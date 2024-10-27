«АНАФАЗА» в EXPO TLV в декабре 2024 года

Ансамбль «Бат-Шева» возвращается на сцену с культовым спектаклем «АНАФАЗА» в хореографии Охада Нахарина с «живой» музыкой на сцене – Охад Нахарин, Данни Маков и Ави Беллили.

Спектакль «Анафаза», показанный после долгого перерыва в июне прошлого года и получивший высокую оценку публики и критиков, вновь возвращается на большую сцену в Израиле: шесть представлений в Тель-Авиве в декабре этого года перед гастрольным туром по Франции.

Премьера культового произведения Охада Нахарина «Анафаза» для ансамбля «Бат-Шева» прошла в декабре 1993 года. С тех пор и в течение двух десятилетий «Анафаза» была показана ​​ 350.000 зрителям в Израиле и по всему миру и стала визитной карточкой современного израильского балета во всем мире.

В июне прошлого года, в честь 30-летия этого спектакля, ансамбль выпустил спектакль «Анафаза 2023» – обновленную версию оригинальной постановки. В течение месяца 13 представлений обновленной постановки посмотрели 20.000 зрителей на сцене «Ангараа 11» в тель-авивском порту. «Анафаза 2023», получившая восторженные отклики, возвращается израильскую сцену в EXPO TLV в декабре этого года, а затем ансамбль едет с этой постановкой на гастроли в Париж на сцен Культурного центра La Villette.

«90 минут возвышающих дух, искусства, которое заставляет задуматься, не впадая в дидактизм, и танца, которым может наслаждаться каждый – Таль Левин (YNET)

«Возрождение «Анафазы» с ее прежней виртуозностью в исполнении взрослой и молодежной групп ансамбля «Бат-Шевы» стало необыкновенным событием, художественной истиной, переплетенной с гуманизмом, любовью к родной стране и состраданием» – Ран Браун («Ха-Арец»)

«Анафаза 2023» — это именно то, что Охад Нахарин обещал и сделал. Даже через два десятилетия мы будем гордиться, что были свидетелями обновления «Анафазы». Без сомнения, «Анафаза 2023» Охада Нахарина – это мега-событие: грандиозное и хрупкое произведение, в котором все зыбко трепещет и в то же время четко стабильно – Анат Захария (Walla)

«Спустя 30 лет после премьеры захватывающий дух спектакль «Анафаза» вернулся на сцену в великолепном и зрелищном воплощении – Хагар Бен-Йехуда («Маарив»)

«Анафаза 2023 тронула сердца зрителей до последнего жеста. Спустя 30 лет после первой постановки на сцене «Анафаза» Охада Нахарина в исполнении танцоров «Бат-Шевы» по-прежнему представляет собой захватывающее дух зрелище, истоки которого коренятся здесь, в этой стране, в ее ритуалах жизни и смерти» – Инбаль Коэн-Хемо (журнал «Portfolio»)

«Анафаза» – легендарный знаковый спектакль, созданный Охадом Нагариным с к 30-летию «Бат-Шевы» в 1993-м году и нисколько не потерявший за три с лишним десятилетия своей магической привлекательности, невероятной энергии и пульсирующих ритмов. В июле 2003 года «Анафаза» была показана на фестивале в Линкольн-центре в самом сердце Манхэттена. Год спустя Охад Нахарин получает престижную премию Bessie Award от танцевального сообщества Нью-Йорка именно за «Анафазу», которая в 1993 году стала поворотной работой для «Бат-Шевы», закрепив новый язык в израильском танце – язык «гага», который продолжает и сегодня лидировать в израильском и и международных танцевальных сообществах.

«Анафаза» давно стало классикой и этот спектакль снова предстает перед публикой – с новыми танцорами, другими костюмами, добавленными сценами, обновленными текстами, с новыми размышлениями и даже озарениями.

«Вместе мы будем исследовать, открывать и заново изобретать «Анафазу» – набор идей, воспоминаний и движений в новом творческом процессе, в течение которого открывается то, чего мы все еще не знаем» – говорит Охад Нахарин, не раз использовавший цитаты из «Анафазы» в других своих постановках а ее начало – балетный отрывок на слова пасхальной песенки «Один, кто знает» знают практически все.

«Анафаза», без сомнения, стала несомненным достоянием мировой культуры и у нас появилась возможность вновь увидеть эту легендарную постановку.

Декабрь 2024. Павильон № 1 EXPO TLV

13 декабря 2024 года, пятница, 14:00

14 декабря, суббота, 20:00

16 декабря, понедельник, 20:00

17 декабря, вторник, 21:30

19 декабря, четверг, 20:00

20 декабря, пятница, 14:00

Заказ билетов по линку –

https://www.to-mix.co.il/anafaza

Стоимость билетов – от 199 шекелей

Обновленная «Анафаза» — это совместная продукция а танцевальной труппы «Бат-Шева» и продюсерской группы «toMix».

Все фотографии – © Ascaf – предоставлены организаторами.