Бетховен в интерпретации Юкине Куроки

Вечером во вторник 16 сентября в Тель-Авивской Опере прошёл концерт, открывший новый сезон Симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Программа включала произведение Михаэля Вольпе «Фанфары и мелодия для шофара и оркестра», оркестровые фрагменты из балета «Лебединое озеро» Чайковского и Пятый фортепианный концерт ми-бемоль мажор Бетховена, известный как «Император».

Солировала Юкине Куроки. Это был очень нежный Бетховен, очень трепетный, очень лёгкий. Даже о таком мощном композиторе, когда его исполняют такие пианистки, такие женщины, как Юкине Куроки, можно сказать – светлый и мягкий. Ее исполнение показало то, что таится обычно за завесой привычных, мощных, громких, исполнений этого концерта. Юкине Куроки демонстрирует редкое качество звукоизвлечения. Она – виртуоз прикосновения, смелых фортиссимо, многослойных фактур . Ее игра вчера была практически россыпью жемчужин. Всегда замечательно услышать знакомую музыку незнакомой, в необычной драматической интерпретации – то, как это сделала Юкине Куроки вчера вечером на концерте, и то, как играл на шофаре Бар Цемах, вышедший на сцену с огромным шофаром-рогом. Как можно извлечь из инструмента, где нет клавиш, ладов и клапанов, так много разных интонаций, так много высот звука? Загадка. Известно, что Михаэль Вольпе живёт в пустыне, и в этом произведении для шофара с оркестром и была пустыня – её суть, её музыка, её ветер, её рассветы и закаты.

Юкине Куроки родилась в 1998 году в небольшой горной деревне на западном побережье Японии. После обучения в музыкальной старшей школе в городе Тиба она поступила в Высшую школу музыки «Сёба» в Кавасаки, где в этом году завершает магистратуру. В 2022 году Куроки завоевала первое место на конкурсе имени Листа в Утрехте и на Международном фортепианном конкурсе в Дублине, а в 2023 году стала бронзовым призёром XVII Международного конкурса имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и получила специальный приз за лучшее исполнение классического концерта. Её исполнение отличают чистота звука, внимание к каждой детали и редкое чувство музыкального дыхания; известная канадская пианистка Янина Фиалковска назвала Куроки «поэтом фортепиано, способным довести до слёз одним аккордом». Сегодня она выступает на ведущих мировых сценах, в том числе в Национальном концертном зале в Дублине и в амстердамском Концертгебау.

Полная программа Симфонической серии 2025–2026 Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.israelculture.info/simfonicheskij-orkestr-rishon-le-ciona-simfonicheskaya-seriya-2025-2026-polnaya-programma/

На фото- Юкине Куроки. Photo – © Jennifer Taylor