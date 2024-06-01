«Выпасть из времени» – а’капелла для актеров и пространства

Верхнее фото: © Тами Шахам. נופל מחוץ לזמן – תמי שחם Предоставлено пресс-службой



4 и 25 июня театральный ансамбль «Паспорт» представляет премьеру в Тель-Авивском музее искусств – спектакль «Выпасть из времени» по мотивам романа Давида Гроссмана.

Не так давно Тель-Авивский музей искусств презентовал свою новую инициативу «Театр в музее»: сайт-специфик спектакли театров фриндж в пространствах, в залах и в галереях музея; Спектакли театра «Клипа», театральной группы Рут Кенар, ансамбля «Паспорт», театра танца Авшалома Полака, театра «Зикит» и других – групп как маргинальных, так и ведущих в своей области. В рамках этого проекта музей будет также станет и репетиционной площадкой для различных коллективов и местом для создания уникальных театральных постановок.

4 и 25 июня (начало в 21:00) в музее пройдет премьера спектакля «Выпасть из времени» театрального ансамбля «Паспорт» по мотивам романа Давида Гроссмана – путешествие по Тель-Авивскому музею в постановке Яэль Крамски.

«Выпасть из времени» – это сочетание актерской игры, вокала а’капелла и переплетающихся визуальных образов, взятых из экзистенциального пространства в наши дни, история родителей, лишившихся близких, которые отправляются к своим потерянным детям. Эта книга о свободе отчаяния и о том, что человек, которого мы потеряли, живет – или не живет – в нашей памяти.

Персонажи спектакля отправляются в путешествие вместе со зрителями – персонажи, лишенные идентичности. Их имена определяются их родом занятий, доказывающим существование каждого из них. Пожилой Учитель Математики, Глашатай, Сапожник, Повитуха, Кентавр, который наполовину письменный стол, Летописец города, Женщина на колокольне, Герцог и Идущий Человек, который расхаживает по городу все более широкими кругами. Все они двигаются навстречу потерянным детям, чтобы использовать последний шанс попрощаться с ними. Это путешествие-поминки родителей по их ушедшим детям.

Сама книга Гроссмана – драма, бросающая вызов жанру — отчасти пьеса, отчасти проза, отчасти чистая поэзия. Персонажи поднимают вопросы о горе и тяжелой утрате: можно ли победить смерть с помощью разговоров или памяти? Возможно ли, хотя бы на мимолетное мгновение, призвать мертвых?

Репетиции этого спектакля начались в середине августа, премьера была запланирована на середину ноября , а 7 октября все мы выпали из времени…

Как пишет режиссер спектакля Яэль Крамски: «Наша представления пошатнулись и изменились, мы сжались от боли, даже ткань, из которых были сшиты костюмы, сморщилась. Но все-таки мы вместе Ирис Муалем, моим соавтором, решили оставить визуальные образы такими, какими они были до 7 октября 2023 года. Оставить сегодня, когда творчество Дэвида Гроссмана воспринимается как луч света во тьме».

Подробности – https://www.tamuseum.org.il/he/event/falling-out-time/

Билеты на спектакль дают право на вход в Тель-Авивский музей в часы его работы.

Ссылка для заказа билетов: https://www.eventer.co.il/user/passport

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Фотографии – © Тами Шахам. נופל מחוץ לזמן – תמי שחם Предоставлены пресс-службой