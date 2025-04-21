Своим голосом: поэтический спектакль Константина Райкина

Верхнее фото: Константин Райкин – © Александр Иванишин

Константин Райкин привозит в Израиль свой знаменитый спектакль «Самое любимое», который всегда преподносится на сцене в новой версии. Меняются времена и зрители, появляются новые истории из жизни, но неизменным остается одно – поэзия, перекличка гениев через столетие.

Райкин, художественный руководитель театр «Сатирикон», педагог, создавший большую театральную школу, помимо всех прочих заслуг, большой актер, сыгравший на сцене легендарные роли. Но поэтический спектакль – это всегда вызов. О том, почему и из чего вырос этот спектакль, Константин Аркадьевич рассказывал в нескольких интервью.

«Партитура этого спектакля – это партитура нервов, мышц, эмоций. Я время от времени на это решаюсь при наличии хорошего материала.

Я никогда не играю в том, что я сам ставлю. И наоборот, если играю, то приглашаю режиссера и отдаюсь его воле. Я отношусь к себе очень строго и трезво. И при этом самоедском характере, есть ощущение, что чтение стихов – область, в которой я могу много сделать сам. Где я позволяю себе говорить своим голосом. Не по воле режиссера, не играя образ

Я решил заполнить этот спектакль поэзией. Этот спектакль – моя жизнь, которая вместе со мной меняется. Этот спектакль и названия иногда меняет, и меня самого».

Послевоенный Самойлов с его лирикой, философскими зарисовками, мучительной рефлексией и переосмыслением исторических персонажей, включая юного Пушкина. И Пушкин, рвущийся к свободе, в то время, когда действительность тянула его вниз. Райкин будто стряхивает пыль со знакомых строчек и создает спектакли, где он один играет всех персонажей.

«Начиная с Пушкина все великое русское искусство говорило: человек – вот что главное. Будьте внимательны к нему. Будьте уважительны к нему. Любите его. Уважайте его. Любите его. А в жизни все происходило наоборот”.

Отношения художника и власти – это пушкинская тема. В ней Александр Сергеевич был неколебим. По многим вопросам он менял свое мнение. А вот эта к теме свободы творчества он возвращался периодически и писал гениальные стихи.

Мне кажется, что очень важно с помощью сцены, с помощью театра надо продолжать как бы все время вправлять духовный сустав зрителю: что хорошо, что плохо, что мерзко, а что замечательно. Потому что сейчас очень перепуталось, сейчас очень много мути в жизни и в головах, очень много злобы, очень много подмены понятий».

Константин Райкин убежден, что читать стихи со сцены – это отдельное искусство, которое дано не каждому актеру.

«Артисты часто думают, что это область, где они могут обойтись без режиссера, без педагога. И это ошибка».

В феврале 2022 года Райкин подписал антивоенное обращение с призывом остановить вооруженные действия на Украине и сесть за стол переговоров. В 2023 году в числе других артистов дал личное поручительство за режиссера Женю Беркович, которую обвиняют в оправдании терроризма.

«Некоторые произведения, казалось бы, очень добрые и безобидные, вдруг начинают кем-то восприниматься едва ли не как оппозиционные только потому, что они призывают к человеколюбию и милосердию. Кому угодно может прийти в голову что угодно по поводу любого произведения, даже в отношении добрейшей детской сказки. А весь Шекспир сегодня – крамола и актуальность».

Своим сильным качеством Райкин называет добросовестность. И считает это качество более редким, чем талант. Особенно в театральном мире, где «так много недокрученного, недоделанного, неточного». Он тот почти ушедший сегодня типаж человека, совершенно и полностью преданного сцене и слову, убеждённому, что театр дает возможность подняться, стать выше себя.

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Константин Райкин, поэтический спектакль «Самое любимое»:

19.05, 20:00 – Беэр-Шева, Тамуз Бейт а-Музыка

20.05, 20:00 – Тель-Авив, Бейт ха-Хаяль

21.05, 20:00 – Хайфа, зал Раппопорт

23.05, 20:00 – Ашдод, Матнас, Дюна-Юд

Билеты по ссылке – https://did.li/H1Saa

Фотограф – © Александр Иванишин, права принадлежат театру «Сатирикон»

В тексте релиза использованы отрывки из интервью Константина Райкина:

Forbes.ru

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Сайт театра “Сатирикон”