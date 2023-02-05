17-й международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна – Тель-Авив, с 14 марта по 1 апреля 2023 года

«Любите жизнь, и она возвратит вам любовь. Любите людей и они возвратят вам свою любовь»

Артур Рубинштейн



Польский музыкант Артур Рубинштейн – личность легендарная. Его музыкальный путь начался в 1900 году в Берлине, а завершился в 1976-м в Лондоне. С его именем связано много открытий в искусстве ХХ века, оно давно уже стало легендой в истории исполнительского искусства современности. Ни об одном пианисте XX века не было написано столько книг, статей и репортажей, не высказывалось столько самых разнообразных мнений. Он первым познакомил многих с произведениями Стравинского и Шимановского, положил начало мировой известности Вила Лобоса, Альбениса, Гранадоса и де Фальи, был изумительным интерпретатором сочинений Равеля, Пуленка, Мийо. Игра на рояле была для него не просто профессией – она составляла сущность его «я», становилась естественной формой его существования. Жизненная философия и мощный стимул творчества позволяли Рубинштейну и его искусству всегда оставаться молодым. «Я считаю себя счастливейшим человеком среди всех, кого мне довелось встретить, – говорил Рубинштейн. – Когда я сажусь за рояль, я безумно счастлив».

Остается только пожелать подобные чувства и участникам 17-го конкурса его имени. И напомнить такую историю: в возрасте 21 года, устав от нищеты и разуверившись в своих музыкальных способностях, Артур Рубинштейн решил… повеситься. Но ремешок, из которого была сооружена петля, оказался непрочным –Рубинштейн сорвался с крюка – и вскоре стал одним из самых успешных пианистов своего времени.

Тот случай он не забыл. Всю жизнь Артур Рубинштейн помогал молодым исполнителям пробиться. Когда ему было уже под 90 – в 1974 году – он учредил Международный фортепьянный конкурс в Израиле, в котором гений никогда не жил, но который очень любил. Этот конкурс способствовал появлению многих новых имен в музыкальном мире и при жизни, и после смерти пианиста. Конкурс Артура Рубинштейна стал одним из самых престижных в мире и самым представительным в Израиле.

Артур Рубинштейн завещал развеять свой прах над Иерусалимским лесом. Это было невозможно по религиозным соображениям, и урну с прахом там захоронили – теперь это место называют Лесом Рубинштейна. Но главное его наследие на Святой земле – фортепианный конкурс его имени.

Ариэль Коэн, художественный руководитель Международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна, говорит: «Около 300 пианистов подали заявки для участия в конкурсе, около 200, завершили процесс регистрации, и из них нам нужно было выбрать только 39 человек. Принять решение в этом году было труднее, чем когда-либо, из-за исключительного профессионального уровня кандидатов. Никогда до сегодняшнего дня я не встречал такого высокого уровня участников, и поэтому конкурс в этот раз обещает быть особенно увлекательным.

Уникальная атмосфера конкурса имени Артура Рубинштейна делает его привлекательным для зрителей любого возраста. Любители музыки поддерживают и подбадривают участников и создают праздничную атмосферу конкурса. В антрактах мы слышим дискуссии наших слушателей, споры о музыке и характере интерпретаций, аудитория участвует в выборе «любимца публики» на финальном этапе. А добровольные помощники конкурса, наши волонтеры могут ближе познакомиться с самими конкурсантами и членами жюри: сопровождать их на концерты, принимать их на общественных мероприятиях, помогать членам жюри и всей команде конкурса. Я вижу в наших волонтерах послов конкурса в обществе. Мы расширяем круг наших добровольных помощников и приглашаем всех желающих к ним присоединиться.

Наш конкурс предназначен не только для исполнителей, но и для любителей музыки всех возрастов: каждый – от первого волонтера до последнего зрителя найдет и услышит что-то свое.

Фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна – один из ведущих в мире конкурсов пианистов. Победа в нем открывает двери для выступлений в важных мировых залах и является прекрасной стартовой точкой для сольной карьеры. Многие из победителей этого конкурса стали международными звездами. Среди них – Эмануэль Акс из США (лауреат первого конкурса 1974 года), Хатия Буниатишвили и Александр Корсантия из Грузии, Борис Гильтбург из Израиля, Герхард Опиц из Германии, Кирилл Герштейн (США), Александр Гаврилюк (Украина – Австралия), Игорь Левит из Германии и Данил Трифонов из России, ставший одним из самых востребованных и известных солистов мира».



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С момента создания конкурса в 1974-м году по инициативе Якова Быстрицкого в сотрудничестве с Артуром Рубинштейном, возглавлявшим жюри первых двух конкурсов, организация и динамика подобных конкурсов в мире существенно изменилась. Сорок девять лет назад конкурс Артура Рубинштейна был одним из немногих международных музыкальных конкурсов в мире. Сегодня практика таких конкурсов стала повсеместной. Тем не менее, конкурсу имени Артура Рубинштейна на протяжении почти пяти десятилетий удалось сохранить уникальный характер, стиль и главное – ту неповторимую и узнаваемую ауру, которая позволяет находить новые молодые таланты, формировать новое поколение музыкантов.

Конкурс за эти годы получил полное признание профессиональных музыкантов. За прошедшие годы было проведено шестнадцать конкурсов; в них приняли участие около семисот пианистов, из которых около шестидесяти стали лауреатами. Всего членами жюри были более двухсот всемирно известных музыкантов (напомним такие имена, как Марта Аргерих, Пнина Зальцман, Дмитрий Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Лазарь Берман, Владимир Крайнев); общий призовой фонд составил более полумиллиона долларов; сотни волонтеров помогали и помогают конкурсу, не говоря уже о многочисленных зрителях, поддерживающих музыкантов на всех трех этапах.

Конкурс Рубинштейна – это не только конкурс пианистов, но и особые музыкальные мероприятия. Все этапы конкурса открыты для широкой публики, которая заполняет залы с желанием услышать игру лучших из современных талантов и звезд завтрашнего дня.

Победители и призеры конкурса, помимо внушительной денежной премии, получают памятную медаль с портретом Артура Рубинштейна, выполненную по рисунку Пабло Пикассо, который был близким другом музыканта. Этот рисунок выдающийся художник сделал специально для конкурса. Впоследствии рисунок стал логотипом конкурса.

Прошлый, 16-й конкурс Рубиштейна (кроме заключительного тура) проходил он-лайн, в этом году он вернулся к своему обычному формату, и будет проходить в двух главных концертных залах Тель-Авива: в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств и в «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана.

В конкурсе, который откроется 14 марта, примут участие 39 пианистов из 18 стран, в том числе пять израильтян. Возраст участников – от 18 лет до 32 лет.

Конкурс откроется двумя концертами, посвященными 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В программе концертов: произведения Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении пианистов, победивших на последнем конкурсе Рубинштейна – Хуана Переса Флористана, Шиори Кувахара и Цунмо Инь, а также члена жюри нынешнего конкурса Норико Огава и победителя 8-го конкурса и члена жюри 14-го конкурса – Александра Корсантии, в сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением дирижера Павла Пшитоцкого (Польша). Концерты открытия пройдут в Камерном театре в Тель-Авиве.

Концерты первого и второго тура конкурса пройдут с 15 по 27 марта в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств.

Заключительный тур конкурса и концерты grand finale пройдут в «Гейхал аТарбут» в Тель-Авиве с 29 по 31 марта 2023 года. Концерт 30 марта пройдет в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

В этом году жюри вновь возглавит известный пианист и педагог, профессор Арье Варди.Вместе с ним в жюри конкурса войдут еще 10 судей. Наряду с жюри будет также действовать и «юношеское жюри» в количестве семи человек, которые будут голосовать и выбирать своих фаворитов на каждом этапе конкурса, независимо от выбора старшей судейской коллегии. В составе «юношеского жюри» – студенты музыкальных факультетов и начинающие пианисты, обучающиеся в высших музыкальных школах Израиля.

Расписание конкурса:

14 марта – Открытие конкурса, Камерный театр, Тель-Авив

15 – 27 марта – первый, второй этапы конкурса и камерный финал (исполнение с камерным ансамблем) пройдут в Тель-Авивском музее искусств (зал «Реканати»).

29-31 марта – оркестровый финал и концерт лауреатов пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Первые два тура конкурса будут посвящены реситалям участников. Каждый реситаль длится 35-40 минут. В каждой сессии играют 2-3 конкурсанта. На втором туре конкурса, на который допускаются 16 конкурсантов, реситали длятся по 50-60 минут и в каждой сессии выступают по 2 конкурсанта, играющие классический и романтический репертуар. Третий – заключительный этап конкурса, на котором выступят 6 участников – исполнение камерной музыки для фортепиано и духовых инструментов в двух сессиях, а также фортепианные концерты с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» и Израильским Филармоническим оркестром в двух сессиях. Подробный репертуар опубликован на сайте конкурса.По традиции каждый из конкурсантов должен выбрать и сыграть на одном из первых двух этапов одно из трех произведений израильских композиторов, специально написанных для нынешнего конкурса.

Это сочинения Ярона Готфрида «La Folia» (тема и вариации), «Вариации» Марка Лаври – – опус 350 для фортепиано и «Память и вариации» Таля-Хаима Самнона.

Заказ билетов на сайте Arthur Rubinstein International Music Society (arims.org.il) или по телефону 054-7606525

Сольный концерт Евгения Кисина в честь Международного Фортепианного Конкурса имени Артура Рубинштейна состоится 28 марта в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (Культурный центр имени Чарльза Бронфмана), в 20:00.

Заказ билетов:https://arims.org.il/event/evgeny-kissin-a-tribute-recital/

Страница в фейсбуке на русском языке – Arthur Rubinstein Piano Competition.Фортепианный Конкурс Артура Рубинштейна | Facebook

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии предоставлены амутой Конкурса Артура Рубинштейна

Пиар-агентство:Masha Hinich PR & Sofia Nimelstein PR & Consulting