25-й Фестиваль «КлассиКамери» в Эйлате

Заглавное фото: Avi Benjamin Trio by Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg
Фестиваль «КлассиКамери» в Эйлате – совместное детище оркестра «Симфонет Раанана» и сети отелей «Исротель» – отмечает в этом году свое 25-летие. Три дня классической музыки в Эйлате. В гостях у оркестра «Симфонет Раанана» – как израильские, так и зарубежные солисты и музыканты. Музыкальный руководитель фестиваля «КлассиКамери» – дирижер и музыкальный руководитель оркестра Омер Меир Вельбер.
Престижный фестиваль классической и камерной музыки «Исротель – КлассиКамери» проходит в ближайшем январе вот уже 25-й год подряд; концерты состоятся в зале «Театрон Исротель Эйлат» и в других залах отеля Royal Garden с 18 по 20 января 2024 года. Фестиваль организуется при участии оркестра «Симфонет Раанана» под музыкальным руководством Омера Меира Вельбера. Составителям программы «КлассиКамери» не чужды влияния глобализации и стирания границ в искусстве, и потому камерная и симфоническая музыка на этом фестивале будет перемежаться легкой музыкой, фольклором, израильскими песнями.
Программа фестиваля, подготовленная музыкальным руководителем оркестра «Симфонет Раанана» Омером Меиром Вельбером разнообразна и универсальна.
В программе – популярная классика, виртуозные сочинения, этническая музыка, сочинения великих композиторов, арии из опер, джазовые аранжировки и сюита Прокофьева «Поручик Киже».
В наше время перемен, в которое мы и слушаем музыку, привлекательны концерты-шоу, вносящие театральность и дух сценической свободы, свободу и новый подход, изменивший прежнюю академическую чопорность.
В этом году, как и принято на фестивале, наряду с известными маститыми музыкантами, в «КлассиКамери» примут участие и молодые исполнители.
Для участия в 25-м фестивале «КлассиКамери» Омер Меир-Вельбер прилетит в Эйлат из Германии, где он в настоящее время возглавляет два оркестра Гамбурга: оркестр Гамбургской Оперы и Филармонический. Маэстро выступит в концертах вместе с такими известными во всем мире музыкантами, как пианист Гай Минтус, кларнетист Гилад Харель, Яки Реувен (мандолина).
В рамках фестиваля состоится также премьера захватывающей музыкально-театрально-электронной композиции, которую придумал для этого события музыкальный руководитель театра «Гешер», композитор Ави Биньямин.
Композитор Давид Зеба представляет на фестивале симфонический концерт, а также участвует вместе с Омером Вельбером и другими музыкантами в вечернем концерте «Без галстуков».
На исходе субботы фестиваль завершит праздничное и красочное гала-шоу под руководством главного дирижера оркестра Омера Вельбера, с участием музыкантов-гостей фестиваля, к которым присоединится один из самых популярных сегодня израильско-американских актеров Ран Данкер.
Полную программу фестиваля «КлассиКамери» в Эйлате можно изучить вот по этой ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicamerinew/classicameri/
Заказ билетов: https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicameri2
Орит Фогель, генеральный директор оркестра «Симфонет Раанана», говорит: «Последние события доказали нам, что культура и музыка обладают объединяющей, укрепляющей и исцеляющей силой. По окончании наших концертов публика благодарит нас, и поэтому мы решили продолжать выступления. И во всех добровольных концертах, которые мы проводили перед эвакуированными израильтянами, и в выступлениях перед нашими постоянными слушателями, ощущается огромная жажда культуры. Мы рады тому, что можем предложить ценителям музыки концерты на высоком уровне на Красном море».
Программа фестиваля:
Четверг 18.01.2024
«Театрон Исротель Эйлат», 16:00
Концерт израильских исполнителей на мандолине под руководством известнейшего музыканта Яки Реувена (Израиль/Испания), сделавшего специально для этой программы переложения для мандолины музыки Баха
«Театрон Исротель Эйлат», 21:00
«Мендельсон и Минтус встречаются в Италии».
Оркестр «Симфонет Раанана» и пианист Гай Минтус исполнят 4-ю симфонию Феликса Мендельсона («Итальянскую») и другие произведения этого композитора, так или иначе связанные с Италией. Дирижер – Омер Меир Вельбер
«Театрон Исротель Эйлат», 22:30
Оркестр «Симфонет Раанана» под руководством Давида Зеба при участии певца Маора Коэна представят вечер израильских песен и блюза
Пятница 19.01.2024
«Театрон Исротель Эйлат», 10:30
«Немного другое трио»
Гилад Харель – кларнет
Гилад Хильдесхайм – скрипка
Ревиталь Хахамов – фортепиано
В программе: сочинения Лютославского, Брамса и Бартока
Кафе «Бульвар» в отеле Royal Garden, 12:00
«Взгляд на небеса – флейта и арфа»
Борис Соломоник – флейта
Зина Поляков – арфа
«Театрон Исротель Эйлат», 15:00
История поручика Киже
Оркестр «Симфонет Раанана»
Давид Зеба – дирижер
Ави Беньямин – фортепиано, мелодика и голоса.
При участии актеров Вадима Ковалевского, Андрея Ежова и певицы Марии Мель.
Прокофьев. «Поручик Киже» – сюита ор.60
История поручика Киже – это история русского абсурда, сатирическая комедия Юрия Тынянова, значимая не менее, чем произведения Салтыкова-Щедрина и Гоголя. В 1934 году по «Поручику Киже» был снят фильм, написать музыку к которому, был приглашен вернувшийся (тогда еще не окончательно) в Советскую Россию Сергей Прокофьев, позже переделавший музыку к кинофильму в симфоническую сюиту. Специально для фестиваля «КлассиКамери» это произведение аранжировано для небольшого ансамбля. В дополнение, пройдет беседа о киномузыке Прокофьева и ее отличии от его симфонических произведений
«Театрон Исротель Эйлат», 17:00
«Любовные письма в музыке»
Оркестр «Симфонет Раанана»
Омер Меир Вельбер – дирижер
Таль Самнон – фортепиано
Танцовщица Джорджия Леонарди (Италия)
Танцор Эрез Милтон (Израиль/США)
Равель: Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор
Бетховен: Симфония № 7 си-бемоль мажор – вторая часть: Аллегро
Необычная связь между единственным концертом Равеля и знаменитыми балетными произведениями под управлением маэстро Омера Вельбера. К эффектной Джорджии Леонарди из Италии присоединится израильтянин Эрез Милтон, танцующий в лучших балетных группах США
«Театрон Исротель Эйлат», 20:30
«Тремоло»
Оркестр «Симфонет Раанана»
Дирижер – Давид Зеба
Уникальный вечер с ансамблем ударных инструментов «Тремоло» и Томером Яривом, разнообразный репертуар от классики до популярной музыки
«Театрон Исротель Эйлат», 22:30
«По дорогам песен»
Омер Меир Вельбер – фортепиано и аккордеон
Давид Зеба – фортепиано и вокал
Нитай Цори – скрипка
Ави Беньямин – терменвокс
Даниэла Скорка – вокал
Музыкальный руководитель и дирижер оркестра «Симфонет Раанана» вместе с коллегами-музыкантами исполняет любимую музыку в формате концерта «Без галстуков»
Суббота 20.01.2024
«Театрон Исротель Эйлат», 10:30
Тель-Авивский квартет саксофонистов
Произведения Баха, Пьера Валлона, Лигети и других
Кафе «Бульвар» отеле Royal Garden, 12:00
В темпе свинга
Даниэла Скорка – сопрано
Раз Арад – труба
Давид Зеба – фортепиано
«Театрон Исротель Эйлат», 15:00
Пианистка Ревиталь Хахамов – реситаль «Корни»
Ревиталь Хахамов – фортепиано. Европейский романтизм XIX века
В программе: сочинения Альбениса, Хачатуряна, Шопена и других
«Театрон Исротель Эйлат», 17:00
«Времена года».
Оркестр «Симфонет Раанана»
Омер Меир Вельбер – дирижер
Нитай Цори – скрипка
Яки Реувени – мандолина
Вивальди/Пьяццолла – «Времена года»
Дань уважения классическому произведению Вивальди «Времена года» от гиганта танго и милонги Астора Пьяццоллы
«Театрон Исротель Эйлат», 21:00
Гала-концерт
Оркестр «Симфонет Раанана»
Омер Меир Вельбер – дирижер
Давид Зеба – фортепиано и вокал
Ран Данкер – вокал
Гай Минтус – фортепиано
Томер Ярив – ударные
Нитай Цори – скрипка
Даниэла Скорка, сопрано
Программа фестиваля «КлассиКамери» в Эйлате https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicamerinew/classicameri/
Заказ билетов: https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicameri2
Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il
Текст подготовила Маша Хинич. Photos: Michael Pavia, Rami Zarnegar, Wilfried Hösl, Liran Mor, Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg, Onn Henner, Dana Ram. Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting