Верхнее фото by Leszek Januszewski

Театр балета Дортмунда представит в нашей стране оригинальную постановку «Сон в летнюю ночь» прославленного хореографа Александра Экмана.

Вдохновленный Шекспиром, поэтическим кинематографом шведского режиссера Ингмара Бергмана и эксцентрикой Федерико Феллини, Александр Экман создал настоящее балетное чудо: вернул танец к его культовым и магическим корням.

Огненная смесь классики и модерна, сложнейшая акробатическая техника и виртуозные танцы за гранью законов физики и гравитации…

«Сон в летнюю ночь» Александра Экмана получил престижную премию «Медея» в 2015 году – в том же году, когда Александр Экман впервые поставил этот спектакль для Шведского Королевского балета в Стокгольмской Опере.

В Израиле балет будет предствлен с 31 мая по 3 июня 2023 года в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного сезона Израильской Оперы.



«Сон в летнюю ночь» Александра Экмана – это настоящий сон: на сцене стоит кровать и одному из персонажей балета всё происходящее снится, а происходит в его сне так много, что с трудом укладывается в два часа сценического действия. В этом сне и скандинавские народные традиции и фольклорные танцы-хороводы в день летнего солнцестояния (Иванов день – день Ивана Купалы, посвященный наивысшему расцвету природы), съемки артхаусного кино, опера, театр, вокализ, драма, музыка, поэзия, игра, дизайн.

Этот балет – игривый и человечный, чувственный и насмешливый, в нем есть юмор, стиль и ярчайшие визуальные впечатления – смелые и неожиданные, свет, эротика, волшебство и жизненные силы, мистика и технология. В нем также есть и исследование через движение энергии и тайны летнего состояния, народных скандинавских поверий (но «этника» в его балете ничуть не архаична), бешеный напор мифических существ и плавные камерные дуэты, медленное па-де-де – любовный танец в замедленной съемке. Ожидания велики, нужно собрать семь видов растений, выпить шнапс, все танцуют в вихре вокруг майского дерева. Надежда на новую любовь витает в воздухе? Мир меняется и вдруг мы уже не понимаем – это сон или явь? Что это такое? Уверенными быть нельзя ни в чем, кроме одного – этот балет-фантасмагорию нужно смотреть.

Стоит отметить, что по мотивам шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь», в которой в мир людей вмешивается магия, были поставлены более 20 балетов, в том числе Баланчиным и Джоном Номаейром.

Но спектакль Экмана – это определенно не Шекспир, а скорее фантасмагорическая выдумка. К тому же, Экман, чьи спектакли соединяют в себе хореографию и перформанс, известный индивидуальностью авторского подхода и нестандартными требованиями к артистам, отказался от использования знаменитой музыки Мендельсона, обратившись к своему постоянному музыкальному соавтору – композитору Микаэлю Карлссону. Задумывая свой бесстрашный и беспредельно весёлый спектакль, Экман не стремился следовать сюжету Шекспира, хотя некоторые коллизии им все-таки заимствованы. В результате появился сложный и неоднозначный по замыслу многослойный балет, неординарный сценический опыт, поставленный виртуозно и с шармом, балет-сон между реальностью и иллюзией – масштабный и амбициозный, где нет ничего невозможного: в волшебную ночь летнего солнцестояния длинные столы поднимаются как по волшебству, люди парят в воздухе, огромные рыбины дрейфуют среди пейзажей, на сцене растет лес и поднимаются колосья пшеницы.

Александр Экман, обладатель самой высокой награды Нидерландов в области танца – приза «Золотой лебедь» за лучшую танцевальную постановку – известен молниеносным темпом своих работ, а также склонностью к юмору и остроумным трансформациям. Своей задачей он считает ставить спектакли, равно увлекательные для самых разных зрителей, каждый из которых нашел бы в них что-то свое. Его цель – создать необычную атмосферу в зрительном зале, удивить и озадачить публику.

Балеты в постановке Александра Экмана входили в репертуар Бостонского балета, Нидерландского театра танца, Национального балета Норвегии, Джоффри-балета, Сиднейской танцевальной компании, Балета Земперопер (Дрезден), Венского государственного балета, Балета Сан-Паулу, Шведского Королевского балета, Балета Монте-Карло и других трупп. Помимо хореографии, Александр Экман создает сценографию и костюмы, а также участвует в сочинении музыки для многих своих постановок.

Дортмундский балет – это автономная часть Дортмундского Городского театра. Технический и художественный арсенал этого коллектива отличается огромным разнообразием современной хореографии.

Труппа Дортмундского балета может исполнять и классику, и модерн, ей подвластны акробатическая техника и виртуозные танцы. В последние полтора десятилетия некогда скромный городской театр, показывает такой невероятный прогресс, что эту труппу именуют «Дортмундским чудом». Автор «чуда» – Син Пэн Ванг – руководит Дортмундским балетом с 2003 года. Он – большой поклонник боевого искусства кунг-фу и выпускник Академии Пекинского танца, прошедший шлифовку знаменитой школы «Фолькванг» в Эссене (главной кузницы немецких хореографов-модернистов), внештатный хореограф Национального балета Китая в Пекине, Фестиваля современного танца в Нью-Йорке, Национального балета Нидерландов, Дрезденского балета и Королевского балета Фландрии в Антверпене. И именно он, в равной степени тяготеющий к неоклассическому балету и к contemporary dance, превратил небольшую труппу в один из ведущих в Европе балетных театров. В последние несколько лет с театром сотрудничают не только Александр Экман и Уильям Форсайт, но и Ханс ван Манен, Дуглас Ли, Кристиан Шпук, Эдвард Льянг, Бенжамен Мильпье, Дэмис Вольпи, Иржи Бубеничек. И это – не полный список звездных имен.

В Дортмунде Син Пэн Ванг неожиданно для себя обрел то, чего ему так не хватало во всех именитых европейских театрах – полную свободу творчества. Именно свобода самовыражения, немыслимая свобода делать все, что угодно, как сегодня любит повторять главный хореограф театра, и стала залогом «Дортмундского чуда на пуантах», когда малобюджетный провинциальный театр стал диктовать мировую балетную моду. Новая музыка, новые технические средства, новый пластический язык и новая хореография – сегодня труппа может исполнить практически все, связывая традиции и новаторство, соединяя воедино современную компьютерную музыку, танцевальный театр, нео-классику и акробатику.

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Театр балета Дортмунда

«Сон в летнюю ночь».

Постановка и хореография: Александр Экман

Музыка: Микаэль Карлссон

Художник по костюмам: Брегье ван Бален

Художник по свету: Линус Феллбом

Шведская звезда – поп-певица Анна фон Хауссвольф

40 танцоров

Камерный оркестр

Продолжительность спектакля: 97 минут, включая антракт.

Оперный театр Тель-Авива с 31 мая по 1 июня 2023 года:

31 мая, среда, 20:00

1 июня, четверг, 20:00

2 июня, пятница, 13:00

3 июня, суббота 21:00

Заказ билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: http://bit.ly/3FQAyYB

Текст подготовила Маша Хинич.



Фотографии: © Leszek Januszewski

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=_ViGXZShleg



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