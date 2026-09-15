Алиса, которая любила музыку

На сцене стоит домик — не совсем настоящий, не совсем игрушечный, ровно такой, каким он бывает во сне. Из печной трубы идет дым: где-то там, внутри, никогда не кончается чаепитие, а часы, кажется, навсегда застыли на без пяти шесть. Льюиса Кэрролла принято вспоминать как математика и логика, реже — как человека, который обожал музыку: ходил на оперу при первой возможности, сочинял для своих маленьких слушательниц не только загадки, но и песенки, и придумывал шарады с таким же увлечением, с каким выстраивал силлогизмы. «Алиса в Стране чудес» пропитана музыкой: Черепаха Квази поет свой суп, Болванщик бормочет колыбельную про летучую мышь, оркестр из ракушек и морских ежей аккомпанирует кадрили Омаров. Сама Алиса не поет — она слушает, недоумевает, пытается подстроиться под чужой такт, сбивается и начинает заново, как всякий, кто впервые попал на чужую вечеринку. Возможно, именно поэтому спектакль, премьера которого прошла в июле в Израильской филармонии, решил договорить за Алису то, что она так и не спела и не успела: превратить музыкальность книги в главного героя постановки.

Премьера музыкально-театрального проекта «Алиса в Стране чудес» — совместная работа продюсерской компании ArtUp и Израильской филармонии — стала продолжением показанного годом раньше «Маленького принц» того же формата и творческого тандема в сотрудничестве с Анатолием Вайсманом (Белый) и художницей по песку Мариной Сосниной.

Поставил и играет в этом спектакле Анатолий Вайсман, для которого литературная классика — способ заново задавать главные вопросы ровно в той мере серьезности и легкости одновременно, которой требует Кэрролл: с интеллектуальной точностью взрослого и незащищенностью ребенка в одном взгляде.

Анатолий Вайсман строит свою творческую биографию заново в Израиле и на иврите. На сцене театра «Гешер» он играет Дмитрия Карамазова в спектакле «Братья Карамазовы», а в «Преступлении и наказании» того же театра — Мармеладова, свою первую роль на иврите. Снялся в фильме Андрея Звягинцева «Минотавр», получившем Гран-при Каннского фестиваля, а также в израильской картине «Халиса», отмеченной призом жюри Хайфского кинофестиваля и номинацией на «Офир» за его собственную работу. Моноспектакли и музыкально-театральные проекты, к которым он обращается в последние годы, стали для него формой того же поиска: как остаться собой, говоря на иврите и играя для новой публики. В «Алисе» же он возвращается к русскому языку. Но вскоре эти спектакли — и «Алиса», и «Маленький принц» — зазвучат и на иврите.

Хорошие детские книги — а «Алиса» именно из их числа — устроены как слоеный пирог: каждый возраст снимает свой слой и уверен, что добрался до сути. В семь лет в этой истории интересен кролик с часами и внезапно вытянувшееся шея Алисы. В двадцать — абсурдный карнавал, где никто никому не подчиняется по-настоящему. К сорока годам начинаешь подозревать, что Кэрролл знал о взрослой жизни что-то, о чем не принято говорить вслух: что правила меняются быстрее, чем мы успеваем их выучить, а здравый смысл — вещь куда более шаткая, чем кажется в семь лет. А ближе к пятидесяти «Алиса» перестает быть сказкой и превращается в инструкцию: как сохранять себя, когда мир вокруг решил, что нормальность необязательна.

Редкая книга выдерживает такую проверку временем без потерь — большинство детских историй стареют вместе с читателем и в какой-то момент перестают быть нужны. «Алиса» устроена иначе: она прирастает новыми смыслами, будто ждала, пока читатель дорастет до очередной главы.

Музыкальную ткань спектакля создает камерный состав Израильского Филармонического Оркестра. Густав Холст, Прокофьев, Телеман, Вивальди, Григ, Генрих Игнац Бибер, Джон Доуланд, Гендель, Шуберт, Иоганн Штраус, Эрвин Шульхофф — выбор, на первый взгляд далекий от английского абсурда девятнадцатого века, но именно в этом и состоит расчет. У романтиков было то, чего Кэрроллу не хватало на бумаге: оркестровые краски, превращающие нелепости в красоту, не сглаживая их. Григовский тролль и Шубертовский эльф не так уж далеки от Чеширского кота; волна вальсов Штрауса — от кроличьей норы, где вниз означает вбок, а вбок — вперед. Музыка здесь не иллюстрирует текст, а договаривает то, что Кэрролл оставил в подтексте: под всякой нелепицей есть своя строгая форма, и только она удерживает хаос от того, чтобы стать просто хаосом. Оркестр играет в этом спектакле ту же роль, что для Алисы — здравый смысл: не отменяя странности происходящего, дает опору, ритм и дыхание.

Второе чудо спектакля — песочная анимация Марины Сосниной, уже знакомой зрителям спектакля «Маленький принц». На экране линия становится профилем, профиль — деревом, дерево — Чеширским котом, и все это исчезает так же легко, как появилось. Живой песок под пальцами художницы становится вызовом времени: ничего нельзя сохранить, все приходится создавать заново на каждом спектакле. Ту же логику хрупкости и превращения продолжает работа Саши Хахан — художницы по аксессуарам, чьи предметы на сцене живут собственной сомнамбулической жизнью, будто вещи из чужого, слегка перекошенного дома: чашка не совсем чашка, ключ не совсем ключ, шляпа – явно волшебная, а любой другой привычный обиходный предмет в любой момент готов оказаться дверью в другой мир.

«Алиса в стране чудес» — спектакль для всей семьи, полтора часа сказки без нравоучений, с живой музыкой, разговор на двух уровнях и с двумя нарративами одновременно: детям достается приключение с превращениями, взрослым — редкая возможность увидеть свою собственную растерянность в зеркале без осуждения и без обсуждений. И всем вместе – чудеса! Чудеса игры, анимации, музыки и театра.

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«Алиса в Стране чудес»

Музыкально-театральный проект ArtUp и Израильской филармонии

Режиссура и исполнение — Анатолий Вайсман

Песочная анимация — Марина Соснина

Художница по аксессуарам — Саша Хахан

Живая музыка — камерный состав Израильского Филармонического Оркестра

В программе — Густав Холст, Прокофьев, Телеман, Вивальди, Григ, Генрих Игнац Бибер, Джон Доуланд, Гендель, Шуберт, Иоганн Штраус, Эрвин Шульхофф.

Ближайшие даты:

13 октября, вторник, 19:00 — Хайфа, зал «Кригер»

2 ноября, понедельник, 18:00 — Ашдод, матнас «Дюна-Юд»

3 ноября, вторник, 18:00 – Ришон ле-Цион, зал «Мофет»

22 декабря, вторник, 19:00 — Петах-Тиква, театр «Бейт Гольда»

Заказ билетов — на официальном сайте ArtUp: https://artup.co.il/event/208/

Все фото предоставлены компанией ArtUp