С 19 по 23 ноября в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Ашдоде и Хайфе пройдут гастроли мюзикла «1984», который поставили люди, живущие в разных странах: музыку написал Александр Красовицкий, стихи — Вера Полозкова, режиссёр — Константин Каменский.

Идея принадлежит продюсеру Сергею Целикову, который в марте 2022 года переехал в Армению и захотел высказаться о войне и о том, что происходит в мире, перечитав для этого Оруэлла. Будучи кинорежиссёром, он сначала задумал фильм, но экранизация мира Оруэлла требует огромного бюджета, и тогда он предложил сделать рисованный мультфильм, для которого, правда, не нашлось продюсера. Идея вернулась позднее, после премьеры спектакля «Чемодан» с Алексеем Кортневым, который дважды приезжал в Израиль, и Целиков предложил её режиссеру Константину Каменскому, с которым они уже ставили «Собачье сердце». Каменский согласился при условии, что спектакль будет музыкальным: без музыки, по его словам, выдержать несколько часов оруэлловского мира на сцене слишком тяжело.

Сам Каменский родился в Москве, учился в Институте стран Азии и Африки МГУ, где специализировался на истории Израиля и иврите, а затем стал режиссёром в ГИТИСе, где окончил мастерскую Романа Виктюка. С 1999 по 2004 год он руководил независимой московской театральной компанией, а с 2006 года живёт в Лондоне, где работал на телеканалах Viasat и в Sony Pictures, окончил Royal Central School of Speech and Drama и основал компанию 274 Theatre Company. Он монтирует документальные фильмы для BBC, ZDF, ARTE и других, а в Израиле его знают давно: в 2019 году он поставил в Тель-Авиве перформанс «Мосты времён», в 2020 году сделал видеодизайн к «Варшавской мелодии» в театре «Маленький», в 2022 году показал на Международном театральном фестивале в Тель-Авиве спектакль «The Whole New World», а в 2025 году привёз «Собачье сердце» по Булгакову, премьера которого состоялась 23 марта 2025 года в Ереване и которое с тех пор объездило пятнадцать стран.

Каждый из четверых исполнителей живёт в своей стране. Красовицкий, живущий в Черногории, лидер групп Animal ДжаZ и Zero People, играет Уинстона Смита и впервые выходит на сцену как актёр в мюзикле.

Теона Дольникова, играющая Джулию, выпускница школы имени Гнесиных, получила «Золотую маску» за Эсмеральду в «Нотр-Дам де Пари», участвовала во французском «Голосе» в команде Патрисии Каас, а сегодня живёт в Грузии.

Евгений Пронин, исполнитель роли телеведущего, снялся примерно в восьмидесяти фильмах, сериалах и шоу, а теперь служит в театре имени Михаила Чехова в Риге. Владимир Дараганов, выпускник ВГИКа и исполнитель роли Парсонса, живёт в Монтрё в Швейцарии и, играя героя, видит в нём почти прямое воплощение того, что Ханна Арендт называла банальностью зла: тот не считает себя злодеем, и именно это делает его страшным.

Как говорит Каменский, у всех участников есть нерассказанная боль, связанная с тем, что они внезапно оказались выброшены из своих планов, и поначалу это похоже на ощущение, будто ты вышел голым на мороз, но работа даёт силы, потому что о боли теперь можно говорить. Александр Красовицкий признаётся, что именно в этот момент находится на этапе переосмысления себя, а с героем его роднит чувство вины и выгорание, и что ради этой роли он решился на то, чего давно хотел: рискнуть. Дараганов же считает, что подобных спектаклей должно быть много, потому что реальность, которую не осмыслить, будет повторяться.

Мюзикл рассчитан на гастроли, поэтому Каменский и его команда с самого начала продумывали форму, которая не привязана к одной площадке. Оркестра нет, поэтому спектакль идёт под минусовую фонограмму. Звукорежиссёр Михаил Соколик, по первому образованию скрипач, занимается мюзиклами пятнадцать лет и считает этот жанр самым любимым, потому что приходится вместе с артистами лепить музыкальную структуру. Сценограф Нина Кобиашвили выстраивает пространство так, чтобы зритель чувствовал себя участником реалити-шоу, ярким, обещающим зрелище и тревожным, а из романа берёт цифры, голос, шумы, глаза и клетку. Видеодизайн, на котором, по признанию режиссёра, держится большая часть режиссёрской концепции, придумал вместе с ним израильский видеодизайнер Илья Делятицкий, причём проекция идёт и на экран, и на подвесные поверхности, которые быстро собираются в любом зале.Спектакль идёт около трёх часов, в нём звучат четырнадцать песен, в финале зал поёт вместе с актёрами, ноо мюзикл не обещает никому, что зло побеждено навсегда.

Тем не менее спектакли о любви нужны сегодня больше, чем спектакли о ненависти, и надежду авторы нашли в классическом шекспировском каноне: любовь Уинстона и Джулии выдерживает давление системы, и зритель выходит из зала с мыслью, что любовь переживёт всё. Сам Оруэлл писал, что рано или поздно «обычный человек победит в своей борьбе», и хотел, чтобы это случилось скорее. Уинстона в мюзикле допрашивают и ломают, но в комнате 101, когда его спрашивают, что может победить Партию, он отвечает: душа. Монолог героя после допросов рассказывает о человеке, опустошённом и тихом, неразличимом для тех, кто за ним охотился, у которого отняли всё, кроме памяти. Вот песня Уинстона Смита, слова для которой написала Вера Полозкова.

Где из меня сырой кипящий, горький свет

Бил вольтовый дугой без отдыха и спроса,

Продольный, гладкий шрам с посадочный билет,

Идущий через весь упрямый череп косо.

Я непривычно пуст, сосредоточен, тих,

Отдельно от вытья, и поиска, и смысла,

Неразличим для всех охотников своих,

Стерилен и разъят на емкости и числа.

Иди сюда, ничем тебя не ослеплю,

Заживший ровный шов вдоль голода и дара,

Таким я нужен был сулившим мне петлю,

Дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало,

Не тлело, не рвалось, не пело под грозой,

Смиренная труха и мудрая усмешка,

Зловещая слегка, как врезано фрезой.

Я рад, что ты пришла, молчи: за нами слежка.

Нам можно пять минут, прохожими в толпе,

Плечом к плечу стоять без ропота без цели,

Возможно, я дышу чтоб помнить о тебе,

Они забрали все, но память не сумели.

Мировая премьера мюзикла «1984» состоялась 17 октября 2026 года в Ереване, затем спектакль был показан в Тбилиси и Батуми, а после Израиля будет представлен в Белграде и Лимасоле.

****

«1984»

Гастроли в Израиле

19 ноября, 20:00 — Тель-Авив, Тель-Авивский университет, зал «Смоларш»

20 ноября, 20:00 — Беэр-Шева, Центр сценических искусств Беэр-Шева, зал 1

22 ноября, 20:00 — Ашдод, Центр сценических искусств Ашдод

23 ноября, 20:00 — Хайфа, «Аудиториум Хайфа»

Билеты: https://tickets.talisman-show.com/announce/The-Musical-1984

Подробности: https://1984show.com/