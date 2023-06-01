История Сновидца

Photo – by Leszek Januszewski

Мои друзья, коллеги и культ-соратники уже написали восторженные отзывы о балете “Сон в летнюю ночь” в хореографии Александра Экмана и в постановке Дортмундского театра. Солидарна со всеми в каждом слове. А еще провидение послало мне билет в тот ряд и на то кресло, рядом с которым в соседнем кресле то же или другое доброжелательное провидение усадило самого Экмана – СНОВИДЦА в данном случае – так что я тайно дотронулась до рукава его черного, матового, как полагается у хореографов, пиджака. Понравился ли самому Экману его балет на сцене Тель-Авивского центра Сценических искусств? Очень, вне сомнений!

Понравился ли он мне? – куда больше очень, хотя я посмотрела предварительно его полную запись на видео, и не ожидала сюрпризов, но ошиблась. Эта постановка – вся сюрприз! Это была чистая радость – радость от фантазии, выдумки, рисунка движения, точнейшего исполнения, сценографии, музыки, вокала, костюмов, живого оркестра в “Сне в летнюю ночь” с исключительно позитивной энергией. Это сон и фантазия, сюрреализм и дадаизм, случай и предначертание; время, идущее вспять и время, убегающее вперед. Это хоровод и кружение, переходы от комедии к трагедии – оптимистической, конечно. Это воспоминания и танец против часовой стрелки, немного Евровидения и чуть больше Стравинского, сцены из итальянского кино и зонтики оттуда же, скандинавские мифы и сериалы, нео-классика и пуанты, игры и магия.

Это эскапизм и визуальное оформленное остроумие, опьянение и желание, эксцентричная вечеринка, структурированные силуэты из непредсказуемой запутанной сказки со многими намеками и мотивами, со смыслом, который все и пытаются постичь на пути от классического балета к пробегу по сцене.

И отдельное гипнотическое удовольствие приходит от того, что танцовщики движутся, как единое целое, как единый импульс

Это ежегодный шведский фестиваль – вечеринка и шведская традиция, которая гласит, что если положить семь цветов под подушку в ночь летнего солнц стояния, то вам приснится ваш будущий супруг\а. Центральный персонаж, Мечтатель, так и поступает, и мы оказываемся в его сне в предрассветные часы, там, где сконцентрированы чувства и секреты, там, где танцуют женщины в мужских рубашках своих бойфрендов.

Это универсальный спектакль, история сновидца, синтез всего, но главное – свободы!

Вот ссылки на статьи об этой постановке

https://www.israelculture.info/son-v-letnyuyu-noch-aleksandra-ekmana/

https://www.israelculture.info/aleksandr-ekman-interview/

Идите и смотрите.

1 июня, четверг, 20:00

2 июня, пятница, 13:00

2 июня, пятница, 21:00 (дополнительный спектакль)

3 июня, суббота 16:00

Заказ билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: http://bit.ly/3FQAyYB

https://www.youtube.com/watch?v=_ViGXZShleg

Маша Хинич