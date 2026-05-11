Сколько в Израиле кинофестивалей? Израильские кинофестивали в мае и июне

Сколько в Израиле в течение года проходит кинофестивалей? В прошлом году я решала посчитать – получилось 23. Явно ошиблась: наверняка, не меньше 32, а возможно и больше.

Каждый из этих кинофестивалей – главный, лучший и самый интересный.

Поэтому, вот в хронологическом порядке о нескольких ближайших фестивалях мая-июня:

До 16 мая в Тель-Авивской «Синематеке» проходит фестиваль французского кино. Романтика, романтика и еще раз романтика. Любить, выбирать, бежать, возвращаться. В центре программы уже 23-го фестиваля французского кино – женщины: многогранный, сложный и нестандартный нарратив. Женщины в борьбе, свободные женщины, любящие женщины, раненые женщины, творческие женщины. Женщины, которые отвергают назначенные им роли и ищут свой голос, иногда ценой внутреннего изгнания, разрыва или молчания. Подробности – по ссылке Французский кинофестиваль 2026 — Тель-Авивская синематека

С 13 по 16 мая в «Синематеке» Рош-Пины проходит кинофестиваль «Человек и природа». 4 дня погружения в мир документального кино — более 30 захватывающих лент: природа, экстрим, путешествия по всему свету и вглубь человеческой души. В программе также встречи с авторами, мастер-классы, ярмарка местных мастеров и т.д.

Фестиваль кино «Человек и Природа» родился, когда два искателя приключений и мечтателя, Йоав Ротем и Гай Илан, сидели после очередного рабочего дня инструкторами по скалолазанию на утесеа Рамим. Глядя на потрясающий вид долины Хула, они сказали друг другу: «А почему бы нам не создать фестиваль приключенческого кино?»

Примерно год спустя, весной 2017 года, состоялся первый фестиваль в сотрудничестве с американским Adventure Film Festival из Боулдера, штат Колорадо.

С тех пор фестиваль проходит ежегодно в Верхней Галилее и других точках по всей стране.

Сайт фестиваля — https://www.galilfilmfestival.co.il

С 16 мая там же – в Тель-Авивской «Синематеке» — начнется фестиваль Женского Духовного кино Spirit Women 2026. SPIRIT WOMEN — Пробуждение женской энергии. Программа этого кино-уик-нда выстроена вокруг картин о женщинах, созданных женщинами. Кинопоказы объединены с лекциями и практическими семинарами. Подробности —

Spirit Women — רוח נשית 2026 — סינמטק תל אביב

Дальше, там же – вы уже догадались, где — с 18 по 27 мая пройдет 13-й фестиваль Cinema Italia — культурный проект при сотрудничестве с Итальянскими культурными институтами Тель-Авива и Хайфы.

Как и в прошлые годы, программа фестиваля разделена на две основные части. Современный блок включает семь лучших картин последнего года, созданных в Италии. Классическая часть посвящена великому Микеланджело Антониони: м пять его знаковых шедевров, среди которых «Приключение» и «Затмение». Фильмом открытия современной программы станет новая работа Паоло Соррентино «Благодать» (L’Apparato di Giulio) — история президента Итальянской Республики.

פסטיבל קולנוע איטלקי 2026 — סינמטק תל אביב

Затем – первый среди равных — Фестиваль Док-Авив (Docaviv) 2026

Крупнейший в Израиле фестиваль документального кино возвращается в 28-й раз с богатой программой (120 фильмов!), новыми призами и множеством специальных мероприятий. Фестиваль пройдет с 28 мая по 6 июня в «Синематеке» Тель-Авива, Тель-Авивском музее изобразительных искусств и на других площадках города. В прошлом году этот фестиваль посетили 60.000 человек.

В израильской конкурсной программе – 12 фильмов – от рассказа об осушении болот Хулы до зарисовок заброшенного мотеля где-то там, на Западе рассказе о носороге по имени Шалом.

Специальные мероприятия, новые награды, проект для молодых авторов и новый брендинг: ретроспектива режиссеров Рама Леви и Вернера Герцона, три новых приза фестиваля, запуск проекта «20 до 40», израильская премьера фильма о Давиде Кунио, заново смонтированного после его возвращения из плена. По случаю Чемпионата мира будет представлена специальная программа футбольных фильмов с торжественными премьерами.

Фестиваль Док-Авив пройдет с 28 мая по 6 июня в «Синематеке» Тель-Авива, Тель-Авивском музее и в других местах по всему городу.

Израильская программа этого года отражает текущий период — между войной, утратой и травмой и поиском смысла, идентичности и воссоединения. Наряду с фильмами, напрямую касающимися современной реальности, будут представлены портреты ключевых фигур израильской культуры, среди которых: Меир Шалев, Эстер Офарим, группа «Sfatayim», Михаль Бат-Адам, основатели израильского хип-хопа и другие, рассказывающие историю местной культуры через личный взгляд.

Конкурсы на этом фестивале:

Израильский конкурс — 12 новых фильмов израильских авторов.

Конкурс «За экраном» имени Иланы Цур

В этой секции примут участие израильские фильмы – среди прочих фильмы о тех, кто покинул ультраортодоксальный мир и о хостеле для взрослых аутистов.

Проекты: «Культура и искусство»; «Мастера»; «Музыкальные фильмы»»; «Панорама».

Конкурс короткометражных фильмов (квалификация на «Оскар»). Среди прочих фильм «2:30 минуты за 5 шекелей» — на смотровой площадке в Сдероте бинокль, открывающийся за 5 шекелей на две с половиной минуты, позволяет увидеть руины Газы.

Студенческий конкурс (избранные фильмы ведущих школ кино):

Школа Сэма Шпигеля; Школа «Маале»; Колледж Сапир; Школа Стива Тиша; Колледж «Миншар».

Нововведения этого года — новые призы и проекты:

Конкурс «Documentary Highlights в партнерстве с Schweppes» — компания Schweppes вручит приз за прорывное документальное произведение.

Приз мэрии Тель-Авива-Яффо за демократию и свободу творчества.

Приз зрительских симпатий возвращается: зрители выберут лучший израильский фильм. Приз посвящен памяти Даны Эден.

«20 до 40» — запуск проекта, отмечающего следующее поколение выдающихся творцов (режиссеров, продюсеров, композиторов).

Предварительная продажа билетов со скидкой открыта на сайте Docaviv: https://www.docaviv.co.il

C 3 по 6 июня в Культурном Центре «Бейт Гавриэль» на Кинерете пройдет 6-й кинофестиваль «Кинерет» — фестиваль фильмов о природе и путешествиях. Фестиваль кино о природе и путешествиях на Кинерете представляет художественно значимые ленты, прославляющие мир природы и углубляющие наше понимание происходящих в нем процессов. Фестиваль откроет новые имена со всего мира, предлогает мастер-классы, выступления артистов и специальные экскурсии.

Подробности — https://www.facebook.com/kiff.page/ и здесь https://kiff.co.il

Идем дальше: с 23 по 30 июня пройдет 28-й Международный фестиваль студенческих фильмов TISFF — Tel Aviv International Student Film Festival. Программа уже объявлена и следить за ней можно вот здесь https://www.facebook.com/TauFilmFest/ и здесь https://www.taufilmfest.com

А в августе (намек) будет фестиваль Animix, но о нем расскажу ближе к делу, как о других августовских и июльских фестивалях. Но этот фестиваль напоминает о себе различными пред анимикс-событииями с разницей в неделю: «Animix Music» в «Синематеке» Герцлии 28-30 мая (От «Пеи и волка» с Ривкой Михаэли до мастер-классов и шоу комиксов. Праздник анимации, комиксов и мультфильмов) и с 4 по 6 июня «Animix Memory» — конференция мероприятий в области анимации и комиксов, посвящённых Холокосту и героизму Израиля — состоится в Бейт-Терезин в кибуце Гиват-Хаим Ихуд. Подробности на странице https://www.facebook.com/ANIMIXFest

Текст — © Маша Хинич