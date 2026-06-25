«Открытый бетон» театрального ансамбля «Паспорт»

Впечатления — Маша Хинич

Пару дней назад я начала писать о спектаклях фринджа по следам «Футбольной команды Винни Мандела» театра Рут Канер, и вот — еще один спектакль фриндж — иммерсивный, познавательный, прекрасный, к просмотру обязательный, от театрального ансамбля «Паспорт». Осталась одна дата — 26 июня — когда можно (и нужно) посмотреть спектакль «Открытый бетон».

Вслед за выставкой «Архетип: Архитектура Рама Карми», спектакль «Открытый бетон» предлагает уникальное сценическое прочтение наследия одного из самых влиятельных и одновременно самых спорных архитекторов Израиля. Через документальные ритуалы постановка снимает слой за слоем бетонную оболочку и раскрывает человеческие истории, вплетённые в эти здания. Это многослойный визуальный театральный опыт, приглашающий зрителя заново взглянуть на личное и общественное пространство, в котором мы живём.

Далее — фрагментарный перевод, найденного в сети — и так оно и есть…

«Открытый бетон» ансамбля «Паспорт» — увлекательная попытка разгадать самого Рама Карми, израильскую архитектуру, эпоху и людей, действовавших в ней.

Рам Карми был намного больше, чем успешным архитектором. Он был одной из фигур, фактически сформировавших современный израильский ландшафт — не только физически, но и в идейном и культурном смысле. На протяжении десятилетий творчества он проектировал здания, ставшие неотъемлемой частью силуэта городов и коллективной израильской памяти.

Среди его заметных проектов — здание Верховного суда в Иерусалиме, спроектированное вместе с сестрой Адой Карми-Меламед, расширения и планировка пространств в иерусалимском Кнессете; новая Центральная автостанция в Тель-Авиве — один из самых амбициозных и спорных проектов в Израиле, со временем ставший символом грандиозного городского видения наряду с городским хаосом; жилые районы в Беэр-Шеве и других городах, где он пытался создать местный израильский язык, а не подражание европейским или американским моделям.

Карми верил, что архитектура — это не просто функциональная услуга, а культурное высказывание. Поэтому его здания всегда вызывали сильную эмоциональную реакцию — будь то восхищение или сопротивление.

Его творчество тесно связано с израильским брутализмом, с тем самым открытым бетоном, который стал почти символом целого поколения молодого государства. Но у Карми бетон никогда не был просто строительным материалом — это был целый язык мощи, драмы и присутствия.

При этом за грандиозными зданиями скрывался сложный человек с бурным внутренним миром. Через постройки Карми можно прочитать историю Израиля.

Спектакль «Открытый бетон» перерабатывает материал, который мог бы превратиться в интеллектуальную лекцию о модернистской архитектуре, и превращает его в полноценный человеческий опыт — жизнь, боль, страсть, контроль, творчество и даже фантазию. Это спектакль о зданиях, но гораздо больше — это спектакль о людях, которые строили себя через эти здания.

С самого первого момента создаётся ощущение, что зритель не пришёл смотреть представление, а входит в пространство сознания. Переход между залами выставки, хождение по коридорам, движение между чертежами, моделями и фотографиями создают ощущение, что граница между выставкой и спектаклем полностью размывается. Зритель не наблюдает со стороны, а движется внутри самой

Рам Карми представлен здесь как почти мифологическая личность.. Фантазии, творчество, видение и стремление сформировать целый мир — всё это опирается на сильный характер Карми.

Спектакль исследует, как его воля и мощь влиялм на его отношения с окружением и с самыми близкими людьми, а проекты Карми представлены как прямое продолжение его личности. В них есть стремление к порядку, контролю, мощи, но также огромное желание прикоснуться к вечности.

Через брутальный язык открытого бетона возникает образ целого израильского поколения — поколения, которое хотело изобрести новую реальность, построить государство и создать местную современную культуру.

Между костюмами, светом, музыкой и движением актёров и содержанием выставки существует прекрасное сотрудничество — как эстетическое, так и концептуальное. Каждая визуальная деталь кажется точной. Цвета одежды сочетаются с оттенками бетона и чертежей.

Игра ансамбля «Паспорт» — один из самых сильных элементов спектакля. Это настоящая ансамблевая работа в глубоком смысле слова. Здесь нет попытки создать одну звёздную фигуру — есть ткань голосов, движений и присутствий, работающих в гармонии.

По мере развития спектакля становится понятно, что речь идёт о гораздо большем, чем об одном человеке. Через образ Карми разворачивается более широкая история об израильскости, о поколении культурных основателей и о вере в то, что общество можно формировать с помощью планирования, видения и бетона.

Постройки Карми всегда были спорными. Кто-то видел в них произведения искусства, а кто-то — холодные и отчуждающие сооружения. «Открытый бетон» не пытается решить этот спор, а использует его, чтобы исследовать само израильское общество — молодую, амбициозную, иногда жёсткую страну, которая хотела быстро построить новую идентичность.

Самое прекрасное в спектакле «Открытый бетон» — это то, что он одновременно очень интеллектуален и очень эмоционален. Он говорит об архитектуре, культуре и истории страны, но никогда не забывает о самих людях.

В этом спектакле есть глубокая вера в силу творчества. Возможно, поэтому фраза «человек, который твёрдо стоит на ногах, может взлететь» становится почти девизом всего вечера. Карми представлен как человек, построивший себя из огромной внутренней силы, из абсолютной веры в себя и своё видение. Эта амбициозность породила знаковые здания, но также и сложные отношения.

«Открытый бетон» соединяет визуальное искусство, музыку, движение, текст и память в одно целое, превращающая архитектуру в живую историю.

Куратор выставки и драматург: Эран Нойман

Режиссура: Яэль Крамски

Сценическая адаптация и режиссура: Яэль Крамски

Спектакль проходит в рамках выставки «Архетип: архитектура Рама Карми».

Участники: Дина Блай, Эран Бохем, Эяль Зусман, Рон Ифрах.

26.6 — пятница, 15:00

Место проведения: павильон Илана Офера (бывший павильон Елены Рубинштейн), Тель-Авивский музей искусств, бульвар Тарсат 6, Тель-Авив (вход со стороны улицы Шауль ха-Мелех).

Билеты: https://www.passport-ensemble.com/

Подробно о выставке https://www.israelculture.info/archetype-architecture-ram-karmi/

Passport Ensemble / театральный ансамбль «Паспорт» — израильская труппа, базирующаяся в Тель-Авиве и основанная в 2014 году режиссёром Яэль Крамски. Ансамбль работает с документальным текстом, оригинальной драматургией, визуальными образами, музыкой и движением; в описании подчёркивается стремление к новому сценическому языку и работе с разной аудиторией