Фестиваль «Голос музыки в Верхней Галилее» – в гостях у Тель-Авива

Текст и фотографии – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – פסטיבל קול המוסיקה- קרדיט פושקו

Фестиваль «Голос музыки», 38 лет проходивший в кибуце Кфар-Блюм, в этом году впервые состоится в Тель-Авиве – Яффо.

Из-за войны и обострения ситуации на севере провести фестиваль в Верхней Галилее в этом году не удалось. Региональный совет Верхней Галилеи обратился к мэру Тель-Авива – Яффо Рону Хулдаи с просьбой принять фестиваль, и тот ответил, что готов сотрудничать с фестивалем и оказать ему полную поддержку. В этом году, впервые с момента своего создания, фестиваль пройдет за пределами Верхней Галилеи, в Муниципальном музыкальном центре Тель-Авива – Яффо, в самом сердце сада Гронинген.

В этом году программа фестиваля приблизит к нам Галилею; в ней отразятся события прошедшего года и чувства, которые мы все испытываем – через произведения, через состав исполнителей

и ансамблей, через музыкальные диалоги, где бок о бок будут существовать произведения, принадлежащие разным уголкам света и разным мирам.

Фестиваль откроется праздничным концертом «Белые дни». Его программа отсылает нас к долгим и трудным дням, которые мы все переживаем, и включает в себя струнное трио «Зима» молодого композитора Ури Бар-Ора, который пал в бою в секторе Газа в мае этого года. Мультикультурный детский хор «Колна Яффо» из Муниципального музыкального центра и Арабского еврейского центра выступит в концерте «Быть может, это любовь» с вокальными миниатюрами Генделя и Моцарта наряду с израильскими песнями и арабской классикой. Хор Верхней Галилеи, многие участники которого были эвакуированы, выступит в специальном концерте, в котором будет исполнена мировая премьера произведения Эяля Бата «Онег Шаббат»,

и многое другое.

В лучших традициях фестиваля, в этом году снова пройдут разнообразные мероприятия и открытые для публики репетиции, которые сблизят исполнителей и слушателей.

Галилея также будет присутствовать на фестивале за пределами концертного зала – в фойе Музыкального центра Яффо будет представлена ​​выставка галилейских художников. По всему центру будут установлены прилавки, торгующие продуктами, изделиями ручной работы и местной продукцией из Верхней Галилеи.

Музыкальный центр Тель-Авив-Яффо, 19-21 декабря 2024 г.

Фестиваль «Голос музыки» в Верхней Галилее пройдет в этом году 19-21 декабря в Музыкальном центре Тель-Авив-Яффо, ул. Шеарит Исраэль, 10

После года непрекращающейся войны и особенно с обострением ситуации на севере страны обострилось и понимание того, что в этом году фестиваль не сможет состояться в Верхней Галилее. Руководство фестиваля искало для него подходящее место; на обращение регионального совета Верхней Галилеи к мэру Тель-Авива Хулдаи был получен положительный ответ с обещанием полной и всесторонней поддержки и сотрудничества. Так в этом году, впервые с момента его создания 38 лет назад, фестиваль пройдет за пределами Верхней Галилеи, в Тель-Авиве, в Музыкальном центре Тель-Авива – Яффо.

«После 38 лет, в течение которых фестиваль проводился в Верхней Галилее, в кибуце Кфар-Блюм, решение о проведении его за пределами Галилеи далось непросто. Есть ли смысл проводить фестиваль в Верхней Галилее, когда во всем регионе уже больше года идет война?» – говорит художественный руководитель фестиваля Офра Ицхаки, и продолжает: «Мы решили, что наш долг — провести фестиваль, являющийся одним из самых важных и старейших культурных событий в Израиле, мы не должны допустить, чтобы он исчез со сцены… Именно тогда, когда гремят пушки, стоит приумножать в мире красоту и культуру, потому что культура дает пространство для дискурса, для дыхания, простор для мысли – всего того, что забывается в такие времена, но делает жизнь стоящей, и самое главное –проводя фестиваля Галилеи в Тель-Авиве – Яффо, мы сможем приблизить ситуацию на севере к центру страны и посредством эстетико-культурного опыта сможем стимулировать мышление и идентификацию».

Мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи: «С началом войны город Тель-Авив – Яффо стал домом для тысяч эвакуированных из окрестностей и из населенных пунктов линии конфликта на севере, которые нашли здесь всеобъемлющий комплект муниципальных услуг в области образования, социального обеспечения и общества. Для нас они не гости, мы видим в них жителей города во всех смыслах, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока они не смогут вернуться с миром в свои дома. Еще один эвакуированный, которого принимают здесь с распростертыми объятиями, – это фестиваль «Голос музыки в Верхней Галилее». Я поздравляю организаторов этого давнего и прекрасного мероприятия, приветствую их настойчивость и решимость поддерживать традиции даже в эти трудные дни продолжающейся войны и эскалации на севере. Галилейский фестиваль наполнит Тель-Авив – Яффо звуками и ароматами, которые дадут выражение жизненному опыту жителей севера в этот трудный год, вызовут сочувствие и размышления, а также принесут утешение и успокоение».

События фестиваля и его программа станут своего рода презентацией Галилеи, отражением событий прожитого года и чувств всех нас – посредством произведениий, которые будут исполнены, ансамблей, которые примут в нем участие, и в музыкальных диалогах, которые станут местом встреч и общения, сценой для произведений из разных миров и мест.

Праздничный концерт, которым открывается фестиваль – «Белые дни» – отсылает нас к долгим и трудным дням, которые все мы – и особенно жители севера и юга – переживаем уже больше года. Среди произведений в программе – песня «Лейтесь, мои слезы» композитора эпохи Возрождения Джона Дауленда, в которой поэт оплакивает вкус к жизни, утраченный во время изгнания из дома, в исполнении меццо-сопрано Роны Шриры в сопровождении квинтета арфы и струнных;

«Пейзажи» современного японского композитора Тосио Хосокавы послужат абстрактным полотном звуков, во время исполнения которого будет демонстрироваться видеоработа ее создателя Нины Зив, из кибуца Саса, изображающая пейзажи Галилеи и их изменения за последний год.

Во второй половине концерта прозвучит струнное трио «Зима» покойного молодого композитора Ури Бар-Ора, погибшего в бою в секторе Газа в мае. В день концерта Ури должен был отпраздновать свой 22-й день рождения. На концерте будет присутствовать его семья, проживающая в Мидрешет Бен-Гурион. Концерт завершится Большим струнным квинтетом Шуберта с двумя виолончелями, что также по духу подходит для этих дней.

Также на фестивале состоится особое событие — марафон трио и квартетов, объединяющий самые известные камерные произведения классического и романтического периодов с трио и квартетами молодых израильских композиторов. Мероприятие является результатом инициативы фестиваля «Голоса музыки в Верхней Галилее» и Израильского музыкального института, которые объединили свои усилия вскоре после 7 октября и заказали пять коротких произведений молодым композиторам из всех слоев израильского общества — тем, кто родился в Мадждаль-Шамсе и Хайфе, Тель-Авиве – Яффо, чтобы привнести дух молодого творчества в окружающий мрак. В произведениях им было предложено, с одной стороны, обратиться к традиции классической камерной музыки, а с другой стороны, выразить свои глубокие чувства за последний год. В концерте прозвучат их произведения, а также музыка Моцарта, Шумана, Брамса и Мендельсона.

Во времена войн и экстремизма устроителям фестиваля было важно предоставить сцену для музыкального диалога, представляя бок о бок произведения из разных миров и мест. В рамках этих мероприятий виртуоз исполнения на уде, композитор Виссам Джебран и художественный руководитель фестиваля Офра Ицхаки встретятся на одной сцене в концерте – диалоге между арабской и западной музыкой, между традиционной арабской музыкой и Бахом, между еврейскими песнями в новых аранжировках и оригинальными произведениями, которые находятся между двумя мирами.

На одной сцене в музыкальном диалоге выступят также давний дуэт Веры Вайдман (скрипка) и Эммануэля Красовского (фортепиано), а также молодежь из Центра исполнительских искусств «Клор» в Кфар-Блюме и консерватории «Эшколь» в Западном Негеве. Дуэт Вайдман – Красовский исполнит произведения Моцарта и Бетховена, а молодежь, частично эвакуированная из своих домов, исполнит израильские произведения и песни в оригинальных аранжировках.

Еще одно событие, посвященное диалогу и сосуществованию, которое состоится в рамках фестиваля, это выступление мультикультурного детского хора «Колна Яффо» Муниципального музыкального центра и Арабского еврейского центра, в концерте «Быть может, это любовь». В концерте прозвучат вокальные миниатюры Генделя и Моцарта наряду с израильскими песнями и арабской классикой. Еще один концерт в жанре диалога в особом формате состоится в клубе «Яффо Тасса» рядом с Музыкальным центром Яффо. Здесь, в иной, чем в концертном зале атмосфере, молодой ансамбль «Finale» исполнит избранные классические произведения для струнного трио, а рядом с ними выступят мастер исполнения на электрогитаре Ярон Дойч в двух современных произведениях Клауса Ланга (Австрия) и Хиггинса Дюфура (Франция). Вместе они представят пышное полотно классических и современных звуков.

На концерте в субботу вечером на фестивале в Тель-Авиве-Яффо выступит хор Верхней Галилеи, который уже несколько десятилетий является неотъемлемой частью фестиваля. Хор, в состав которого который входили более тридцати певцов, мужчин и женщин из кибуцев Регионального совета Верхней Галилеи, вскоре после 7 октября вернулся и собирается каждую неделю, чтобы петь, хотя многие из его участников были эвакуированы. На специальном концерте в живописной церкви Эммануэль они дадут мировую премьеру произведения Эяля Бата «Онег Шаббат», а также исполнят религиозные произведения Мендельсона и Моцарта, израильские песни и американские госпел-мелодии.

По лучшей традиции на фестивале, в этом году мы снова проведем разнообразные открытые для публики мероприятия, которые сближают исполнителей и слушателей: открытые репетиции накануне концертов (их даты будут объявлены позже), где публика сможет в неформальной атмосфере познакомиться с музыкантами, задать вопросы и увидеть музыку в процессе ее становления.

В рамках фестиваля пройдут мероприятия «Творчество в фокусе» — встреча со зрителями, на которой художественный руководитель д-р Офра Ицхаки расскажет о произведениях, которые будут исполнены на концертах, которые также открыты для широкой публики бесплатно, а Галилея будет присутствовать на фестивале и за пределами концертного зала — в фойе Музыкального центра в Яффо будет организована выставка художников Галилеи, а также будут показаны свидетельства эвакуированных жителей Галилеи. По всему зданию будут установлены киоски с продуктами, изделиями ручной работы и едой из Верхней Галилеи.

Музыкальный центр Тель-Авив-Яффо, 19-21.12.24, парк Гронинген,

Шеарит Исраэль 10

Все подробности, цены, льготы для жителей Верхней Галилеи, для владельцев карточек Digital на сайте фестиваля:

www.kol-hamusica.org.il и на сайте муниципалитета Тель-Авив-Яффо