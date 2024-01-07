 «Не покидай свою планету» – сказка с оркестром, чтецом и песком

После аншлага и переполненных залов уже объявлено, что 30 января в Нетании, 26 марта и 10 апреля в Тель-Авиве вновь будут показаны музыкально-литературные спектакли «Маленький принц» при участии Анатолия Белого, камерного состава Израильского Филармонического оркестра и художницы Марины Сосниной

Оркестр, магия голоса Анатолия Белого, песочная анимация – это вновь будут сказочные, чудесные спектакли, где музыка вплетается в текст и рисунок, а текст в музыку Баха, Моцарта, Рахманинова, Шуберта, Вивальди, Грига. Классический текст, классическая постановка и новые ассоциации, новые значения всем знакомой книги, написанной также время Второй мировой войны, именно сейчас, во время новой войны в Израиле, во время войны в Украине, в те дни, когда ощущение, что вся планета в опасности ставится все сильнее, все ближе. От этого ощущения можно отвлечься лишь благодаря искусству и, одновременно, оно подтверждается искусством.



В Израиле, как возможно нигде, книга Сент-Экзюпери «Маленький принц» ассоциируется с ужасом потерь, строчки из «Маленького принца» выбиты на многих могильных памятниках павших. 50 лет назад, во время Войны Судного дня Йонатан Гефен написал стихотворение «Маленький принц из роты «Бет», ставшее песней. Прошло полвека и нашу жизнь, нашу страну вновь заполнила война, и вновь актуальны столь простые и столь вечные строки из этой книги, созданной изначально для взрослых, ставшей философский притчей и любимым чтением для детей. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Кстати, Сент-Экзюпери посвятил книгу Леону Верту – своему приятелю с детских лет – еврею, страдавшим от гонений во время Второй мировой войны. Он (как и маленький принц) вынужден был покинуть свой астероид – свою родину. Такое посвящение было не просто данью дружбы, но и смелым вызовом писателя антисемитизму и нацизму.

«Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете – на моей планете, по имени Земля – плакал Маленький принц, и надо было его утешить».

«Маленький принц» – первая программа на русском языке на сцене Израильской Филармонии – это попытка утешить и успокоить. Музыка, волшебная декламация Анатолия Белого, анимация на огромном экране – это вновь будут сказочные, чудесные вечера.



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Антуан де Cент-Экзюпери. «Маленький принц».

Литературно-музыкальный спектакль для всей семьи.

Впервые на русском языке совместный проект продюсерской компании Art UP и Израильского Филармонического Оркестра.

Рассказчик – Анатолий Белый.

Художница – Марина Соснина (песчаная анимация).

Камерный состав Израильского Филармонического оркестра.

Прозвучат произведения Вивальди, Рахманинова, Моцарта, Грига, Баха и других композиторов.

Нетания, «Гейхал ха-Тарбут», 31 января, 19:00

Тель-Авив, зал «Цукер» Израильской Филармонии, 26 марта и 10 апреля. Начало спектаклей – 16:30 и 18:30.

Заказ билетов – https://artup.co.il/event/109/

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Фото – © Deda Sasha