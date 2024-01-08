25-й Фестиваль «КлассиКамери» в Эйлате

Заглавное фото: Avi Benjamin Trio by Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg

Фестиваль «КлассиКамери» в Эйлате – совместное детище оркестра «Симфонет Раанана» и сети отелей «Исротель» – отмечает в этом году свое 25-летие. Три дня классической музыки в Эйлате. В гостях у оркестра «Симфонет Раанана» – как израильские, так и зарубежные солисты и музыканты. Музыкальный руководитель фестиваля «КлассиКамери» – дирижер и музыкальный руководитель оркестра Омер Меир Вельбер.

Престижный фестиваль классической и камерной музыки «Исротель – КлассиКамери» проходит в ближайшем январе вот уже 25-й год подряд; концерты состоятся в зале «Театрон Исротель Эйлат» и в других залах отеля Royal Garden с 18 по 20 января 2024 года. Фестиваль организуется при участии оркестра «Симфонет Раанана» под музыкальным руководством Омера Меира Вельбера. Составителям программы «КлассиКамери» не чужды влияния глобализации и стирания границ в искусстве, и потому камерная и симфоническая музыка на этом фестивале будет перемежаться легкой музыкой, фольклором, израильскими песнями.

Программа фестиваля, подготовленная музыкальным руководителем оркестра «Симфонет Раанана» Омером Меиром Вельбером разнообразна и универсальна.

В программе – популярная классика, виртуозные сочинения, этническая музыка, сочинения великих композиторов, арии из опер, джазовые аранжировки и сюита Прокофьева «Поручик Киже».

В наше время перемен, в которое мы и слушаем музыку, привлекательны концерты-шоу, вносящие театральность и дух сценической свободы, свободу и новый подход, изменивший прежнюю академическую чопорность.

В этом году, как и принято на фестивале, наряду с известными маститыми музыкантами, в «КлассиКамери» примут участие и молодые исполнители.

Для участия в 25-м фестивале «КлассиКамери» Омер Меир-Вельбер прилетит в Эйлат из Германии, где он в настоящее время возглавляет два оркестра Гамбурга: оркестр Гамбургской Оперы и Филармонический. Маэстро выступит в концертах вместе с такими известными во всем мире музыкантами, как пианист Гай Минтус, кларнетист Гилад Харель, Яки Реувен (мандолина).

В рамках фестиваля состоится также премьера захватывающей музыкально-театрально-электронной композиции, которую придумал для этого события музыкальный руководитель театра «Гешер», композитор Ави Биньямин.

Композитор Давид Зеба представляет на фестивале симфонический концерт, а также участвует вместе с Омером Вельбером и другими музыкантами в вечернем концерте «Без галстуков».

На исходе субботы фестиваль завершит праздничное и красочное гала-шоу под руководством главного дирижера оркестра Омера Вельбера, с участием музыкантов-гостей фестиваля, к которым присоединится один из самых популярных сегодня израильско-американских актеров Ран Данкер.

Полную программу фестиваля «КлассиКамери» в Эйлате можно изучить вот по этой ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicamerinew/classicameri/

Заказ билетов: https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicameri2

Орит Фогель, генеральный директор оркестра «Симфонет Раанана», говорит: «Последние события доказали нам, что культура и музыка обладают объединяющей, укрепляющей и исцеляющей силой. По окончании наших концертов публика благодарит нас, и поэтому мы решили продолжать выступления. И во всех добровольных концертах, которые мы проводили перед эвакуированными израильтянами, и в выступлениях перед нашими постоянными слушателями, ощущается огромная жажда культуры. Мы рады тому, что можем предложить ценителям музыки концерты на высоком уровне на Красном море».

Программа фестиваля:

Четверг 18.01.2024

«Театрон Исротель Эйлат», 16:00

Концерт израильских исполнителей на мандолине под руководством известнейшего музыканта Яки Реувена (Израиль/Испания), сделавшего специально для этой программы переложения для мандолины музыки Баха

«Театрон Исротель Эйлат», 21:00

«Мендельсон и Минтус встречаются в Италии».

Оркестр «Симфонет Раанана» и пианист Гай Минтус исполнят 4-ю симфонию Феликса Мендельсона («Итальянскую») и другие произведения этого композитора, так или иначе связанные с Италией. Дирижер – Омер Меир Вельбер

«Театрон Исротель Эйлат», 22:30

Оркестр «Симфонет Раанана» под руководством Давида Зеба при участии певца Маора Коэна представят вечер израильских песен и блюза

Пятница 19.01.2024

«Театрон Исротель Эйлат», 10:30

«Немного другое трио»

Гилад Харель – кларнет

Гилад Хильдесхайм – скрипка

Ревиталь Хахамов – фортепиано

В программе: сочинения Лютославского, Брамса и Бартока

Кафе «Бульвар» в отеле Royal Garden, 12:00

«Взгляд на небеса – флейта и арфа»

Борис Соломоник – флейта

Зина Поляков – арфа

«Театрон Исротель Эйлат», 15:00

История поручика Киже

Оркестр «Симфонет Раанана»

Давид Зеба – дирижер

Ави Беньямин – фортепиано, мелодика и голоса.

При участии актеров Вадима Ковалевского, Андрея Ежова и певицы Марии Мель.

Прокофьев. «Поручик Киже» – сюита ор.60

История поручика Киже – это история русского абсурда, сатирическая комедия Юрия Тынянова, значимая не менее, чем произведения Салтыкова-Щедрина и Гоголя. В 1934 году по «Поручику Киже» был снят фильм, написать музыку к которому, был приглашен вернувшийся (тогда еще не окончательно) в Советскую Россию Сергей Прокофьев, позже переделавший музыку к кинофильму в симфоническую сюиту. Специально для фестиваля «КлассиКамери» это произведение аранжировано для небольшого ансамбля. В дополнение, пройдет беседа о киномузыке Прокофьева и ее отличии от его симфонических произведений

«Театрон Исротель Эйлат», 17:00

«Любовные письма в музыке»

Оркестр «Симфонет Раанана»

Омер Меир Вельбер – дирижер

Таль Самнон – фортепиано

Танцовщица Джорджия Леонарди (Италия)

Танцор Эрез Милтон (Израиль/США)

Равель: Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор

Бетховен: Симфония № 7 си-бемоль мажор – вторая часть: Аллегро

Необычная связь между единственным концертом Равеля и знаменитыми балетными произведениями под управлением маэстро Омера Вельбера. К эффектной Джорджии Леонарди из Италии присоединится израильтянин Эрез Милтон, танцующий в лучших балетных группах США

«Театрон Исротель Эйлат», 20:30

«Тремоло»

Оркестр «Симфонет Раанана»

Дирижер – Давид Зеба

Уникальный вечер с ансамблем ударных инструментов «Тремоло» и Томером Яривом, разнообразный репертуар от классики до популярной музыки

«Театрон Исротель Эйлат», 22:30

«По дорогам песен»

Омер Меир Вельбер – фортепиано и аккордеон

Давид Зеба – фортепиано и вокал

Нитай Цори – скрипка

Ави Беньямин – терменвокс

Даниэла Скорка – вокал

Музыкальный руководитель и дирижер оркестра «Симфонет Раанана» вместе с коллегами-музыкантами исполняет любимую музыку в формате концерта «Без галстуков»

Суббота 20.01.2024

«Театрон Исротель Эйлат», 10:30

Тель-Авивский квартет саксофонистов

Произведения Баха, Пьера Валлона, Лигети и других

Кафе «Бульвар» отеле Royal Garden, 12:00

В темпе свинга

Даниэла Скорка – сопрано

Раз Арад – труба

Давид Зеба – фортепиано

«Театрон Исротель Эйлат», 15:00

Пианистка Ревиталь Хахамов – реситаль «Корни»

Ревиталь Хахамов – фортепиано. Европейский романтизм XIX века

В программе: сочинения Альбениса, Хачатуряна, Шопена и других

«Театрон Исротель Эйлат», 17:00

«Времена года».

Оркестр «Симфонет Раанана»

Омер Меир Вельбер – дирижер

Нитай Цори – скрипка

Яки Реувени – мандолина

Вивальди/Пьяццолла – «Времена года»

Дань уважения классическому произведению Вивальди «Времена года» от гиганта танго и милонги Астора Пьяццоллы

«Театрон Исротель Эйлат», 21:00

Гала-концерт

Оркестр «Симфонет Раанана»

Омер Меир Вельбер – дирижер

Давид Зеба – фортепиано и вокал

Ран Данкер – вокал

Гай Минтус – фортепиано

Томер Ярив – ударные

Нитай Цори – скрипка

Даниэла Скорка, сопрано

Программа фестиваля «КлассиКамери» в Эйлате https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicamerinew/classicameri/

Заказ билетов: https://www.isrotel.co.il/eventssale/classicameri2

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Текст подготовила Маша Хинич. Photos: Michael Pavia, Rami Zarnegar, Wilfried Hösl, Liran Mor, Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg, Onn Henner, Dana Ram. Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting