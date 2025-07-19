fbpx
Страна фестивалей

“Амим ве-таамим”: вкусный фестиваль

By
Posted on

Фото – Ури Криспин. Фото предоставлено Компанией по развитию туризма

8-й традиционный фестиваль кухонь народов мира “Амим ве-таамим” состоится в Ашдоде, в парке Ган Элишева 21-22 июля.
Много разных народов не могут одновременно прийти в гости друг к другу, а на фестивале это вполне возможно. Ашдод, в котором живут люди из 99-ти стран мира, любит поесть и умеет угощать.
Чем вас будут кормить 56 ашдодских кафе и ресторанов, которые соберутся на одной фестивальной площадке? Здесь будут бан асадо, американский “Слоппи Джо”, ошпелау (что бы это ни значило), бухарский кебаб, чебуреки, ризотто, аранчини, фунчики, хачапури, сабих, вегетарианские суши, и многое, многое другое…
Но, конечно, собираемся мы не только ради еды. Фестиваль “Амим ве-таамим” – это настроение, атмосфера веселого приморского города, который отдыхает вечером после жаркого дня. Это много музыки сразу на нескольких концертных площадках, тоже на все вкусы – бразильская самба, андалузская народная музыка, французский шансон, любимые итальянские хиты, греческая музыка с исполнением на аутентичной бузуке, трибьют группе Битлз и вновь – многое, многое другое…
Впервые на фестивале пройдет презентация нового ашдодского вина “Sea Citadel”, названного в честь морской крепости. Именно рядом с ней археологи обнаружили древние виноградники. Сорт Яэль, найденный при раскопках, известен в Израиле, и из него Компания по туризму вместе с винодельней “Баркан” начали производить фирменное ашдодское вино – такое же (или почти), какое пили люди в этих местах 3300 лет назад! Это просто невероятно – пьем и ощущаем историю.

Вход на фестивальную площадку свободный.
Каждое блюдо – 20 шек.
Начало каждого фестивального дня – в 18.30

Консультант фестиваля – писатель, блогер, лектор, организатор кулинарных мероприятий в Израиле и за рубежом, председатель Израильской ассоциации кулинарной культуры Давид Кишка.
Фестиваль проводится муниципалитетом города под руководством мэра д-ра Ихиеля Ласри и Компанией по развитию туризма в Ашдоде под руководством зам.мэра Шимона Кацнельсона. В прошлом году два дня фестиваля посетили более 60 000 человек.

Инна Штейнберг.  Все фотографии предоставлены ашдодской Компанией по туризму.






Related Items:, ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com