«Анафаза» – кто знает?

«Анафаза» – снова иная, снова прежняя, снова поражающая.

На прошлой неделе в студии танцевальной компании «Бат-Шева» прошла открытая для прессы репетиция балета «Анафаза». Впрочем, писать про «Анафазу» – балет, значит пытаться описать только одну составляющую этого запредельного действа под названием «Анафаза», этого море-океана «Анафаза», этой стихии танца, текстов, музыки, рассказов, движений эмоций, жестов, гримас, мимики, слез – «Анафаза». Смеха – нет. Есть прощение и прощание, всеобъемлющее прощение и длинное прощание.

«Анафаза» – динамична, как процесс деления клетки, название которого получил и сам спектакль. И еще в слове Анафаза легко угадать ритм – А-на-фа-за: ритм движения, ритм изменения, ритм сменяющих друг друга картин соло/дуэт/ансамбль и снова соло/ дуэт/ансамбль, и мир открывается иначе. Каждое новое движение приносит новое его осмысление. «Анафаза» – это прихотливое течение, свободно плещущиеся волны. Это чётко разработанная хореография и видение мира. «Анафаза» – спектакль сколь постоянный, столь и изменчивый. Каждый год с ним происходят метаморфозы – другие исполнители, меняющийся текст, другая публика, другое время. Остается – магия «Анафазы». Почему – кто знает?

«Ты любишь шоколад» – «Очень»; «А кинзу?» – «Не так уж»; «А тебе нравится танцевать?» – «Да, всегда»! Такой диалог-задание ведет на репетиции хореограф Охад Нахарин с одним из танцовщиков. И танцовщик танцует – шоколад, кинзу и сам танец; и наслаждается танцем – так же, как и наслаждаемся мы. Охад поднимает руку вверх и просит, чтобы мы повторили его движение и плавно руку опустили, и поняли бы, попытались бы понять, что это такое – движение руки.

В одном из отрывков балета на репетиции юноша исполняет женскую партию: почему?, что это дает для понимания хореографии, для развития постоянно изменчивого спектакля? Почему мы его смотрим снова и снова? Кто такие мужчины, кто такие женщины, почему они танцуют вместе, что родится из их танца?

«Анафаза» репетируется новым составом танцовщиков – как взрослой, так и молодежной групп «Бат-Шевы». В середине декабря 2024 года в Павильоне № 1 выставочного комплекса EXPO TLV к ним, для исполнения номера «Один, кто знает» присоединятся еще 90 человек – учеников балетной школы «Бат-Шевы».

«Анафаза» – это еще и демонстрация синхронизации и согласованности работы группы, точности и смысла движения; того, как найти простоту в сложном и, наоборот – сложность в простом. Того, как показать один и тот же спектакль перед 150 зрителями или перед 2000 – так, чтобы zoom out и zoom in работали воедино. Как сделать так, чтобы был виден каждый камушек мозаики танца и весь его цельный рисунок?

«Анафаза» – это еще и личные истории, столь всеобъемлющие, что может быть они выдуманы?

Анафаза – это фаза деление клеток, образование хромосом, самая короткая фаза распада клетки, которая начинается внезапным разделением и последующим расхождением – точно как движение танцовщиков: они сталкиваются, расходятся и на наших глазах проявляется новый рисунок танца, рождается новая жизнь, новое видение мира за счёт новых движений, новых возможностей человеческого тела благодаря размыванию границ между театром и танцем, музыкой и пластикой.

«Анафаза» – фазы анафазы, ритм, интенсивность, космос, витраж, фреска, узор, арабеска, чувственность, экстравагантность – мир желаний и демонстрация удивительных возможностей танцовщиков. Вихрь адреналина и немного удивления и иронии в направлении тех, кто сидит в зале, впаянные в кресла и почему-то ещё не танцующие. Это изящность и красота, где продуманы каждый поворот стопы и каждая взгляд. Это опьянение танцем и мощный поток энергии с развитием кульминации и… никакого спада, эта энергия остаётся.

«Анафаза» была поставлена в декабре 1993 года – 31 год назад. Премьера этого балета была приурочена к тридцатилетию ансамбля «Бат-Шева», основанным в 1964 году баронессой Бат-Шевой де Ротшильд, и уже тогда эта постановка производила ошеломляющее впечатление, которое ничуть не ослабло с годами.

Это спектакль пересматривают год за годом, раз за разом и такая возможность вновь представляется в Тель-Авиве в декабре перед тем, как «Бат-Шева» уедет в зарубежный тур во Францию.

В этом сезоне «Бат-Шева» отмечает шестидесятилетие со дня своего основания – отмечает в нынешней реальности неопределённости, страданий, конфликтов и войн. В реальности, задающей вопросы об ответственности, о границах дозволенного, об иллюзии и власти, о подстрекательстве и раздробленности, о времени и хаосе, о будущем, о красоте и надежде. «Анафаза» – это и есть реальность, форма движения, сомнения и решений. «Анафаза 2024» похожа на свои предыдущие итерации по масштабу и энергии, но формируется в другой фазе нынешней циничной и жестокой реальности. И потому в ней есть штандарты неповиновения, упрямства и свободы мысли, духа и тела.

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Ансамбль «Бат-Шева» возвращается на сцену с культовым спектаклем «АНАФАЗА» в хореографии Охада Нахарина с «живой» музыкой на сцене – Охад Нахарин, Данни Маков и Ави Беллили.

Спектакль «Анафаза», показанный после долгого перерыва в июне прошлого года и получивший высокую оценку публики и критиков, вновь возвращается на большую сцену в Израиле: восемь представлений в Тель-Авиве в декабре этого года перед гастрольным туром по Франции.

Подробности – https://www.israelculture.info/anafaza-v-expo-tlv-v-dekabre/

Декабрь 2024. Павильон № 1 EXPO TLV

12 декабря, четверг, 20:00

13 декабря 2024 года, пятница, 14:00

14 декабря, суббота, 20:00

16 декабря, понедельник, 20:00

17 декабря, вторник, 21:30

19 декабря, четверг, 20:00

20 декабря, пятница, 14:00

21 декабря, суббота, 16:00

Заказ билетов – https://www.to-mix.co.il/anafaza

Обновленная «Анафаза» – совместная продукция а танцевальной труппы «Бат-Шева» и продюсерской группы «toMix».

Текст – Маша Хинич. Все фотографии – © Ascaf – предоставлены организаторами.