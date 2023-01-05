Александр Васильев в Израиле: «Красота в изгнании»

Впервые вышедшая в 1998 году книга Александра Васильева под названием «Красота в изгнании» произвела настоящий фурор и ознаменовала рождение серьезного интереса к теме «белой эмиграции» и ее влияния на мир моды и искусства первой половины ХХ века. Сегодня, спустя почти четверть века, этот бестселлер, переиздававшийся 18 раз, вновь становится как никогда актуальным. Англоязычное издание «Красоты в изгнании» приобрел сам Карл Лагерфельд для его книжного бутика в Париже, эта книга стала настольной в офисе дома «Шанель». Сегодня же в наши дни, книга приобретает новый смысл: война изгнала красоту, изгнала людей и о том, как попытаться вернуть красоту в нашу жизнь и будет рассказывать уехавший после начала войны из России Александр Васильев на вечерах-встречах с ним в Израиле в начале марта 2023 года.

Сам Александр Васильев – непревзойденный шоумен и «икона стиля» – живет между Литвой и Францией, между Вильнюсом и Парижем, откуда и приедет в Израиль, так что надевайте лучшие наряды и самые дорогие украшения, ботильоны и ламбутены, шляпы и кринолины, смокинги и жабо… Хочется добавить: пудрите парики и напомаживайтесь румянами! Но… знаете, что в этот раз всего этого не надо – ни шумихи, ни «ярмарки тщеславия». Потому что историк моды, писатель телеведущий, меценат и коллекционер Александр Васильев говорить с вами будет о вещах довольно серьезных, о том, как нам теперь жить со всем, что в последнее время упало на наши плечи, как жить и… как одеваться. Разговор на творческом вечере Александра Васильева конечно, пойдёт о моде, но не о том бурлеске и вечном празднике, к которому мы все привыкли, а моде «времени перемен», войны и мира, добра и зла, о красоте в изгнании.

Неутомимый коллекционер Александр Васильев превратил свое увлечение в серьёзное исследование, длиной в жизнь. Об одежде он знает все. Он часами может рассказывать о том, как одевались королевские особы и крестьянская голытьба, что таится за фасадами Шанель и Версаче. Каждое его выступление это своеобразный моно-спектакль, в котором главный герой – он, Александр Васильев, а мир моды – это бесконечный космос открытий.

О его огромной парижской библиотеке по истории моды и о коллекции старинных предметов и костюмов 18–21 веков, признанной одной из наиболее значительных в мире, рассказывают легенды. И только сам Александр Васильев знает настоящую цену каждой вещи. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь это его стараниями коллекция продолжает жить и развиваться. Фонд Александра Васильева обеспечивает ее поддержание, сохранение, восстановление, исследование и экспонирование. Он сам себя в шутку называет самым ценным экспонатом своей коллекции. И это правда. Уникальность его осведомленности, широта кругозора, увлеченность и желание делиться своими знаниями со всем миром невероятно притягательны и никого не оставляют равнодушным.

Васильев, безусловно сам неотъемлемая часть мира моды. И сегодня он там, где она создается – в Париже. В колыбели истинного шика. В Мекке, куда стекаются, как паломники к святыне, тысячи жаждущих приобщиться к миру богатых и знаменитых. Но он живет, как будто в другой реальности и, конечно, выделяется из толпы. Зная все о модных брендах, он не подвержен их влиянию, и считает, что за «брендоманией» люди скрывают отсутствие вкуса и чувства стиля. Им кажется, что Версаче или Шанель априори не могут сделать плохо, не элегантно и безвкусно. А на деле часто оказывается наоборот.

В обычной жизни он старается одеваться соответственно случаю. И признается, что ни за что и никогда не наденет «рваные джинсы». В обычной жизни он окружает себя красивыми вещами. И живет с большим удовольствием в этом мире красивых вещей и моды. Считает, что творческий взрыв в моде уже невозможен. Мода стремится к утилитарности и удобству, которых требует новый ритм жизни, в этих условиях не смог бы творить ни Диор, ни Шанель, ни Ив Сен-Лоран…В Париже уличная толпа давно безлика. Знаменитый парижский шик и элегантность остались в ХХ веке, когда творил Диор. Сегодня соответствовать тому времени не имеет никакого смысла.

Наше время диктует другие правила, открывает новые формулы и ставит перед художниками абсолютно новые задачи. Александр Васильев внимательно наблюдает на этими глобальными процессами и поделится с публикой своими наблюдениями. Кстати, недавно от открыл на базе коллекции своего «Фонда Александра Васильева» Музей Курортной моды. Идей у Александра Васильева по прежнему множество и частью из них он поделится с нами уже в марте.

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Александр Васильев. «Красота в изгнании»

8 марта, среда, Нетания , Гейхал ха-Тарбут, зал имени Арика Айнштейна, 20:00

9 марта, четверг, Тель-Авив, музей “Эрец-Исраэль – MUZA”, зал «Клячкин», 20:00

10 марта, пятница, Хайфа, зал «Раппопорт», 20:00

11марта, суббота, Ашдод, матнас «Дюна-Юд», 20:00

Заказ билетов – https://www.artup.co.il/event/83?partner=33

Фотографии (© «Фонд Александра Васильева») предоставлены продюсером проекта – компанией Art Up https://www.artup.co.il