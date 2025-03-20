Константин Райкин: монолог с открытым сердцем

Верхнее фото – Константин Райкин. Фотограф-© Александр Иванишин, права принадлежат театру «Сатирикон»

Он выходит на сцену. С ним – поэзия тех, чьи имена указаны в программке, строки великих поэтов. Плюс он сам – такой как есть, со своими воспоминаниями – театральными и семейными, со своими переживаниями и болью, счастливыми моментами и дорогими людьми, с его профессией и стихами – самыми важными, самыми любимыми.

Спектакль-встреча Константина Райкина так и называется «Самое любимое». В его основе – выбранные им стихи любимых поэтов, строки которых удивительным образом пересекаются через столетия. Константин Райкин не просто читает, он создает маленький драматический спектакль в каждом стихотворении. Помогает прочувствовать смысл в словах, паузы и даже, кажется, знаках препинания.

Жанр творческого вечера, моно-спектакля подвластен не каждому, даже очень хорошему артисту. Ведь это требует не только актерского таланта, но и личности, которой есть что сказать, готовой открыть сердце публике. Спектакль Константина Райкина – это честный, эмоциональный и при этом по-актерски яркий монолог. Он гипнотизирует любой зал, заставляя зрителей то смеяться, то замирать над красотой слова, то плакать.

Конечно, самое любимое – это еще и семья, и о ней тоже идет рассказ в спектакле. Всю юность Константин был Райкиным-младшим, рос в тени своего легендарного отца Аркадия Райкина. Он закончил знаменитую 45 физико-математическую школу при Ленинградском университете (кстати, его двоюродный дед Абрам Иоффе был академиком, основателем физико-технического института Академии наук). Но актерские гены проявились в нем совершенно иначе, чем в отце.

Сразу же после школы он поступил в Щукинское училище, на золотом курсе Юрия Катина-Ярцева, откуда вышли Наталья Гундарева, Юрий Богатырев, Владимир Тихонов, Наталья Варлей. Увлекался пантомимой, создавал актерские этюды.

Будучи первокурсником, он показал миниатюры Корнею Чуковскому и тот в восторге записал в дневнике: «В гостях у меня был гений: Костя Райкин…Феноменально стройный, изящный юноша с необыкновенно вдумчивым, выразительным лицом, занят – мимикой, создаёт этюды своим телом: «Я, ветер и зонтик», «Индеец и ягуар», «На Арбате», «В автобусе». Удивительная наблюдательность, каждый дюйм его гибкого, прелестного, сильного тела подчинён тому или иному замыслу – жаль, не было музыки – я сидел очарованный, чувствовал, что в комнате у меня драгоценность».

Первым большим успехом в 1985 году стала авторская сольная программа Константина Райкина «Давай, артист!», где он был одновременно актером, конферансье, чтецом и танцором. Эту программу увидел весь Советский Союз. И, кстати, Райкин первым стал читать со сцены стихи Осипа Манедельштама в полной редакции. Райкин прославился и ролями в фильмах: «Труффальдино из Бергамо», «Остров погибших кораблей», «Тень, или Может быть, все обойдется».

Его отец уже руководил «Театром миниатюр», который потом станет «Сатириконом», и попробовав себя на сцене «Современника», Константин примкнул к труппе театра. А после смерти Аркадия Райкина был назначен художественным руководителем.

С того момента началась новая история – и театра, и Райкина как руководителя, педагога и режиссера. Если прежде это был театр, сфокусированный вокруг одного гениального артиста – Аркадия Райкина, то под руководством Константин театр стал знаковой площадкой для молодых и смелых. Он начал приглашать талантливых режиссеров – Роман Виктюк поставил своих легендарных «Служанок», Валерий Фокин – «Превращение» по Ф.Кафке с Константином Райкиным в главной роли, Юрий Бутусов – версию «Короля Лира», а Роберт Стуруа – «Синьор Тодеро-брюзга» по Карло Гольдони.

Константин Райкин сам поставил десятки спектаклей, много играл сам. Вся Москва стремилась попасть в театр, чтобы увидеть его в «Служанках», в «Сирано», в «Там же, тогда же», в «Превращении», в моно-спектакле «Контрабас» и т.д.. Он получил несколько премий «Золотая маска», но главное – он превратил «Сатирикон» в один из самых популярных театров страны. Во многом это получилось у него благодаря тому, что он всегда открывал молодых, давал им возможности показать себя. «Театр – это дело молодых, – говорит он, – а часто молодые вынуждены годами ждать своей очереди, чтобы сыграть большую роль».

Педагогика – еще одна страсть Райкина. Он влюбился в преподавание совсем молодым. Свой первый курс в Школе-студии МХАТ набрал в 2001 году, и с тех пор воспитание новых поколений актеров стало одним из главных его занятий в жизни. Часть студентов его курсов затем переходят в труппу театра, так что средний возраст коллектива – около 30 лет. Это дает театру возможность сохранять свежесть, пробовать новые формы и быть популярным у разных поколений.

В 2013 году была открыта Высшая школа сценических искусств («Театральная школа Константина Райкина»), где начали готовить театральных мастеров разных направлений. Именно он создал «Табуретку» – Международный поэтический конкурс чтецов для студентов театральных вузов. «Поэзия, – считает Райкин, – это особое состояние души. Она очищает, наполняет и помогает видеть мир многогранно. Я чувствую, что сейчас люди особенно нуждаются в настоящих словах, в красота языка, которая поднимает их над суетой».И театр, говорит он, – это сегодня спасение. В недавнем интервью журналу «Театрал» он признался, что некоторые, даже классические тексты в последнее время стали звучать опасно. И зрители реагировать стали иначе, считывая эти подтексты – и появляется чувство сговора, так что после спектакля актеры порой аплодируют зрительному залу.

Его огорчает глупость, темнота и рабство, он верит в силу слова и не верит в цеховую театральную солидарность, он разочарован многими коллегами и обнадежен силой духа других коллег. И он очень надеется «дожить до перемены сюжета».

Об этом и о многом другом Константин Райкин будет говорить с израильскими зрителями на своих спектаклях-встречах «Самое любимое».

Константин Райкин, поэтический спектакль «Самое любимое»:

19.05, понедельник, 20:00 – Беэр-Шева, “Тамуз Бейт а-Музыка”

20.05, вторник, 20:00 – Тель-Авив, “Бейт ха-Хаяль”

21.05, среда, 20:00 – Хайфа, зал “Раппопорт”

23.05, пятница, 20:00 – Ашдод, “Матнас Дюна-Юд”

Билеты по ссылке – https://did.li/H1Saa

Фотограф- © Александр Иванишин, права принадлежат театру «Сатирикон»