«48 часов: Танец» – тринадцатое издание проекта. Тель-Авив, 28 и 29 июля

Фото – © Ascaf

«Проект 48» – это марафон искусств, с акцентом на балет и танец. Это проект возник как содружество, как объединение творческих личностей – хореографов, драматургов, художников видео-арта, писателей и танцоров. Проект проходит под художественным руководством Даны Рутенберг и его итоги можно будет увидеть в студии «Варда» Центра Сюзанн Далаль в Тель-Авиве 28 и 29 июля.

«Проект 48» длится двое суток. Отсюда и название – «Проект 48». Проект начинается с «игры», с жеребьевки – лотереи, которая определяет состав пяти творческих ансамблей, которые будут работать вместе. Всем группам предлагается ответить на общую ссылку (видео, на которое их просят сослаться, процитировать или почерпнуть вдохновение), а затем они начинают творческий процесс продолжительностью всего 24 часа, в течение которого пять оригинальных работ будут представлены в одноразовом живом исполнении.

28 и 29 июля в зале «Варда» Центра Сюзан Далаль в Тель-Авиве пройдёт тринадцатый выпуск проекта «48 часов: Танец» – балетного марафона, в рамках которого хореографы, танцоры и художники других направлений работают в рандомально сформированных командах над созданием сценических работ в сжатые сроки – два раза по 24 часа.

Проект, которым руководит Дана Рутенберг, существует более десятилетия. Его структура остаётся постоянной: участники распределяются на группы, бросая жребий: каждая команда состоит из хореографа, видеохудожника (или драматурга, композитора и т. д.) и нескольких танцоров. Всем командам предлагается единый референс – визуальный или текстовый исходный материал, который становится изначальной платформой для создания хореографического произведения продолжительностью до десяти минут. Временные рамки на разработку и репетиции каждой работы ограничены 24 часами.

В этом году проект проводится в два этапа. В каждом из них будет представлено пять новых работ. После завершения первого показа происходит повторная жеребьёвка, на основе которой формируются новые команды, и начинается следующий 24-часовой цикл. Таким образом, в течение двух дней будет создано и показано десять независимых сценических миниатюр, разработанных с нуля за ограниченное время.

Процесс работы проходит на базе факультета искусств Семинара ха-Кибуцим, предоставившего свои помещения для репетиций. Все этапы творческого процесса, включая первые обсуждения, отбор движений и взаимодействие участников, транслируются в прямом эфире в Instagram. Трансляция начинается 27 июля в 18:00 и продолжается вплоть до завершения второго показа. Видео остаётся доступным для просмотра в течение двух суток после публикации. Это позволяет отслеживать ход репетиций и структуру рабочего процесса, включая пробы, отбор решений и финальную отработку.

Каждому показу предшествует краткая выставка фотографий, сделанных за последние сутки. Автором снимков является Авраам Аскаф, документирующий репетиции на протяжении всего проекта.

«48 часов: Танец» реализуется в партнёрстве с программой «Бат-Шева принимает гостей» – инициативой, направленной на предоставление пространства для независимых работ в области танца и других исполнительских форм. Кураторская поддержка – Лиор Авицур и Хилель Коган.

Расписание показов:

– 28 июля в 20:00

– 29 июля в 21:00

Место проведения: Зал «Варда», Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

Прямая трансляция: с 27 июля с 18:00 по Instagram https://www.instagram.com/drdgdance/

Стоимость билета: 90 шекелей

Сайт для заказа билетов и получения дополнительной информации:

https://batsheva.co.il/en/repertory/project-48-dance-13th-edition/

Ссылки на страницы проекта:

– Facebook Даны Рутенберг https://www.facebook.com/danaruttenberg/

– Официальный сайт проекта DRDG https://www.drdg.co.il/

Все фото – © Ascaf