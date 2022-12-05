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Театр

Ай да Райкин, ай да Константин!

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В самом начале весны, 1 марта, израильскую публику ждут долгожданные гастроли  – Константин Райкин с моноспектаклем “…ай да сукин сын!”

Константин Райкин – живое опровержение расхожей фразы о том, что на детях гениев природа отдыхает. Подвижный, пластичный, чуткий к слову, очень яркий и ни накого не похожий.

Даже внешне не похожий на великого отца, он унаследовал от него, помимо актерского таланта, умение собрать команду таких же ярких, незаурядных людей.
Именно поэтому израильтяне увидели и полюбили Константина Райкина как руководителя труппы театра «Сатирикон». Многие помнят Константинав комедии Карло Гольдони «Сеньор Тодеро – хозяин», в главной роли в трагедии Щекспира  «Ричард III». Да, его актерский диапазон именно таков – от комедии до высокой трагедии.

Привозил Константин Райкин в Израиль и моноспектакль «Самое любимое». Он – один из тех редких артистов, которым удается без всякий спецэффектов, да что там – без всяких декораций – удерживать внимание зрителей в течение длительного времени. Его моноспетакли публика смотрит буквально на одном дыхании.

Поделится самым любимым

Совсем скоро Константин Райкин – в Израиле, и снова – с моноспктаклем. Его название «… ай да сукин сын!» – известная фраза Пушкина, которую поэт написал в момент, когда был в состоянии восторга от созданного им самим произведения. Чем восторгается актер и режиссер Константин Райкин? Наверняка, поэтическим гением людей, чьи стихи он читает – Александра Пушкина и Давиди Самойлова.

«Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи. Пушкина прочесть – бацилл в воздухе меньше останется. Он как колокольный звон» – эти слова Константина Райкина обьясняют выбор материала, на котором, в основном, строится спектакль «… ай да сукин сын!»

Поэзия – это основа нового спектакля. Но по ходу действия Константин Райкин впелетает в спектакль прозу. Это не «актерские байки», а личные воспоминания, размышления. Темы этих его размышлений интересны каждому –  семья и близкие, театр и актерское ремесло.
Если вы хотя бы раз видели интервью с Константином, вы знаете, что он – очень яркий, эмоциональный собеседник.

Вот таким собеседником станет он для всех, кто придет на спектакли ««… ай да сукин сын!». Собеседником, который поделится тем, что любит в поэзиии и в жизни.

Спектакли пройдут в городах Израиля 1 по 4 марта 2023 года:

  • 1 марта – Хайфа, «Раппопорт»;
  • 2 марта – Ашдод, «Дюна»;
  • 3 марта – Бэер-Шева, «Гехаль а-Тарбут»;
  • 4 марта – Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль».

Заказ билетов на сайте www.cruiseinter.com и по телефону 03-6960990.

Организатор  спектаклей Константина Райкина в Израиле – Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.

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