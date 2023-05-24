Александр Экман: «Мой «Сон в летнюю ночь» – зеркало общества, которое устало от тёмной и холодной зимы и радуется летнему солнцу и яркому свету»

С 31 мая по 3 июня 2023 года в Оперном театре Тель-Авива пройдут гастроли Театра балета Дортмунда. Израильские любители балета увидят постановку «Сон в летнюю ночь» прославленного хореографа Александра Экмана -спектакля, впервые поставленного для Шведского Королевского балета в Стокгольмской Опере в 2015-м году и сразу же получившего престижную премию «Медея». ВВ Израиле балет будет представлен в рамках балетного сезона Израильской Оперы.

Александр Экман, обладатель самой высокой награды Нидерландов в области танца – приза «Золотой лебедь» за лучшую танцевальную постановку – известен молниеносным темпом своих работ, а также склонностью к юмору и остроумным трансформациям. Своей задачей он считает ставить спектакли, равно увлекательные для самых разных зрителей, каждый из которых нашел бы в них что-то свое. Его цель – создать необычную атмосферу в зрительном зале, удивить и озадачить публику.

Как и где «родилась» идея постановки «Сон в летнюю ночь», кто написал музыку для этого балета, о связи с оригиналом и о многом другом Александр Экман рассказывает в небольшом интервью накануне предстоящих гастролей Театра балета Дортмунда в Израиле.

– Александр, начнем с самого главного. Ваш «Сон в летнюю ночь» – настоящее балетное чудо. Огненная смесь классики и модерна, сложнейшая акробатическая техника и виртуозные танцы за гранью законов физики и гравитации… Что вдохновило вас?

– Шекспир, поэтический кинематограф шведского режиссера Ингмара Бергмана и эксцентрика Федерико Феллини. И не только… Вдохновение – это же целый процесс…

– И все таки. Насколько ваш спектакль приближен по духу к оригиналу – к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь»?

– Сначала мне казалось, что это несколько устаревший сюжет, но как-то раз во время медитации на пляже в Индии… Так вот, там, расслабившись и сконцентрировавшись одновременно, я подумал, что наши шведские летние легенды, народные традиции и «Сон в летнюю ночь» перекликаются друг с другом на эмоциональном и чувственном уровне. «Сон в летнюю ночь» в исполнении Балета Дортмунда – это шведская интерпретация Шекспира с намёком на определённую скованность шведов в отношениях между людьми. Это произведение – своего рода зеркало общества, которое устало от тёмной и холодной зимы и радуется летнему солнцу и яркому свету. Это всплеск радости, разбивающей стеснительность.

– Вы применяли элементы импровизации в этом балете?

– Конечно! Все мои работы – это результат общения с танцорами, некий импровизационный диалог, из которого рождается новое произведение.

– Как вы подбирали музыку для балета «Сон в летнюю ночь»?

– Саундтрек балета – результат нашей работы с композитором Микаэлем Карлссоном. Мы давно сотрудничаем, и именно он создавал саундтрек для этого балета. По сути, Микаэль написал новую музыку – очень эмоциональную. В процессе нашей работы над этим спектаклем в его личной жизни было немало изменений и потрясений, и его переживания, безусловно, отразились в его музыкальных композициях. Работа с Микаэлем – это большая удача нашего коллектива.

– Интересно, что танцорам удаётся передать сюжетную линию шекспировского «Сна в летнюю ночь». Это так задумано?

– Я рад тому, что вы увидели намеки или прямую коннотацию с сюжетом пьесы Шекспира, однако я не придерживался чёткой сюжетной линии. Мой «Сон в летнюю ночь» – это вдохновение, выдумка, фантазия и импровизация.

– В каком качестве вы видите себя через 10 лет?

– Хороший вопрос! Мне скоро 40 лет, и за последние годы я занимался хореографией с десятками ансамблей. Это уникальный опыт, знакомство со множеством талантливых людей. Через несколько лет..? Я думаю, что хотел бы иметь собственную компанию, которая сможет выступать в разных странах. Работа хореографа – это изначально работа одиночки, но затем контакт с танцорами и музыкантами компенсирует это ощущение.

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«Сон в летнюю ночь» Александра Экмана – это настоящий сон: в этом сне и скандинавские народные традиции и фольклорные танцы-хороводы в день летнего солнцестояния, съемки артхаусного кино, опера, театр, вокализ, драма, музыка, поэзия, игра, дизайн.

Этот балет – игривый и человечный, чувственный и насмешливый, в нем есть юмор, стиль и ярчайшие визуальные впечатления – смелые и неожиданные, свет, эротика, волшебство и жизненные силы, мистика и технология. В нем также есть и исследование через движение энергии и тайны летнего состояния, народных скандинавских поверий, бешеный напор мифических существ и плавные камерные дуэты, медленное па-де-де – любовный танец в замедленной съемке.

Ожидания велики, нужно собрать семь видов растений, выпить шнапс, все танцуют в вихре вокруг майского дерева. Надежда на новую любовь витает в воздухе? Мир меняется и вдруг мы уже не понимаем – это сон или явь? Что это такое? Уверенными быть нельзя ни в чем, кроме одного – этот балет-фантасмагорию нужно смотреть.

Балеты в постановке Александра Экмана входили в репертуар Бостонского балета, Нидерландского театра танца, Национального балета Норвегии, Джоффри-балета, Сиднейской танцевальной компании, Балета Земперопер (Дрезден), Венского государственного балета, Балета Сан-Паулу, Шведского Королевского балета, Балета Монте-Карло и других трупп. Помимо хореографии, Александр Экман создает сценографию и костюмы, а также участвует в сочинении музыки для многих своих постановок.

Дортмундский балет – это автономная часть Дортмундского Городского театра. Технический и художественный арсенал этого коллектива отличается огромным разнообразием современной хореографии.

Труппа Дортмундского балета может исполнять и классику, и модерн, ей подвластны акробатическая техника и виртуозные танцы. В последние полтора десятилетия некогда скромный городской театр, показывает такой невероятный прогресс, что эту труппу именуют «Дортмундским чудом». Автор «чуда» – Син Пэн Ванг – руководит Дортмундским балетом с 2003 года. Он – большой поклонник боевого искусства кунг-фу и выпускник Академии Пекинского танца, прошедший шлифовку знаменитой школы «Фолькванг» в Эссене (главной кузницы немецких хореографов-модернистов), внештатный хореограф Национального балета Китая в Пекине, Фестиваля современного танца в Нью-Йорке, Национального балета Нидерландов, Дрезденского балета и Королевского балета Фландрии в Антверпене. И именно он, в равной степени тяготеющий к неоклассическому балету и к contemporary dance, превратил небольшую труппу в один из ведущих в Европе балетных театров. В последние несколько лет с театром сотрудничают не только Александр Экман и Уильям Форсайт, но и Ханс ван Манен, Дуглас Ли, Кристиан Шпук, Эдвард Льянг, Бенжамен Мильпье, Дэмис Вольпи, Иржи Бубеничек. И это – не полный список звездных имен.

В Дортмунде Син Пэн Ванг неожиданно для себя обрел то, чего ему так не хватало во всех именитых европейских театрах – полную свободу творчества. Именно свобода самовыражения, немыслимая свобода делать все, что угодно, как сегодня любит повторять главный хореограф театра, и стала залогом «Дортмундского чуда на пуантах», когда малобюджетный провинциальный театр стал диктовать мировую балетную моду. Новая музыка, новые технические средства, новый пластический язык и новая хореография – сегодня труппа может исполнить практически все, связывая традиции и новаторство, соединяя воедино современную компьютерную музыку, танцевальный театр, нео-классику и акробатику.

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Театр балета Дортмунда

«Сон в летнюю ночь»

Постановка и хореография: Александр Экман

Музыка: Микаэль Карлссон

Художник по костюмам: Брегье ван Бален

Художник по свету: Линус Феллбом

Шведская звезда – поп-певица Анна фон Хауссвольф

40 танцоров

Камерный оркестр

Продолжительность спектакля: 97 минут, включая антракт.

Оперный театр Тель-Авива с 31 мая по 1 июня 2023 года:

31 мая, среда, 20:00

1 июня, четверг, 20:00

2 июня, пятница, 13:00

2 июня, пятница, 21:00 (дополнительный спектакль)

3 июня, суббота 16:00

Заказ билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: http://bit.ly/3FQAyYB

Интервью с Александром Экманом подготовили Маша Хинич и Евгений Чак

Фото балета – © Leszek Januszewski, портрет Александра Экмана – @Patrick Miller

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=_ViGXZShleg

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting