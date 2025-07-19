“Амим ве-таамим”: вкусный фестиваль

Фото – Ури Криспин. Фото предоставлено Компанией по развитию туризма



8-й традиционный фестиваль кухонь народов мира “Амим ве-таамим” состоится в Ашдоде, в парке Ган Элишева 21-22 июля.

Много разных народов не могут одновременно прийти в гости друг к другу, а на фестивале это вполне возможно. Ашдод, в котором живут люди из 99-ти стран мира, любит поесть и умеет угощать.

Чем вас будут кормить 56 ашдодских кафе и ресторанов, которые соберутся на одной фестивальной площадке? Здесь будут бан асадо, американский “Слоппи Джо”, ошпелау (что бы это ни значило), бухарский кебаб, чебуреки, ризотто, аранчини, фунчики, хачапури, сабих, вегетарианские суши, и многое, многое другое…

Но, конечно, собираемся мы не только ради еды. Фестиваль “Амим ве-таамим” – это настроение, атмосфера веселого приморского города, который отдыхает вечером после жаркого дня. Это много музыки сразу на нескольких концертных площадках, тоже на все вкусы – бразильская самба, андалузская народная музыка, французский шансон, любимые итальянские хиты, греческая музыка с исполнением на аутентичной бузуке, трибьют группе Битлз и вновь – многое, многое другое…

Впервые на фестивале пройдет презентация нового ашдодского вина “Sea Citadel”, названного в честь морской крепости. Именно рядом с ней археологи обнаружили древние виноградники. Сорт Яэль, найденный при раскопках, известен в Израиле, и из него Компания по туризму вместе с винодельней “Баркан” начали производить фирменное ашдодское вино – такое же (или почти), какое пили люди в этих местах 3300 лет назад! Это просто невероятно – пьем и ощущаем историю.



Вход на фестивальную площадку свободный.

Каждое блюдо – 20 шек.

Начало каждого фестивального дня – в 18.30

Консультант фестиваля – писатель, блогер, лектор, организатор кулинарных мероприятий в Израиле и за рубежом, председатель Израильской ассоциации кулинарной культуры Давид Кишка.

Фестиваль проводится муниципалитетом города под руководством мэра д-ра Ихиеля Ласри и Компанией по развитию туризма в Ашдоде под руководством зам.мэра Шимона Кацнельсона. В прошлом году два дня фестиваля посетили более 60 000 человек.

Инна Штейнберг. Все фотографии предоставлены ашдодской Компанией по туризму.













