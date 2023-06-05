Фестиваль «Коль ха-Музика» в Верхней Галилее – «Сон в летнюю ночь»

38-й фестиваль «Звуки музыки» в Верхней Галилее пройдет в этом году под названием «Сон в летнюю ночь» – фестиваль, наполненный волшебством, легкостью и романтикой летних ночей в Галилее. Фестиваль будет проходить в течение недели в особой деревенской пасторальной атмосфере, на протяжении которой будут звучать чарующие произведения Мендельсона и Моцарта, а также лучшие образцы израильского и мирового музыкального репертуара, пронизанных мечтательным настроением летних ночей. 2-8 июля 2023 года в Кфар-Блюм.

Фестиваль «Звуки музыки» в Кфар-Блюм пройдет в этом году со 2 по 8 июля под названием «Сон в летнюю ночь», наполненный волшебством, легкостью и романтикой летних ночей в Галилее. В этом году впервые в нем примет участие квартет «Chaos» – The Chaos String Quartet из Вены, один из самых ярких коллективов последних лет на европейской камерной сцене.

Традиционно фестиваль «Звуки музыки» собирает лучших музыкантов из Израиля и со всего мира. В этом году среди них скрипачи Рои Шилоах и Нааман Слухин, скрипачка Шира Миуни и виолончелист Амир Эльдан. Певица Нур Дарвиш исполнит на фестивале песни на арабском, иврите и французском языках, среди них – песни Берлиоза в сопровождении камерного ансамбля, «Последняя песня» Хавы Эльберштейна и «Мы и Луна – соседи» ливанской певицы Файруз.

После двух десятилетий международной карьеры из Парижа в Израиль вернулась исполнительница музыки на классической гитаре Лиат Коэн, она примет участие в фестивале «Сон в летнюю ночь» вместе с несколькими различными музыкальными составами – ансамблями классической и латиноамериканской музыки.

Известный гитарист и певец Шломо Ядов вместе с джазовой пианисткой Анат Форт и другими музыкантами-участниками фестиваля, подготовили специальную програму с известными джазовыми темами в новых оригинальных аранжировках.

Актер Дрор Керен примет участие в концерте «Сны о родине», в котором будет звучать израильская музыка первых лет существования государства -вместе с фрагментами текстов из писем и дневников композиторов.

Накануне официального открытия фестиваля будет показан спектакль, посвященный легендарному израильскому актеру и певцу Йоси Банаю. В спектакле принимает участие актриса Ривка Михаэли, которую связывали с Йоси Банаем много лет совместной профессиональной деятельности на сцене и близкой личной дружбы. В этом спектакле будет звучать хорошо знакомая израильскому зрителю музыка, наряду с новыми произведениями, а также фрагменты редких видеозаписей и скетчей Йоси Баная, давно ставших израильской классикой.

Организаторы фестиваля подготовили для его гостей также специальную программу концертов и мероприятий за пределами деревни Кфар Блюм, среди которых – «Кабалат Шабат», концерт хора духовной семинарии «Домус Галилея», который пройдет в зале с витражными окнами с изумительным видом на озеро Кинерет. Зрители смогут не только послушать хор Верхней Галилеи с песнями на иврите, но также совершить экскурсию по этому уникальному месту в сопровождении священников, которые живут и учатся здесь.

Еще одно мероприятие, организованное за пределами фестивального комплекса в Кфар-Блюме, — это дегустация для гостей фестиваля «Звуки музыки» в помещении общественного клуба поселка Аелет ха-Шахар. И, конечно, дегустация будет проходить в сопровождении прекрасной музыки, шедевров мировой классики – трио Моцарта и Бартока, а также два квартета: ноктюрн из сюиты «Летняя ночь» Итая Соболя и знаменитая баркаролла «Июнь» из «Времен года» Петра Чайковского.

Помимо музыки, на этом концерте зрителей ожидает встреча с хореографическим искусством и кинематографом Верхней Галилеи: выступление танцовщиц Клор-центра в совпровождении струнного трио музыкантов-участников фестиваля с новой хореографической постановкой на фрагменты произведений Баха.

Фестиваль не забыл также о самых юных зрителях, и предлагает им бессмертное произведение Сен-Санса «Карнавал животных» (для детей от 3 до 9 лет) в исполнении Израильского Камерного Оркестра под управлением Нитая Раха и Театра «Маленький». Это веселое и одновременно обучающее и очень увлекательное представление для всей семьи с участием более тридцати музыкантов и актеров. Кроме того, на фестивале выступит перкуссионист Амир Лави со своей программой «Тофали», также предназначенной для всей семьи. Музыкант знакомит и маленьких, и взрослых зрителей с удивительным миром ударных инструментов в разных культурах мира.

Уникальность фестиваля «Звуки музыки» в Верхней Галилее заключается в том, что все репетиции и подготовка музыкантов к концертам открыты для широкого посещения. Таким образом зрители являются свидетелями творческого процесса, взаимоотношений между музыкантами, рождением цельного произведения в ходе репетиций, которые начнутся с воскресенья, 2 июля и продолжатся в течение всей недели. Во время репетиций зрители смогут неформально познакомиться с музыкантами и задать им интересующие вопросы. В этом году впервые в рамках фестиваля на лужайках кибуца также пройдут два открытых для публики ночных концерта.

Фестиваль «Звуки музыки» в Верхней Галилее, 2–8 июля, Кфар-Блюм

Цена билетов – от 40 до 140 шекелей. Ссылка для информации и покупки билетов – www.kol–hamusica.org.il

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Текст и фото – по материалам пресс-релиза