу музыки «Сёба» в Кавасаки, где в этом году завершает магистратуру. В 2022 году Куроки завоевала первое место на конкурсе имени Листа в Утрехте и на Международном фортепианном конкурсе в Дублине, а в 2023 году стала бронзовым призёром XVII Международного конкурса имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и получила специальный приз за лучшее исполнение классического концерта. Её исполнение отличают чистота звука, внимание к каждой детали и редкое чувство музыкального дыхания; известная канадская пианистка Янина Фиалковска назвала Куроки «поэтом фортепиано, способным довести до слёз одним аккордом». Сегодня она выступает на ведущих мировых сценах, в том числе в Национальном концертном зале в Дублине и в амстердамском Концертгебау.
Полная программа Симфонической серии 2025–2026 Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.israelculture.info/simfonicheskij-orkestr-rishon-le-ciona-simfonicheskaya-seriya-2025-2026-polnaya-programma/

На фото- Юкине Куроки. Photo – © Jennifer Taylor

Related Items:,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com