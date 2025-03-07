Я не знаю, что Юлиан Рахлин подмешивает в кофе своим музыкантам…..

Впечатления – © Ольга Гольдин. Фото – JULIAN_RACHLIN by Julia_Wesely

Я не знаю, что Юлиан Рахлин подмешивает в кофе музыкантам своего оркестра.

Но минувшим вечером это было что-то невообразимое! Такая слитность, такой накал, такой невероятный эмоциональный драйв! Я уже 4 раза бывала на их концертах, и вчера это была вершина!

Сначала целительным бальзамом пролилась нам на душу увертюра к “Сороке-воровке” Россини. Такое скрипичное плетение кружев и лихое торжество духовых.

Потом Ниагарским водопадом обрушился 2-й концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром до минор. Пианист Денис Кожухин, которого я слышала впервые, играл со всей страстью и душой, оркестр неистовствовал. Флейта – нежная, филигранная, просто сводила с ума. Эта музыка, в который раз ни слушай её, каждый раз потрясает по новой.

После невероятных оваций был бис Дениса – “В церкви” из Детского альбома Чайковского, как погружение в совершенно иную субстанцию. Несколько секунд звенящей тишины после последнего истаявшего звука… и снова бешеные аплодисменты.

И во втором отделении хрустальный горный ручей – Брамс. Четвёртая симфония ми минор. Текущая и переливающаяся всеми оттенками мелодия. Как сказала в начале исполнения сидевшая рядом со мной подруга: “Словно шёлком гладит”. А дальше нарастающий драматизм и почти трагическая кульминация финала.

Ну и бис был козырный!

Пятый Венгерский танец Брамса.

Ах!!!

Люди, умоляю! Выключайте на концертах звук мобильных телефонов. Вчера вечером в очередной раз был позор. Да ещё на тишайшем Чайковском. Денис остановился и несколько минут ждал, пока (тут непечатное слово) разберутся с отключением звука.

А кроме этого очень неприятного эпизода – всё остальное было просто потрясающе. Праздник! И в антракте, и после концерта видно было, как зрители просто светятся, переполненные впечатлениями. Все обменивались восторженными репликами. И знакомые, и незнакомые.

В воскресенье, 9 марта эта же программа прозвучит в Ашдоде. Уже завидую тем, кто идёт!

А 10 марта в Петах-Тикве вместо 2-го фортепианного концерта Рахманинова прозвучит Скрипичный концерт Мендельсона в исполнении маэстро Юлиана Рахлина.

Ну и ещё один совершенно потрясающий концерт обещает быть 12 марта. О нём сделаю отдельный пост.

9 марта, воскресенье, Ашдод, Центр сценических искусств, 20:00

10 марта, понедельник, Петах-Тиква, Гейхал а-Тарбут, 20:00

Заказ билетов:

https://www.mishkan-ashdod.co.il/event.asp?event=5249

https://best.kassa.co.il/announce/81778