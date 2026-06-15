Вечер волшебной музыки в Ноф ха-Галиль

Верхнее фото — © Майя Ильтус

Оркестр «Симфонет Раанана» представляет 20 июня в Ноф ха-Галиль шедевры балетной музыки ХХ века, вдохновленные эстетикой знаменитых «Русских балетов» Дягилева. Концерт проходит совместно с Сетью культурных центров «Псифас».

Особая программа объединяет движение, музыку и визуальное искусство на одной сцене. Этот концерт — посвящение легендарному «Русскому балету» Дягилева, золотому веку искусства в России и Франции. Специально для этого вечера Егор Меньшиков создал оригинальную хореографию, отдающую дань уважения великому антрепренеру.

В концерте принимают участие:

Дирижер, ведущий и пианист — Гиль Шохат

Скрипка — Нитай Цори

Хореограф и танцор — Егор Меньшиков

Танцевальная компания GEM

Танцоры: Айелет Альфо (бывшая солистка группы «Камея»), Ноа Бери (бывшая солистка Национального балета Шотландии), Айяла Магриль (балет Мюнхена).

В программе:

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ»

Клод Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 из Сюиты для джаз-оркестра № 2

Игорь Стравинский. Фрагмент «Масленица» из балета «Петрушка»

Морис Равель. «Дафнис и Хлоя», оркестровая сюита № 2

Арам Хачатурян. Любовная сцена из балета «Спартак»

Морис Равель. Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор

Организованные Дягилевым «Русские сезоны» стали неотъемлемой частью европейской культуры начала ХХ века и неоценимым вкладом в развитие балетного искусства. Сочетание юридического образования и интереса к музыке развило в Сергее Дягилеве блестящие организаторские способности и умение разглядеть талант даже в начинающем исполнителе.

Начало «Сезонов» было положено в 1906 году, когда Дягилев привез в Париж выставку русских художников. В 1907 году в Гранд-Опера состоялась серия «Исторических русских концертов». Собственно балетные и оперные «Русские сезоны» начались в Париже в 1908–1909 годах с оперы «Борис Годунов» и постановок Михаила Фокина: «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Сильфиды», «Клеопатра». С 1910 года «Русские сезоны» проходили преимущественно как балетные, представив миру «Шехеразаду» и «Жар-птицу». В 1911 году Дягилев принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 году и получила название «Русский балет Дягилева».

Гиль Шохат — композитор, пианист и дирижер

Три десятилетия музыкальной деятельности, более 3500 концертов по всему миру, 250 произведений (включая 9 симфоний, 15 концертов и три оперы), постановка сотен оригинальных шоу на стыке классики, джаза и этнической музыки — все это делает Гиля Шохата одной из самых заметных фигур в музыкальном мире Израиля.

Престижный журнал Forbes назвал Гиля Шохата ключевой фигурой в израильской культуре. Правительство Франции удостоило его рыцарского титула за вклад в развитие классической музыки, а ведущие израильские СМИ неоднократно включали его в рейтинги самых влиятельных деятелей искусства.

Гиль Шохат родился в Рамат-Гане в 1973 году, начал играть на фортепиано в возрасте 5 лет. Еще до окончания военной службы он получил две академические степени в Музыкальной академии Тель-Авивского университета, после чего продолжил обучение в докторантуре в Национальной академии музыки Санта-Чечилия в Италии и в Кембриджском университете в Англии.

Как композитор, Шохат сделал язык музыкального модернизма доступным для широкой публики. Его произведения завоевали признание, в том числе благодаря многочисленным постановкам его опер, симфоний и ораторий. Итальянское издательство Ricordi публикует его сочинения по всему миру, а Гарвардский университет управляет его полным архивом.

Его произведения исполнялись на крупнейших мировых фестивалях, среди которых Лондонский фестиваль, Венецианская биеннале, Карнеги-холл в Нью-Йорке и Фестиваль Запретного города в Пекине. В Израиле его музыка звучит на главных сценах страны, включая Израильский филармонический оркестр и Израильскую оперу.

В настоящее время Шохат является руководителем музыкального ансамбля «Полифония», а также руководит крупными музыкальными циклами в концертных залах по всей стране. За пределами Израиля Шохат выступает приглашенным дирижером на фестивалях в Италии, Китае и США, а также ведет просветительские циклы лекций для широкой публики. Среди его многочисленных наград — Театральная премия за оперу «Альфа и Омега», премия «Композитор года в театре» и премия Премьер-министра для композиторов.

Егор Меньшиков и танцевальная компания GEM

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Начал балетное образование в академии балета в Уфе, после чего переехал в Санкт-Петербург и с отличием окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Танцевал в качестве ведущего солиста в ведущих мировых труппах, включая Санкт-Петербургский театр балета имени Якобсона, Польский национальный балет, Хорватский национальный театр (HNK) и Цюрихский балет под руководством Кристиана Шпука. Он исполнил большинство ведущих партий классического репертуара, а также работал со знаменитыми современными хореографами — Уильямом Форсайтом, Соль Леон, Полом Лайтфутом и Морисом Бежаром.

В 2010 году Меньшиков принял участие в престижном гала-концерте «Звезды XXI века» в Париже. В 2014 году хореограф переехал в Израиль, где его первая же постановка — дуэт «Рассвет» — была удостоена специального приза Национальной танцевальной ассоциации. Среди его израильских работ — участие в фестивале «Поднятие занавеса», показ спектакля «Ashes to Ashes» на фестивале в Ханчжоу в Китае, а также создание для труппы Иерусалимского балета полнометражных хореографических полотен «Скрипач на крыше» и «Он шел по полям». Егор является лауреатом премии ASSITEJ в области хореографии за спектакль «Дочь мельника и Лебединое озеро» (2023–2024).

В 2018 году вместе со своей супругой, балериной Тхелет Хар-Ям, он основал танцевальную компанию GEM, базирующуюся в центре «Тео» в Герцлии. Коллектив состоит из восьми танцовщиков, с успехом выступает в Израиле и за рубежом, получая признание публики и критиков. Танцевальная компания GEM представляла Израиль на международном гала-вечере The Lockdown University и принимала участие во многих престижных фестивалях, включая Международный балетный фестиваль в Китае, Skopje Dance Fest в Македонии и TLV Dance в Тель-Авиве.

Нитай Цори — скрипка

Один из самых заметных скрипачей Израиля. Нитай Цори регулярно выступает в качестве солиста с ведущими оркестрами, участвует в масштабных камерных проектах и является авторитетным исполнителем как барочной, так и современной музыки. Большое количество произведений израильских композиторов написано специально для него. В настоящее время занимает пост первой скрипки (концертмейстера) в оркестре «Симфонет Раанана».

Выходец из музыкальной семьи, Нитай Цори начал обучение у своего отца, Цви Цори. С отличием окончил магистратуру в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве и стажировался в Консерватории Сан-Франциско у профессора Исидора Тинкельмана. На протяжении многих лет он удостаивался стипендий Американо-Израильского культурного фонда и завоевывал престижные награды за сольное и камерное исполнительство.

В качестве солиста выступал с Иерусалимским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Ришон-ле-Циона, барочным коллективом «Барокада» и другими труппами под руководством выдающихся дирижеров. Участник международных фестивалей в Танглвуде, Дрездене, Штутгарте, Варшаве, а также Фестиваля Израиля.

Нитай Цори возглавлял группы «Музыка Нова» и «Ансамбль XXI века». Вместе со своим братом, виолончелистом Хиллелем Цори, и пианисткой Михаль Таль основал «Клуб израильской камерной музыки», удостоенный премии имени Партоша. Преподает по классу скрипки в Школе музыки имени Бухмана-Меты в Тель-Авиве, руководит молодежными ансамблями в Музыкальном центре Мишкенот Шаананим и в Молодежном филармоническом оркестре.

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Суббота, 20.06.2026

Начало концерта: 21:00

Ноф-ха-Галиль, Дворец культуры Беркович, проспект Маале Ицхак 4

Субсидированные билеты по особой цене — 50 ₪

Заказ билетов: https://psefas-matnasim.smarticket.co.il/event/551

Дополнительная информация по телефону: 04-646-7468

Фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана» (© Дан Лев, © Дана Рам, © Дан Поргес, © Алон Сегаль, © Амит Гошер, © Майя Ильтус, © Саша Закс, © Ави Луски, © Ashes).

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting