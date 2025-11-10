9-е израильская биеннале рисунка «Сбрасывая кожу»

Открывшаяся в Иерусалиме 9-я биеннале рисунка «Сбрасывая кожу» (Traces IX – Slough) продлится до 7 февраля 2026 года. С 2001 года этот проект проходит под эгидой Иерусалимского дома художников и стал одной из ключевых художественных платформ страны.

Тема нынешнего биеннале – «нэшель», слово, означающее в иврите «сбрасывание кожи», «линьку». Змея освобождается от старой оболочки, чтобы жить дальше. В переносном смысле это процесс обновления, очищения, избавления от излишнего и отмершего. Эту метафору куратор Тали Бен-Нун положила в основу концепции: «Тема биеннале “нэшель” (“сброс кожи”) обращается к самому процессу рисования через метафору линьки – загадочного момента, когда существо освобождается от старой кожи, чтобы начать рост заново. Это и конец, и начало. Подобным образом рисунок часто воспринимается как старт художественного замысла, как черновая стадия, а порой – как завершённое произведение. Рисунок – это сердце и исходная точка многих произведений искусства. Порой он позволяет искать то, что существовало прежде, чем обрело форму и имя, – первозданное, неоформившееся. Для одного художника это конец, для другого – начало, обещающее продолжение».

На открытый конкурс – «коль коре», объявленный в прошлом декабре, откликнулись более семисот участников – отобраны семьдесят семь. Среди них известные мастера, молодые художники и дебютанты. Двое – Песах Слободский и Майя Атон – получили персональные посмертные приглашения. Остальные были выбраны из открытого конкурса, что сделало экспозицию живым срезом художественного сообщества.

Но тем не менее, несмотря на масштаб и четыре площадки – Дом художников, Дом Анны Тихо, Печатные мастерские и галерею «Кореш 14», – выставка производит впечатление спешки и недосказанности. Многие работы взяты из прежних серий, словно кураторы не успели или не решились собрать специально созданные для проекта произведения. Это не отменяет замысла, но задаёт тон не праздника, а постскриптума.

Почти всё здесь напоминает о войне, о её следах, о времени «после». В залах – не столько рисунки в привычном смысле, сколько следы, оболочки, обломки: инсталляции из битого стекла, нейлоновые чулки с изображениями лиц, фотографии старых памятников на грузинских кладбищах. В одной из работ представлена натальная карта самого здания Дома художников.

В «Бейт Тихо» экспонируются фарфоровые карты Яэль Ацмони, посвящённые её отцу, пережившему Собибор. Эти хрупкие схемы лагеря, словно память, разбиты на фрагменты. Созданные во время художественной резиденции в Нидерландах в 2012 году, они вплетаются в постоянную экспозицию как временные гости, нашедшие убежище. Ацмони не пытается восстановить утраченное, а говорит о его отсутствии: фарфор становится носителем памяти, следом пережитого – телесно и эмоционально.

В Мастерской печати показаны работы, напоминающие архивы: старые гравировальные доски, формы, отпечатанные пластины, превратившиеся в самостоятельные произведения. Здесь «нэшель» проявляется буквально – как оболочка, уже отжившая своё, но хранящая память о действии, прикосновении, жесте. Двадцать один художник представляют проекты в разных техниках, связанных с идеей линьки. Печатная доска, будь то дерево, металл или камень, после переноса изображения на бумагу становится «нэшель» – пустой, но наполненной памятью оболочкой.

Рисунок почти исчезает как жанр, уступая место отпечатку, тени, следу. Это рисунок без линии, где вместо линии – текстуры, трещины, выцветшие следы. Он словно сам сбросил кожу: от привычного определения осталась лишь идея – поверхность, на которой что-то было.

Поэтические тексты, фарфоровые обломки, бумажные маски, надписи, напоминающие кадиш, складываются в общий хор памяти. Всё здесь – попытка найти форму в хаосе между личным и коллективным, между трауром и обновлением. Экспозиция открывает процесс очищения, но за этим «сбрасыванием кожи» порой чувствуется не вдохновение, а рациональный кураторский расчёт.

И всё же есть нечто подлинное: в «Бейт Тихо» – старые карандашные портреты Анны Тихо, тихие и ясные, единственные традиционные рисунки, пришедшие из другого времени. Всё остальное – в состоянии линьки, незавершённого превращения. Пожалуй, именно это и есть суть биеннале: процесс между «до» и «после», между телом и оболочкой. Хрупкий, неуверенный, порой надломленный – но в этом его правда.

Дом художников, Бейт Тихо, Печатные мастерские и галерея «Кореш 14» соединены одной темой: «нэшель» – сбрасывание, обновление, память. Город сам становится частью выставки: прогулка между площадками превращается в путь по слоям Иерусалима – по его памяти, телу, коже. Архитектура, история и искусство переплетаются, создавая ощущение движения и перехода.

И если кураторская идея не безупречна, то сама биеннале остаётся поводом приехать в Иерусалим, пройтись по его улицам, заглянуть в дома, где живёт искусство, где под одной крышей встречаются художники, поэты и зрители, где всё время что-то обновляется, сбрасывает старую кожу и вновь начинает дышать.



События 9-й биеннале рисунка

Понедельник, 24.11.2025, 12:00

Ицик Гиль Авизоар – звуковая инсталляция, исследующая рисунок через призму звука, создавая «звуковые линьки».

Вторник, 30.12.2025, 17:30

Перформативная прогулка по астрологическим картам вместе с художницей Морсан Нандаджи, исследующей биографию здания Дома художников.

Вторник, 13.1.2026, 18:30

«Как читать фильмы о рисунке» – куратор Майя Зак. Показ и беседа о видеоработах, в которых камера фиксирует процесс рисования, подчеркивая материальность и драматизм этого хрупкого медиума.

Встречи в галереях

Дом художников

С куратором Тали Бен-Нун и участниками выставки

Суббота, 29.11.2025, 12:00

Суббота, 20.12.2025, 12:00

Понедельник, 12.1.2026, 17:00

Галерея «Кореш 14»

Среда, 12.11.2025, 19:00 – вечер танца под художественным руководством Мааян Либман-Шарон, с участием Мааян Либман-Шарон, Анат Кац, Нимрода Фрида и Эйяля Бромберга.

Печатные мастерские

24.11, 19:00 – лекция тайваньской художницы Фэй Ку (Fay Ku)

15.12, 20:00 – вечер показа звуковых проектов студентов школы «Мусарара»

25.12, 20:00 – звуковое событие-инсталляция в пространстве выставки

6.1.2026, 19:00 – беседа с Ариком Килемником о роли металлических и деревянных пластин в печатном процессе

27.1.2026, 19:00 – встреча с художниками и куратором выставки

Дом Анны Тихо

Программа будет объявлена дополнительно – следите за обновлениями на сайте и в соцсетях.

Официальный сайт биеннале: www.art.org.il

https://www.facebook.com/JerusalemArtistsHouse/

https://www.instagram.com/jerusalemartistshouse/

Текст и фото – Маша Хинич