40 лет фестивалю «Голос музыки» в Верхней Галилее

Фестиваль «Голос музыки» в Верхней Галилее: 7–13 декабря 2025 года, кибуц Кфар-Блюм

В прошлом году из-за войны на севере фестиваль был перенесён в Тель-Авив, но в этом году он возвращается в Кфар Блюм и в галилейские пейзажи, с которыми он так тесно связан. В фестивале примут участие более ста музыкантов и певцов, а сама программа сочетает в себе дань славному прошлому фестиваля и взгляд в будущее.

«Вокруг нас царит хаос, и тот факт, что уникальный израильско культурный проект в Галилее вступает в свой сороковой год, — это, несомненно, повод для радости, гордости и богатой, разнообразной музыкальной встречи», — говорит Офра Ицхаки, художественный руководитель фестиваля.

«Как всегда, отличительные черты фестиваля, сопровождающие его уже сорок лет, это неформальная атмосфера, прекрасные исполнения, встречи зрителей и исполнителей, открытые репетиции, пасторальная обстановка и лучшие музыканты, которые на неделю собираются вместе и готовят на месте уникальные, одноразовые камерные программы».

Фестиваль откроется реконструкцией концерта – открытия первого фестиваля 1985 года — в исполнении нынешних участниц и участников фестиваля и при участии молодого грузинского струнного квартета «Вердели».

Программа, которую составила основательница фестиваля Идит Цви сорок лет назад, включает части из «Искусства фуги» Баха, любимый фортепианный квинтет Дворжака, дивертисмент «День рождения» Гайдна (с тех пор исполняемый в честь каждого десятилетнего юбилея фестиваля) и одно из классических произведений израильской камерной музыки — струнный квартет «Летние струны» Цви Авни.

Особые гости фестиваля, приглашённые по случаю его 40-летия, — композитор Цви Авни, лауреат Премии Израиля и ключевая фигура фестиваля на протяжении многих лет; радиоведущий Давид Вицтум, освещавший многие из первых фестивальных событий; и Идит Цви, основательница фестиваля. Вицтум проведёт музыкальные встречи с Авни и Цви, в ходе которых будут показаны видеоматериалы из архивов фестиваля, запечатлевшие его первые годы.

В этом году фестиваль отметит 80-летие лауреата Премии Израиля в области израильской песни Нурит Хирш специальным концертом, посвящённым лауреатам Премии Израиля в еврейской песне.

В программу войдут лучшие песни великих авторов и исполнителей, удостоенных этой престижной награды: Нурит Хирш, Наоми Шемер, Эхуда Маноара, Йорама Гаона, Дуби Зельцера и других.

Как и всегда, фестиваль уделяет особое внимание великим классическим произведениям камерной музыки — первой фортепианной квартете и первой секстете Брамса, фортепианной квартете соль минор и гобойной квартете Моцарта, восьмому струнному квартету Шостаковича, септету Бетховена и другим.

Рядом с ними прозвучат свежие и новые произведения, включая четыре премьерные композиции, заказанные Институтом израильской музыки специально к 40-летию фестиваля. Эти произведения созданы четырьмя молодыми и многообещающими израильскими композиторами — Батья Френклах, Ницан Варди, Ади Ивги и Даниэлем Аели.

Как и крупнейшие музыкальные фестивали мира в 2025 году фестиваль «Голос музыки» в Верхней Галилее отметит в кибуце Кфар Блюм столетие со дня рождения двух важнейших композиторов ХХ века — Лучано Берио и Пьера Булеза.

Столетие Берио будет отмечено специальной музыкальной встречей: скрипачка Яэль Барольски исполнит его «Секвенцу» для скрипки; также будут показаны фрагменты фильма «Лучано Берио — маэстро нашего времени». Камерное произведение Булеза Dérive прозвучит в рамках особой французской камерной программы — «От Куперена до Жака Бреля». В этом необычном сочетании прозвучат и произведения французского барокко, и «Лунный свет» Дебюсси, и «Летние ночи» Берлиоза, а также песня Жака Бреля Ne me quitte pas — известная нам по исполнению Йоси Баная — в новой камерной аранжировке, заказанной специально для этого вечера.

В этом году фестиваль приготовил подарок и любителям барокко: прозвучат фрагменты из захватывающей сюиты Куперена Les Nations, а также целый концерт, посвящённый музыке Баха. В программе — знаменитая оркестровая увертюра для флейты и струнных, клавесинный концерт фа-минор, избранные арии из «Страстей по Матфею» и «Величания», а также соната для скрипки и клавира ми-мажор в исполнении скрипача Рои Шилоха и пианистки Офры Ицхаки.

Впервые в Израиль приедет молодой струнный квартет «Вардели» из Грузии, начавший путь в Национальной академии в Тбилиси. Они исполнят программу, связывающую Шостаковича с «Миниатюрами на грузинские народные песни» и проникновенной элегией для струнных израильского/грузинского композитора Йосефа Барданышвили.

Как всегда, фестиваль продолжит сотрудничать с культурными коллективами Верхней Галилеи: Хор Верхней Галилеи выступит в Доме культуры ктбуца Кфар Блюм в большом праздничном концерте. Будут исполнены фрагменты из оратории Генделя Мессия и мессы Гайдна Время войны. Вместе с ними выступят камерный хор Тевон, Израильский камерный ансамбль и солисты.

В этом году фестиваль также представит уникальное однократное сотрудничество с «ЗУМО» — мобильным, основанным на участии местного сообщества музейным проектом, который в декабре будет гостить в кибуце Кфар Гилади. Гости фестиваля смогут увидеть лучшие работы современной израильской арт-сцены и услышать, как участники фестиваля играют на необычных площадках, связанных с кибуцной историей: в старой прачечной, коровнике и цехе по производству очков. Мероприятие подходит для детей и всей семьи.

Ещё одно семейное событие — детский концерт с участием музыкантов фестиваля, который познакомит юных слушателей с миром деревянных духовых инструментов.

По традиции на протяжении всей фестивальной недели будут проходить открытые репетиции: слушатели смогут наблюдать за рождением музыки в дружеской, неформальной атмосфере, бесплатно.

Подробности и заказ билетов: www.kol-hamusica.org.il